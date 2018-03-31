Все мы слышали о планах правительства повысить налоги, в том числе налог на доходы физических лиц. Вроде бы, после окрика Президента, эта идея заглохла, но я абсолютно уверен, что она возникнет снова. Просто потому, что эта идея абсолютно укладывается в либеральные концепции той группы, которая монополизировала разработку финансово-экономической политики в нашей стране и которая категорически отказывается не то что делать, но даже думать в тех направлениях, которые противоречат их концепциям.

Прежде всего, базовой установкой либеральных подходов является примат «невидимой руки рынка». То есть, по мнению либералов, государство не должно заниматься стимулированием экономического роста, но лишь отвечать на те эксцессы, которые могут возникать из-за рыночной стихии. Одним из таких вызовов является рост инфляции.

При этом либералы не знают и не понимают что инфляция — это сложный набор различных эффектов, которые приводят к одному результату: росту цен. В частности, инфляция бывает монетарной (из-за избытка денег в экономике) и инфляцией издержек (из-за роста транзакционных издержек, в том числе из-за нехватки денег в экономике). Я хорошо помню, как идейный лидер нынешних экономических либералов Кудрин, в бытность свою министром финансов, с пеной у рта доказывал, что инфляция бывает только монетарной. В то время как даже в рамках официальных внутренних процедур правительства были документы, прямо доказывающие, что это не соответствует действительности.

Теперь вопрос: а чем так плоха инфляция?

А дело в том, что единственной научной базой для построения экономической политики у российских либералов является так называемый вашингтонский консенсус, который говорит о том, что единственным источником развития для России могут быть иностранные (долларовые) инвестиции. А «инвесторы» идут в Россию только при условии «финансовой стабилизации», суть которой — низкая инфляция и бездефицитный бюджет.

Но уж коли идеологические догмы говорят о том, что главной причиной инфляции служит избыток денежной массы, то, значит, денежную массу нужно сокращать. А сокращение денежной массы ведет к тому, что падает монетизация экономики (отношение денежного агрегата М2 к ВВП), который у нас сегодня около 40%, при норме около 100%. А если монетизация низкая, то растут транзакционные издержки, в частности, реальная стоимость кредита относительно нормальной рентабельности бизнеса. По-простому: если стоимость кредита 15%, а доходность бизнеса 20%, то кредит имеет смысл брать. А если доходность бизнеса 3%, а кредит — 8%, то брать кредит бессмысленно, поскольку плата за проценты съедает всю рентабельность. Хотя формально — процент за кредит во втором случае меньше, чем в первом.

Так вот, проблемы нашей экономики в том, что ЦБ (руководствуясь принципами «вашингтонского консенсуса») практически запрещает банкам кредитовать реальный сектор экономики под необходимые проценты, как следствие, резко сокращается количество работающих предприятий и, соответственно, не платятся налоги. А либералы в Минфине и правительстве, не получив налоги, сокращают расходную часть бюджета.

Ну, на самом деле, не совсем. В реальности, они оставляют на счетах Минфина бешеные деньги (поскольку процедура их получения настолько усложнена, что бухгалтерии бюджетных предприятий просто не успевают их правильно оформлять), не говоря уже о тех миллиардах (триллионах в рублях), которые они перечисляют на счета западных «партнеров», видимо, в благодарность за то, что они снижают для Минфина расходы на обслуживание наших дипломатов за рубежом.

Дальше начинается следующий этап эпопеи. Путин требует новых социальных расходов. Денег на них нет: налогоплательщиков в результате гениальной либеральной политики становится все меньше, партнеров обижать нельзя, тем более что они этих руководителей правительства и Минфина активно крышуют: хоть кто-нибудь из них в «список Магницкого» или под санкции попал? А что это значит? Что деньги нужно отобрать у нас с вами. Больше их взять неоткуда, еще раз повторю, партнеры — неприкасаемы! Ну, действительно, а вдруг если сократить наши резервы в долларах, партнеры обидятся и включат Дворковича или Силуанова в санкционный список?

Но и прямо не выполнять поручений Путина нельзя, могут выгнать из правительства. Разумеется, это менее страшно, чем попасть в санкционный список, но все равно неприятно. Так что альтернативы нет — нам придется развязать кошельки. И ничего тут сделать нельзя: как показано выше, уж коли мы присоединились к «вашингтонскому консенсусу», нужно соблюдать его правила. Правда, можно, например, развивать экономику, но для этого как раз из «консенсуса» нужно выйти. Со всеми вытекающими. Не время, вроде, говорить, что именно за это проголосовал народ, но давайте смотреть правде в глаза: именно за это.

Так что слово за Путиным.

Михаил Хазин

Источник: