Упадок сил у гегемона заметила вся планета
президент США Дональд Трамп агитирует американских налогоплательщиков за свой курс в поддержку «отечественного производителя» (способ вернуть Америке былое экономическое могущество). На карте показаны американские регионы, где будут созданы новые рабочие места благодаря подписанию Белым домом контрактов на поставки оружия Саудовской Аравии
В действительности все обстоит далеко не так гламурно, как на парадных снимках. О чем свидетельствуют и факты самых последних дней.
Так, например, сообщается, что США и Польша наконец-то ударили по рукам в вопросе закупки Варшавой американских зенитно-ракетных систем «Патриот». И вроде бы у «работодателя» Трампа есть очередной повод возликовать.
Между тем, если приглядеться к данному событию более внимательно, нетрудно заметить, что особых поводов для эйфории у Вашингтона нет. Дело в том, что его первоначальное предложение сводилось к тому, что полякам, которых в Штатах не без оснований числят среди самых беспрекословных своих сателлитов, было предложено с чисто американской непринужденностью приобрести 4 батареи ЗРК «Пэтриот» за весьма круглую сумму, превышающую 10 миллиардов долларов. Что, кстати примерно в четыре раза дороже, чем аналогичное количество куда более продвинутых российских ЗРК С-400 «Триумф».
Поляки натурально взвыли от такого американского сюрприза и заявили о полной неподъёмности для Польши столь астрономической суммы. Это то, что было озвучено по этому поводу официально. Думаю, что в кулуарах пошли в ход куда более сильные выражения, лейтмотивом которых была глубочайшая обида польских обожателей Америки, которых предмет их любви захотел тупо развести на деньги.
Дело кончилось тем, что в США, видимо, поняли, что зашли слишком далеко и решили срочно отыграть назад. В итоге полякам удалось скостить практически половину этой чудовищной суммы и купить, те же самые 4 батареи за 4, 75 млрд долларов. Пусть и не в «премиум»-комплектации.
Таки образом, даже в случае со своим самым верноподданным союзником, у Вашингтона дельце явно не выгорело. Фактически уполовиненная поляками сумма сделки показала, что нынешние США далеко не такой безраздельный хозяин даже на собственном геополитическом подворье, как это казалось еще совсем недавно.
И это далеко не единственная иллюстрация того, что режим безусловной субординации в Западном мире перестает быть монолитным и дает все больше заметных трещин.
Классический случай такого рода – история с попытками Вашингтона втюхать своим платежеспособным союзникам (но не Польше, разумеется) свои неисправимо проблемные и архисложные истребители Ф-35. Американцы едва ли не впервые в своей истории были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – устроить мировую распродажу своего новейшего образца оружия, который толком не поступил даже на вооружение самих США. Причина вполне очевидна – запредельная дороговизна этого «инновационного» аэроплана, гигантские расходы, уже понесенные США по этой программе, плюс явная неспособность полноценно продолжать оную без зарубежных финансовых вливаний.
Однако и в этом случае, затея американских «великих комбинаторов», похоже, пошла прахом. Большинство потенциальных клиентов США с предельной сдержанностью отреагировало на американские попытки всучить им явно не доведенные до ума и при этом сверхдорогие машины. В итоге самым беспроблемным заказчиком этой техники оказался … Израиль, который не заплатит за неё ни копейки, поскольку Ф-35 поставляются ему в рамках «братской американской помощи». Остальные «покупатели» отделываются от вашингтонских домогательств, соглашаясь, и то – в лучшем случае, купить в два-три раза меньшее количество самолетов, чем первоначально планировали.
Типичный пример – Нидерланды, которые сначала размахнулись аж на 85 Ф-35А, затем сократили их закупку до 37 и продолжают ожесточенную дискуссию по этому поводу.
Свою верность первоначальным обязательствам по закупке Ф-35 соблюдают пока, разве что, ключевые страны англосаксонского мирового клуба – Великобритания и Австралия, у которых, по определению, не может быть никаких разночтений с Америкой. Тем не менее, министерство обороны Великобритании уже сообщило, что рассматривает возможность серьезного сокращения плана закупок этих машин. А соседняя Канада и вовсе отказалась от этой сомнительной роскоши, отделавшись от настырных янки перечислением в общую казну проекта, ради сохранения своего символического членства в «клубе любителей Ф-35», жалких 30 миллионов долларов в год.
Интересна ситуация с Турцией, которую американцы, в порядке наказания этой страны за приобретение российских ЗРК С-400, вознамерились было исключить из программы производства и поставок Ф-35. Однако ничего у них из этого не вышло. Как выяснилось, турки производят один из важных компонентов для этой машины. И, в случае их вывода, на оставшихся партнеров, прежде всего на США, ляжет дополнительное бремя в размере, как минимум, 12 миллиардов долларов. Для нынешней Америки это, похоже, уже неподъемная сумма. Поэтому тамошний госдеп поспешил сбавить полемические обороты и практически перестал шантажировать Турцию непоставкой Ф-35.
Однако это вряд ли поможет США перевооружить свою боевую авиацию. Как стало известно накануне, в Штатах не исключают обвального сокращения своих амбиций в части строительства флота Ф-35. Вот что пишет по этому поводу американское агентство «Блумберг»:
Таким образом, налицо весьма удручающая для США мировая тенденция. Без поддержки своих зарубежных союзников и вассалов, Штаты уже не тянут даже ключевые программы переоснащения своих вооруженных сил. Военная промышленность США во все большей степени попадает в зависимость от наличия, или отсутствия иностранных заказов. А союзники, в свою очередь, вполне отдают себе в отчет в сокращающихся возможностях «мирового гегемона» и, пользуясь этой возможностью, начинают все более настойчиво домогаться от США выгодных для себя условий дальнейшего сотрудничества.
И, надо признать, не без успеха. Что подтверждается и польской покупкой за половину первоначальной цены американских ЗРК «Пэтриот». И фактическим крахом международной программы истребителя нового поколения, на которую в Вашингтоне возлагали столько надежд, а в результате пришли к тому, что сегодня не могут перевооружить даже собственные ВВС.
По сути, противостояние ранее безусловной американской мировой гегемонии нарастает уже не только со стороны таких традиционных оппонентов США, как Китай и Россия, но и внутри самого Запада. Где сами американские союзники начинают все больше осознавать необратимое ослабление своего патрона и спешат воспользоваться им для того, чтобы перетянуть одеяло на себя.
Источник: topwar.ru
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Надо Вашингтону предложить купить “Ф-35″ министерству обороны Индии,
чтобы индусы меньше торговались с русскими.
По-моему для Эр-Рияда сделка с Японией насчет покупки солнечных батарей
для строительства электростанций из них- на порядок круче, чем покупать американкое ЗРК “Пэтриот” или “Ф-35″, и прочее фуфло на сотни $миллиардов.