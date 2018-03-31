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Открытые двери

15:32. 31 марта 2018 Просмотров - 111 Один комментарий Опубликовал:


Появилось еще одно видео начала пожара в Кемерово.
На кадрах показаны входы в залы кинотеатра.
Главный момент – двери на момент начала пожара открывались.



На данный момент по делу о пожаре арестовано 7 человек:

1. Надежда Судденок - управляющая торговым центром
2. Георгий Соболев – технический директор «Кемеровской кондитерской фабрики»
3. Игорь Полозиненко - устанавливал систему противопожарной безопасности в «Зимней вишне»
4. Александр Никитин – сотрудник компании отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации
5. Сергей Антюшин – охранник, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре
6. Юлия Богданова – генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежало здание ТЦ
7. Танзилия Комкова – экс-начальник Гостройнадзора за злоупотребление служебными полномочиями и выдачу разрешение на строительство ТЦ без должных на то оснований

СК РФ заявляет, что будут еще задержания.
Анонсирован запрос в Австралию для выдачи реального владельца ТЦ, миллиардера Штенгелова, который вскоре после пожара попытался откупиться от родственников жертв.
Из областных чиновников пока лишились своих должностей заместитель Тулеева и руководитель департамента внутренней политики области.

PS. Несчастный Востриков, который сначала клюнул на вброс Кувикова про "забитые морги", после опровержения своих слов, превратился у рукопожатной общественности во врага. Его уже было потащали на щит, как главного пострадавшего, а теперь мешают с грязью, потому что посмел дать обратку и не стоять на своем.
Из версий рукопожатной общественности – Вострикова убили и вместо него выступает его двойник, Вострикова прячут и вместо него выступает двойник, Востриков изначальный агент ФСБ, Востриков агент МВД, никакого Вострикова и его семьи не было, Вострикову заплатили, Вострикова запугали и т.д.
Достаточно наглядно видно по подобным опусам, что кому то очень хотелось, чтобы вброс Кувикова оказался правдой и Востриков его завизировал своей личной трагедией. Мало людей сгорело, надо было больше. Теперь нашли крайнего, резко позабыв про его сгоревшую семью.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, кемерово
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Один комментарий»

  • 4801 773
    krikunoleg 31 марта 2018 в 16:43 Ссылка Пометить
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    “Несчастный Востриков, который сначала клюнул на вброс Кувикова про “забитые морги”, после опровержения своих слов, превратился у рукопожатной общественности во врага.” – а это еще раз подтверждает то, что на этой катастрофе захотели заработать себе политический капиталец всякие проигравшие мрази, которым наплевать на то кто погиб, сколько погибло, как погибли им ЭТО НЕ ВАЖНО. Им важно сделать то, что они хотели сделать до выборов и на выборах – вывести народ на улицы и устроить беспорядки под видом недовольства властями. “Трезвый” народ вывести не смогли, а вот на человеческом горе решили сыграть – убитый горем человек может пойти на все – мозги не работают.

    Некоторые из эти мразей выдавали себя за пострадавших и орали на камеру о своем “горе” и как надо поступить с властями, а когда спрашивали их фамилии что-бы проверить исчезали в толпе. Реально убитый горем человек находится в трансе, стресс не дает ему “орать на камеру” это ходячий труп. Я видел таких в Спитаке – они искать своих начинали только на следующий день когда отпускало…

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