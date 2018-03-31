Музей Сталина и грузинские корни Петра Первого

Статья о музее Иосифа Виссарионовича Сталина ( Джугашвили ) в Закавказье, в Грузии в городе Гори.

Музей Иосифа Виссарионовича Сталина ( Джугашвили ) — находиться в городе Гори. Культовая достопримечательность Грузии и самый известный музей среди многих десятков грузинских музеев. Аналогичные музеи существуют в Москве, Махачкале, Вологде, Сочи, Новом Афоне, Уфе, Сольвычегодске, Волгограде, Иркутске, Владикавказе и даже в Бухаресте, но только горийский породил коммерческий бренд в масштабах всей планеты.

Именно этот культовый музейный бренд и решила посетить армавирское местное отделение Русского географического общества(РГО)по дороге в пещерный город Уплисцихе, который расположен в 12 километрах от Гори, в поездке по Грузии.

Идея создать музей в том доме, где родился И.В.Сталин, возникла ещё в неспокойном 1937 году. Видимо, это был приказ сверху, потому что аналогичный появился в Вологде в том же самом году. Непосредственно Грузией в том году командовал Л.П.Берия, так что всё было согласовано именно с ним. Тот первый музей был скромен и существовал в масштабах собственно домика. Если бы Сталин в те годы посещал Грузию, он имел бы уникальную возможность пожить в музее имени себя. По странному совпадению музей появился точно в год смерти матери Сталина (Екатерины Геладзе), но это, кажеться, только совпадение.

Но Сталин не посещал Гори. Он поехал туда лишь однажды на машине из Боржоми, но в селе Осиаури остановился, подумал, и повернул обратно.

Прошло лет десять, и в 1949 году — к юбилею Сталина, было решено добавить пафоса. Проект поручили главному сталинисту от архитектуры — Арчилу Курдиани, который разработал проект в стиле грузинского сталинского ампира. В 1949 году стройка началась, но закончилась уже в 1955, уже после смерти Сталина.

В 1951 году музей (тогда в масштабах домика) посетили дети Сталина, Василий и Свелана.

В наше время это все ещё действующий музей, самый дорогой в стране, но и самый посещаемый.

Музей имеет три отдела, все они расположены в центральном районе города. Главный корпус — большое палаццо в сталинистском готическом стиле, строительство которого начато в 1951 году как местного музея истории, но впоследствии превратившемуся в Дом-музей Сталину.

В экспозиции много вещей, фактически или предположительно принадлежащих Сталину, включая часть мебели из его рабочих кабинетов, и подарков. Также представлено большое количество иллюстраций, картин, документов, фотографий и газетных статей. Показ экспозиции заканчивается одной из восьми копий посмертной маски Сталина. По словам экскурсовода это посмертная маска под номером шесть.

Перед главным музеем — дом, в котором Сталин родился и провёл первые четыре года своей бессознательной жизни с 1879-1883 г.г.

В музее представлен личный железнодорожный салон-вагон Сталина. Вагон использовался им с 1941 года, в том числе для поездок на Тегеранскую и Ялтинскую конференции. Он был передан музею Северо-Кавказской железной дорогой в 1985 году.

Стоимость посещения музея составляет 15 лари(местная денежная грузинская единица). Музей работает ежедневно без выходных с 10:00-18:00 по местному времени. В музее запрещена видеосъёмка, но фотографии Вам разрешат сделать всего несколько штук. На входе в музей располагаеться охрана, а в самом здании работает полицейский пункт.

Интересна также ещё одна история, рассказанная нам одним из работников этого музея. Суть этой истории в том, что есть определенные основания считать, что великий российский император – Пётр Первый был по отцу грузином. Согласно этой версии, которая впоследствии находит некоторые подтверждения, Пётр приходиться незаконным сыном грузинского царевича Эрекле. С самого детства грузинский царевич был приближённый к российскому царскому двору, и в частности к Наталье Нарышкиной. При царском дворе Алексея Михайловича грузинский царевич Эрекле был известен как Николай Давидович, в последствии он стал царём Кахетии Ираклием Первым. Таким образом государственные достижения России времен Петра Первого принадлежат грузинам.

Ещё за год до рождения Петра государь Алексей Михайлович был действительно тяжело болен и не был в состоянии зачать детей. К царевне подпустили представителя царской крови Эрекле Первого (Ираклий I Багратиони). Советская история на протяжении всего своего правления скрывала информацию о грузинском происхождении Петра I, есть слова Сталина, который сказал: «Оставим им хоть одного "русского", которыми они могут гордиться».

Есть также некоторые сведения о том, что когда А.Н. Толстой работал над романом Пётр I, ему попались какие-то документы, с которыми писатель незамедлительно ознакомил Сталина, но советский вождь отдал распоряжение помалкивать и не распространяться на эту тему. Таким образом существовало некое письмо, которое указывало на грузинское происхождение Петра, но оно пропало при Сталине.

Такие действия Иосифа Виссарионовича в принципе объяснимы, нежелание выявлять правду было вызвано и тем фактом, что и себя самого он уже причислил к русским. Известно, что Сталин считал себя русским. Было ли это от души или это был вынужденный ход истории не известно. Но рассуждая логически, нельзя ведь быть вождем русского народа и самому при этом не быть как бы русским душой? Следовательно признавать Петра грузином было бы с его стороны крайне нелогично и не последовательно после того как себя самого вождь уже причислил к русским. Таким образом Пётр не был Иваном, видимо, поэтому он и был великим, хотя по всей видимости, важную роль сыграла и русская кровь, известно, что «смеси» разных кровей дают как правило здоровых и талантливых потомков. Хотя самым действенным фактором являеться сам внешний облик императора Петра I, который не оставляет никаких сомнений по этому поводу. Пётр был вылитым грузином, очень походил на своего отца Эрекле Первого. Есть множество других документальных данных, говорящих о происхождении этого русского императора.

Есть документальные данные о том, что сама мать Петра Наталья Нарышкина по началу не хотела давать сыну власть над страной, “Царём он быть не может…”, — говорила она. Власть Пётр захватил бунтом. Таким же доказательством нерусского происхождения Петра Первого служат и слова царевны Софьи, которая писала князю Голицыну – “Нельзя отдавать власть басурману”. Одно из значений слова “басурманин” – иноземец. Похоже, царевна Наталья Нарышкина относительно не русских корней Петра поделилась и с дочерью.

Существует также письмо грузинского царя Арчила II, писавшего царевне Нарышкиной, в которой были такие слова: “А как поживает наш — шалунишка?” В довершении всего, когда однажды Петру предложили жениться на грузинской царевне, он отказался словами: “Я на однофамильцах не женюсь”. Что свидетельствует о том, что он и сам был прекрасно осведомлен о своем происхождении.

Член русского географического общества ( РГО ) города Армавира Фролов Сергей

Источник: slavyanskaya-kultura.ru