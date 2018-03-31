Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 марта 2018
13:05. 31 марта 2018 Просмотров - 705 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 09:10 Башар остается.
- 00:27 Французские позиции в Сирии.
- Вчера 21:27 Турция начала операцию в Ираке.
Башар остается
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман разразился рядом примечательных откровений.
1. Асад фактически победил, и как полагают саудиты, никуда уже не уйдет.
2. Саудиты считают, что раз Асад остается, то хорошо бы, чтобы он не так сильно зависел от Ирана, с которым Саудовская Аравия ведет гибридную войну в Йемене и в Сирии.
3. Саудиты резко против вывода войск США из Сирии, так как американские войска в Сирии выгодны Саудовской Аравии, оказывая влияние на "шиитский мост" Тегеран-Бейрут, проходящий через территорию Сирии.
4. Саудитам хотелось бы, чтобы войска США для противодействия Ирану остались в Сирии хотя бы на среднесрочную перспективу.
http://time.com/5222746/saudi-crown-prince-donald-trump-syria/?iid=sr-link1 – цинк
Таким образом, мы продолжаем наблюдать процесс осознания врагами Асада будущего, где Асад останется существенным фактором ближневосточной политики. По всей видимости, признание саудитов связано с последними неудачами боевиков в Восточной Гуте + в Эр-Рияде чутко улавливают смену трендов в Вашингтоне, где иранская тема все более явственно выходит на первый план, что служит тревожным сигналом для Тегерана.
Плюс вчерашний брифинг Генштаба ВС РФ о ситуации в Сирии на 31.03.2018
Французские позиции в Сирии
Расположение французских войск на территории Сирии по данным турецких СМИ.
Отмечается, что пока французский контингент избегает перехода на западный берег Евфрата.
При этом, французы находятся в тех районах, которые уже давно освобождены от ИГИЛ и без какого-либо разрешения со стороны Дамаска.
Турецкие войска перешли границу Ирака в северных районах страны и начали продвижение вглубь страны. За сегодня было занято несколько малозначительных поселков.
На днях в северо-западном Ираке было развернуто несколько военных баз. На территорию Ирака введены дополнительные силы бронетехники и спецназа. Местному населению турки доводят, что как только они разгромят курдские формирования, они покинут территорию Ирака.
Пока турецкая военная активность выглядит как предварительное развертывание. Судя по идентичным хештегам в турецких твиттерах, операция будет называться "Щит Тигра".
Согласно сегодняшним заявлениям Эрдогана, Турция достигнет своих целей, когда возьмет под свой контроль Таль-Рифат, Хасаке, Кобани, Манбидж и Синджар и очистит их от курдского присутствия.
Судьбу Таль-Рифата скорее всего будут решать во время переговоров Путина, Эрдогана и Роухани 4 апреля. Начавшаяся операция имеет своей конечной целью занятие Синджара, куда в последние дни стягивались части иракской армии.
США заявили, что Турция не может занять Синджар без согласия Багдада. Курды заявляют, что 3000 бойцов готовы встать на защиту Синджара от турецкого геноцида.
Официальная позиция Турции сводится к тому, чтобы в приграничных с Турцией регионах Сирии и Ирака не осталась военно-политической инфраструктуры Курдской Рабочей Партии. Попытки маскировать курдские военно-политические структуры под арабские, Анкара считает жалкими попытками обмануть Турцию, на которые она ответит силой оружия.
Протесты против курдов в Манбидже.
Относительно посылки французских войск в Манбидж, то Эрдоган заявил, что крайне опечален таким решением и считает, что союзники по НАТО должны бороться с терроризмом, а не легитимизировать его. Турецкая пресса по этому поводу язвит, что французам тогда не стоит удивляться взрывам во Франции, если французы поддерживают террористов в Сирии. Заместитель турецкого премьера и вовсе пошел дальше, заявив, что присутствие французских войск в Манбидже сделает их целью турецкой армии.Франция к вечеру начала давать обратку, мол речь не идет о новых операциях, а лишь о действиях в составе амеркианской коалиции.
Относительно погибших в Манибдже солдат, то один из погибших оказался британским спецназовцем, что вызвало в британских СМИ легкое недоумение – зачем погибать в войне за курдов, если в Манбидже нет ИГИЛ. Резонный вопрос. Еще более резонный – что Британия вообще забыла в Сирии.
На фото ниже, операции турецкого спецназа на севере Ирака. Конец марта.
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Турция начала операцию в Ираке
Турецкие войска перешли границу Ирака в северных районах страны и начали продвижение вглубь страны. За сегодня было занято несколько малозначительных поселков.
На днях в северо-западном Ираке было развернуто несколько военных баз. На территорию Ирака введены дополнительные силы бронетехники и спецназа. Местному населению турки доводят, что как только они разгромят курдские формирования, они покинут территорию Ирака.
Пока турецкая военная активность выглядит как предварительное развертывание. Судя по идентичным хештегам в турецких твиттерах, операция будет называться "Щит Тигра".
Согласно сегодняшним заявлениям Эрдогана, Турция достигнет своих целей, когда возьмет под свой контроль Таль-Рифат, Хасаке, Кобани, Манбидж и Синджар и очистит их от курдского присутствия.
Судьбу Таль-Рифата скорее всего будут решать во время переговоров Путина, Эрдогана и Роухани 4 апреля. Начавшаяся операция имеет своей конечной целью занятие Синджара, куда в последние дни стягивались части иракской армии.
США заявили, что Турция не может занять Синджар без согласия Багдада. Курды заявляют, что 3000 бойцов готовы встать на защиту Синджара от турецкого геноцида.
Официальная позиция Турции сводится к тому, чтобы в приграничных с Турцией регионах Сирии и Ирака не осталась военно-политической инфраструктуры Курдской Рабочей Партии. Попытки маскировать курдские военно-политические структуры под арабские, Анкара считает жалкими попытками обмануть Турцию, на которые она ответит силой оружия.
Протесты против курдов в Манбидже.
Относительно посылки французских войск в Манбидж, то Эрдоган заявил, что крайне опечален таким решением и считает, что союзники по НАТО должны бороться с терроризмом, а не легитимизировать его. Турецкая пресса по этому поводу язвит, что французам тогда не стоит удивляться взрывам во Франции, если французы поддерживают террористов в Сирии. Заместитель турецкого премьера и вовсе пошел дальше, заявив, что присутствие французских войск в Манбидже сделает их целью турецкой армии.Франция к вечеру начала давать обратку, мол речь не идет о новых операциях, а лишь о действиях в составе амеркианской коалиции.
Относительно погибших в Манибдже солдат, то один из погибших оказался британским спецназовцем, что вызвало в британских СМИ легкое недоумение – зачем погибать в войне за курдов, если в Манбидже нет ИГИЛ. Резонный вопрос. Еще более резонный – что Британия вообще забыла в Сирии.
На фото ниже, операции турецкого спецназа на севере Ирака. Конец марта.
Текучка как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin