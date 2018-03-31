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Минфин признал обвинения против Грудинина несостоятельными. Но выборы «уже состоялись»

10:23. 31 марта 2018 Просмотров - 162 Один комментарий Опубликовал:

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https://khazin.ru/articles/150-rassledovanija/57954-minfin-priznal-obvinenija-protiv-grudinina-nesostojatel-nymi-no-vybory-uzhe-sostojalis

 

 

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Один комментарий»

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    mary 31 марта 2018 в 11:58 Ссылка Пометить
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    ну и что?факт наличия счетов за рубежом в афшорах был?-он сам их признавал и это было основное,успокойтесь,не по чем жалеть,ищите более народного лидера и не жида,как мин

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