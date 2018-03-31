Ростовщичество на Западе. Пример потребительского кредита во Франции
17:12. 31 марта 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В комментариях нет-нет, да проскакивает пропаганда Запада.
Особенно настойчиво рекламируют замечательную жизнь простого европейского народа комментаторы из Прибалтики. Оно и понятно: они же (теперь) ци-ви-ли-зованные!!!
Западная Европа – общество потребителей. Вот давайте и посмотрим, а во сколько же рядовому французу обойдётся удовлетворение его желания получить скромный кредит, скажем, в 3.000 евро.
По-английски сегодня многие читают, поэтому мы взяли в пример именно француза.
Итак, набираем в поисковике „потребительский кредит”. На первых строчках страницы результатов коммерческие объявления.
Первую линию занимает банк cofidis. Симулируем кредит в 3000 евро на два года. Ниже помещаем результаты. Однако заметим: результаты эти несколько лукавы, ибо без квази-обязательной страховки (не менее полутора процентов) вам кредит попросту не дадут.
Теперь подсчитаем реальный ростовщический процент с учётом страховки. Итак, 548 плюс 45 даёт 593 евро – это проценты по кредиту плюс страховка. Делим 593 на 3000 и получаем реальный ростовщический процент, взимаемый с желающего потреблять француза. Результат: 19,8%. Примерно по 10% годовых.
Но, может сказать умудрённый кредитным опытом читатель, это только в cofidis? Тогда как в других банках всё по евростандартам?
Что ж, идём по второй линии в результатах поиска: cetelem. Также специализируется на кредитах населению.
Аналогичный подсчёт даёт следующую величину ростовщического процента: 17,7%. Примерно на процент в год меньше, чем у лидера.
Совсем уж опытный читатель может сказать, мол, а зачем вы нам кредитные дома показываете? Вы банк, банк возьмите. Какой-нибудь аналог нашего Сбербанка.
Что ж, давайте посмотрим на французскую сберкассу. Это – почта, почтовый банк, LaPoste. Те же 3000 евро на 24 месяца.
Что видим? А замечаем, что этот некогда государственный банк чуть честнее двух предыдущих: в Почтовом банке не скрывают, что страховку вам придётся платить в любом случае, поэтому они хотя и пишут, что она – опция, но сразу высвечивают нужные суммы. Ибо страховку вы всё равно будете платить, иначе кредит вряд ли дадут.
А процент, ростовщический процент? Здесь, и опытный читатель оказался прав, здесь процент пониже.
Считаем: 276 + 30 + 48 = 354. Делим 354 на 3000 и получаем реальный процент тех денег, что мы должны отдать сверх взятой суммы: 11,8%. Примерно по 6% в год.
Кредит под меньший процент обычному работяге вряд ли где-нибудь предоставят.
Итак, беря кредит на потребление в благополучной и сытой западноевропейской Франции, вы отдадите банкирам от 12 до 20 процентов от суммы кредита. Это и есть самая настоящая торговля деньгами. Причём без особых физических усилий: это вам не дорогу заасфальтировать.
А как обстоит дело в России? Вот попытка расчёта кредита с аналогичными параметрами.
Как видим, ростовщическая ставка в леоновском Альфа-банке (помните такого космонавта, когда он ещё был человеком, Леонова?) ровно на 5% выше, чем во Франции.
Наших людей иудейские ростовщики доят чуть посильнее чем на Западе, но и там и здесь система одна, и бьёт она по карману обывателя с сопоставимой силой.
И напоследок. Сколько, по вашему мнению, начислят на ваш вклад в тех же французских банках? Ростовщическая ставка по всей стране одна и фиксирована государством: 0,2%. Две десятых процента.
***
Особенно настойчиво рекламируют замечательную жизнь простого европейского народа комментаторы из Прибалтики. Оно и понятно: они же (теперь) ци-ви-ли-зованные!!!
Западная Европа – общество потребителей. Вот давайте и посмотрим, а во сколько же рядовому французу обойдётся удовлетворение его желания получить скромный кредит, скажем, в 3.000 евро.
По-английски сегодня многие читают, поэтому мы взяли в пример именно француза.
Итак, набираем в поисковике „потребительский кредит”. На первых строчках страницы результатов коммерческие объявления.
Первую линию занимает банк cofidis. Симулируем кредит в 3000 евро на два года. Ниже помещаем результаты. Однако заметим: результаты эти несколько лукавы, ибо без квази-обязательной страховки (не менее полутора процентов) вам кредит попросту не дадут.
Теперь подсчитаем реальный ростовщический процент с учётом страховки. Итак, 548 плюс 45 даёт 593 евро – это проценты по кредиту плюс страховка. Делим 593 на 3000 и получаем реальный ростовщический процент, взимаемый с желающего потреблять француза. Результат: 19,8%. Примерно по 10% годовых.
Но, может сказать умудрённый кредитным опытом читатель, это только в cofidis? Тогда как в других банках всё по евростандартам?
Что ж, идём по второй линии в результатах поиска: cetelem. Также специализируется на кредитах населению.
Аналогичный подсчёт даёт следующую величину ростовщического процента: 17,7%. Примерно на процент в год меньше, чем у лидера.
Совсем уж опытный читатель может сказать, мол, а зачем вы нам кредитные дома показываете? Вы банк, банк возьмите. Какой-нибудь аналог нашего Сбербанка.
Что ж, давайте посмотрим на французскую сберкассу. Это – почта, почтовый банк, LaPoste. Те же 3000 евро на 24 месяца.
Что видим? А замечаем, что этот некогда государственный банк чуть честнее двух предыдущих: в Почтовом банке не скрывают, что страховку вам придётся платить в любом случае, поэтому они хотя и пишут, что она – опция, но сразу высвечивают нужные суммы. Ибо страховку вы всё равно будете платить, иначе кредит вряд ли дадут.
А процент, ростовщический процент? Здесь, и опытный читатель оказался прав, здесь процент пониже.
Считаем: 276 + 30 + 48 = 354. Делим 354 на 3000 и получаем реальный процент тех денег, что мы должны отдать сверх взятой суммы: 11,8%. Примерно по 6% в год.
Кредит под меньший процент обычному работяге вряд ли где-нибудь предоставят.
Итак, беря кредит на потребление в благополучной и сытой западноевропейской Франции, вы отдадите банкирам от 12 до 20 процентов от суммы кредита. Это и есть самая настоящая торговля деньгами. Причём без особых физических усилий: это вам не дорогу заасфальтировать.
А как обстоит дело в России? Вот попытка расчёта кредита с аналогичными параметрами.
Как видим, ростовщическая ставка в леоновском Альфа-банке (помните такого космонавта, когда он ещё был человеком, Леонова?) ровно на 5% выше, чем во Франции.
Наших людей иудейские ростовщики доят чуть посильнее чем на Западе, но и там и здесь система одна, и бьёт она по карману обывателя с сопоставимой силой.
И напоследок. Сколько, по вашему мнению, начислят на ваш вклад в тех же французских банках? Ростовщическая ставка по всей стране одна и фиксирована государством: 0,2%. Две десятых процента.
С.Ю. Сальников
***
Источник: ss69100.livejournal.com