Открытые двери

Появилось еще одно видео начала пожара в Кемерово.На кадрах показаны входы в залы кинотеатра.Главный момент – двери на момент начала пожара открывались.На данный момент по делу о пожаре арестовано 7 человек:1. Надежда Судденок - управляющая торговым центром2. Георгий Соболев – технический директор «Кемеровской кондитерской фабрики»3. Игорь Полозиненко - устанавливал систему противопожарной безопасности в «Зимней вишне»4. Александр Никитин – сотрудник компании отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации5. Сергей Антюшин – охранник, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре6. Юлия Богданова – генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежало здание ТЦ7. Танзилия Комкова – экс-начальник Гостройнадзора за злоупотребление служебными полномочиями и выдачу разрешение на строительство ТЦ без должных на то основанийСК РФ заявляет, что будут еще задержания.Анонсирован запрос в Австралию для выдачи реального владельца ТЦ, миллиардера Штенгелова, который вскоре после пожара попытался откупиться от родственников жертв.Из областных чиновников пока лишились своих должностей заместитель Тулеева и руководитель департамента внутренней политики области.PS. Несчастный Востриков, который сначала клюнул на вброс Кувикова про "забитые морги", после опровержения своих слов, превратился у рукопожатной общественности во врага. Его уже было потащали на щит, как главного пострадавшего, а теперь мешают с грязью, потому что посмел дать обратку и не стоять на своем.Из версий рукопожатной общественности – Вострикова убили и вместо него выступает его двойник, Вострикова прячут и вместо него выступает двойник, Востриков изначальный агент ФСБ, Востриков агент МВД, никакого Вострикова и его семьи не было, Вострикову заплатили, Вострикова запугали и т.д.Достаточно наглядно видно по подобным опусам, что кому то очень хотелось, чтобы вброс Кувикова оказался правдой и Востриков его завизировал своей личной трагедией. Мало людей сгорело, надо было больше. Теперь нашли крайнего, резко позабыв про его сгоревшую семью.

Источник: colonelcassad.livejournal.com