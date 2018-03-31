Упадок сил у гегемона заметила вся планета

президент США Дональд Трамп агитирует американских налогоплательщиков за свой курс в поддержку «отечественного производителя» (способ вернуть Америке былое экономическое могущество). На карте показаны американские регионы, где будут созданы новые рабочие места благодаря подписанию Белым домом контрактов на поставки оружия Саудовской Аравии

В действительности все обстоит далеко не так гламурно, как на парадных снимках. О чем свидетельствуют и факты самых последних дней.

Так, например, сообщается, что США и Польша наконец-то ударили по рукам в вопросе закупки Варшавой американских зенитно-ракетных систем «Патриот». И вроде бы у «работодателя» Трампа есть очередной повод возликовать.

Между тем, если приглядеться к данному событию более внимательно, нетрудно заметить, что особых поводов для эйфории у Вашингтона нет. Дело в том, что его первоначальное предложение сводилось к тому, что полякам, которых в Штатах не без оснований числят среди самых беспрекословных своих сателлитов, было предложено с чисто американской непринужденностью приобрести 4 батареи ЗРК «Пэтриот» за весьма круглую сумму, превышающую 10 миллиардов долларов. Что, кстати примерно в четыре раза дороже, чем аналогичное количество куда более продвинутых российских ЗРК С-400 «Триумф».

Поляки натурально взвыли от такого американского сюрприза и заявили о полной неподъёмности для Польши столь астрономической суммы. Это то, что было озвучено по этому поводу официально. Думаю, что в кулуарах пошли в ход куда более сильные выражения, лейтмотивом которых была глубочайшая обида польских обожателей Америки, которых предмет их любви захотел тупо развести на деньги.

Дело кончилось тем, что в США, видимо, поняли, что зашли слишком далеко и решили срочно отыграть назад. В итоге полякам удалось скостить практически половину этой чудовищной суммы и купить, те же самые 4 батареи за 4, 75 млрд долларов. Пусть и не в «премиум»-комплектации.

Таки образом, даже в случае со своим самым верноподданным союзником, у Вашингтона дельце явно не выгорело. Фактически уполовиненная поляками сумма сделки показала, что нынешние США далеко не такой безраздельный хозяин даже на собственном геополитическом подворье, как это казалось еще совсем недавно.



И это далеко не единственная иллюстрация того, что режим безусловной субординации в Западном мире перестает быть монолитным и дает все больше заметных трещин.

Классический случай такого рода – история с попытками Вашингтона втюхать своим платежеспособным союзникам (но не Польше, разумеется) свои неисправимо проблемные и архисложные истребители Ф-35. Американцы едва ли не впервые в своей истории были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – устроить мировую распродажу своего новейшего образца оружия, который толком не поступил даже на вооружение самих США. Причина вполне очевидна – запредельная дороговизна этого «инновационного» аэроплана, гигантские расходы, уже понесенные США по этой программе, плюс явная неспособность полноценно продолжать оную без зарубежных финансовых вливаний.

Однако и в этом случае, затея американских «великих комбинаторов», похоже, пошла прахом. Большинство потенциальных клиентов США с предельной сдержанностью отреагировало на американские попытки всучить им явно не доведенные до ума и при этом сверхдорогие машины. В итоге самым беспроблемным заказчиком этой техники оказался … Израиль, который не заплатит за неё ни копейки, поскольку Ф-35 поставляются ему в рамках «братской американской помощи». Остальные «покупатели» отделываются от вашингтонских домогательств, соглашаясь, и то – в лучшем случае, купить в два-три раза меньшее количество самолетов, чем первоначально планировали.

Типичный пример – Нидерланды, которые сначала размахнулись аж на 85 Ф-35А, затем сократили их закупку до 37 и продолжают ожесточенную дискуссию по этому поводу.



Согласно докладу Института международных отношений «Клингендаль» (Гаага), представленному в начале года, принятие на вооружение спорного истребителя JSF является наименее привлекательным сценарием развития голландских ВС. «Клингендаль» сообщает, что F-35 будет востребован только в том случае, если Нидерланды решат принять участие в начальной фазе военного вмешательства в другую страну. Но обычно Нидерланды редко принимают активное участие в таких операциях.

Свою верность первоначальным обязательствам по закупке Ф-35 соблюдают пока, разве что, ключевые страны англосаксонского мирового клуба – Великобритания и Австралия, у которых, по определению, не может быть никаких разночтений с Америкой. Тем не менее, министерство обороны Великобритании уже сообщило, что рассматривает возможность серьезного сокращения плана закупок этих машин. А соседняя Канада и вовсе отказалась от этой сомнительной роскоши, отделавшись от настырных янки перечислением в общую казну проекта, ради сохранения своего символического членства в «клубе любителей Ф-35», жалких 30 миллионов долларов в год.

Интересна ситуация с Турцией, которую американцы, в порядке наказания этой страны за приобретение российских ЗРК С-400, вознамерились было исключить из программы производства и поставок Ф-35. Однако ничего у них из этого не вышло. Как выяснилось, турки производят один из важных компонентов для этой машины. И, в случае их вывода, на оставшихся партнеров, прежде всего на США, ляжет дополнительное бремя в размере, как минимум, 12 миллиардов долларов. Для нынешней Америки это, похоже, уже неподъемная сумма. Поэтому тамошний госдеп поспешил сбавить полемические обороты и практически перестал шантажировать Турцию непоставкой Ф-35.

Однако это вряд ли поможет США перевооружить свою боевую авиацию. Как стало известно накануне, в Штатах не исключают обвального сокращения своих амбиций в части строительства флота Ф-35. Вот что пишет по этому поводу американское агентство «Блумберг»:



«ВВС США, возможно, вынуждены будут на треть сократить закупки истребителей пятого поколения F-35, если ведомству не удастся найти способы сократить операционные и вспомогательные расходы на 38% в ближайшие 10 лет. Из-за этого из 1 тыс. 776 самолетов, которые должны быть произведены для ВВС США, могут вычесть 590 F-35. Речь идет о том, что США могут столкнуться с серьезными проблемами будущего финансирования поддержания летной годности самолетов. До 2070 года на это могут уйти 1,1 трлн долларов только из бюджета ВВС.

Таким образом, налицо весьма удручающая для США мировая тенденция. Без поддержки своих зарубежных союзников и вассалов, Штаты уже не тянут даже ключевые программы переоснащения своих вооруженных сил. Военная промышленность США во все большей степени попадает в зависимость от наличия, или отсутствия иностранных заказов. А союзники, в свою очередь, вполне отдают себе в отчет в сокращающихся возможностях «мирового гегемона» и, пользуясь этой возможностью, начинают все более настойчиво домогаться от США выгодных для себя условий дальнейшего сотрудничества.

И, надо признать, не без успеха. Что подтверждается и польской покупкой за половину первоначальной цены американских ЗРК «Пэтриот». И фактическим крахом международной программы истребителя нового поколения, на которую в Вашингтоне возлагали столько надежд, а в результате пришли к тому, что сегодня не могут перевооружить даже собственные ВВС.

По сути, противостояние ранее безусловной американской мировой гегемонии нарастает уже не только со стороны таких традиционных оппонентов США, как Китай и Россия, но и внутри самого Запада. Где сами американские союзники начинают все больше осознавать необратимое ослабление своего патрона и спешат воспользоваться им для того, чтобы перетянуть одеяло на себя.

Источник: topwar.ru