Уроки Мудрости. Урок третий. Лад и Мера. Часть 1
28 февраля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Уроки Мудрости. Урок третий. Лад и Мера”.
Автор-сказительница – Марина Макарова
Часть 2 – https://youtu.be/4mO_V2yUe_M
Беседа посвящена разбору основных положений КОНа, как основы Мироздания – Всемирья.
Знания о КОНе и его составляющих является ключом понимания устройства Мира. Знания о том, какие Силы, возможности и действия происходят в соответствии с КОНом, позволяют правильно взаимодействовать с той Силой, что течёт во Всемирье, Силой Жизни Мироздания и нашей Жизни.
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Источник: www.youtube.com