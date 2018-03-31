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Мечта либералов сбылась: в Россию возвращается карательная психиатрия  

10:19. 31 марта 2018 Просмотров - 227 Один комментарий Опубликовал:

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Сбывается давняя мечта либералов о возвращении в Россию карательной психиатрии по отношению к инакомыслящим (не-либералам), многократно высказываемая гражданином США, бывшим режиссером Амнуэлем (см. ЗДЕСЬ).
 
По сообщению ИА "Перископ", "Следственный комитет РФ назначил пермскому общественному деятелю Роману Юшкову судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела, возбуждённого в связи с отрицанием холокоста евреев. В постановлении о назначении экспертизы необходимость её проведения обосновывается тем, что Юшков унижал человеческое достоинство группы лиц «евреи», а также отрицал факт уничтожения 6 миллионов евреев, якобы установленный Нюрнбергским трибуналом. В связи с этим экспертам-психиатрам поручено определить, не страдает ли Юшков психическим заболеванием, и если да, то каким именно...
 
Публицист официально предупреждён, что в случае отказа добровольно явиться для прохождения экспертизы он будет доставлен на неё принудительно.
 
Напомним, уголовное дело в отношении Юшкова возбуждено в минувшем августе в связи с перепостом статьи мурманского писателя Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с “Holocaustsixmillionsjews”!», размещённой на сайте «Русский мир», а также написанием сочувственных комментариев к ней. Дело возбуждено по признакам возбуждения ненависти или вражды (ст. 282 ч. 1 УК РФ), а также реабилитации нацизма, выразившейся в «отрицании фактов, установленных приговором Международного военного трибунала» (ст. 354.1 ч. 1).
 
«Чувствую, мои преследователи мечутся и не могут определиться, - считает Роман Юшков. - С одной стороны, им бы хотелось продемонстрировать, что отрицать холокост могут только умалишённые, как это делалось в средние века с отрицателями идеи плоской земли на трёх китах. С другой стороны, в этом случае они не смогут меня покарать. Бедняги!»
 
В рамках возбуждённого уголовного дела дома и на рабочем месте Юшкова изъяты для экспертизы все носители информации от системных блоков компьютеров до ноутбуков и музыкального плеера. Помимо этого структуры Росфинмониторинга заблокировали у публициста все банковские счета и карточки для предотвращения «отмывки средств, полученных преступным путём и финансирования терроризма»".
 
Существенно, что Роман Юшков отрицал не сам факт Холокоста (чего тактично не замечают "правоохранители"), а конкретную численность его жертв в 6 млн.чел..
 
ИА "Перископ" отмечает: "Юшков отрицает следующую фразу из текста нюрнбергского приговора: «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей».
 
 
«Это замечательно, - говорит по этому поводу сам Роман Юшков. - Общеизвестно, что нацистскому деятелю Адольфу Эйхману удалось бежать в 1945 году в Аргентину, и на трибунале в Нюрнберге его не было. В 1960-м его выкрали в Израиль, судили и там казнили спустя два года. Таким образом, в текст нюрнбергского приговора попал чей-то, судя по контексту, подсудимого Гесса, пересказ якобы когда-то сказанного Эйхманом. Никто в ходе трибунала эту цифру в 6 миллионов не исследовал и не проверял, это видно из текста приговора».
 
Напомним, в начале августа Следственный Комитет РФ возбудил в отношении Романа Юшкова уголовное дело по статьям Уголовного Кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Реабилитация нацизма», выразившаяся в отрицании фактов приговора нюрнбергского трибунала. Основанием для этого стало то, что Юшков перепостил в социальных сетях статью мурманского писателя Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с “Holocaustsixmillionsjews”!», размещённую на сайте «Русский мир», а также в своих комментариях выразил одобрение содержанию статьи.
 
Экспертиза выявила, что сделавший перепубликацию статьи Роман Юшков «разделяет, поддерживает точку зрения Антона Благина, изложенную им в статье… поясняет, что изложенная в статье точка зрения многократно была подтверждена не только документально, но и научными трудами Юргена Графа, а также иных европейских историков...»
 
Помимо этого государственный эксперт отдела судебно-бухгалтерских экспертиз вышеназванной лаборатории Анастасия Евтеева заключила, что Юшков «выражает к евреям как к группе лиц, выделенных по национальному признаку, отрицательное уничижительное отношение путём отрицания их трагического прошлого»".
 
Михаил Делягин отметил: "По существу вопроса, Гесс не может быть авторитетом в вопросе Холокоста, так как с марта 1941 года находился в английской тюрьме и о происходившем после того времени в Германии не знал ничего, кроме того, что ему позволяли узнать англичане.
 
Поразительна то ли безграмотность, то ли злонамеренность "правоохранителей", которые отрицание официального числа жертв Холокоста приравнивают к отрицанию самого Холокоста. Это примерно такой же бред, как если бы обсуждение числа погибших в войну советских людей (20, 26 или 27 млн.чел.) приравнивали к отрицанию того, что советские люди вообще гибли в войну.
 
"Правоохранители", по сути дела, под страхом тюрьмы и психушки запрещают нам обсуждение нашего общего прошлого и рассматривают саму постановку вопроса о числе погибших евреев как проявление "отрицательного уничижительного отношения" к ним по национальному признаку!!
 
Особо уточню, что систематическое глумление над русскими, оскорбление нас по национальному признаку бесконечными либералами (включая собравшейся в президенты Собчак) и разжигание к нам ненависти по национальному признаку эти "правоохранители" не видят в упор!! 
 
Что касается Юшкова, то его, насколько можно судить, преследуют всей мощью государственного аппарата (см., например, ЗДЕСЬ) за то, что он противостоял (о перипетиях этой борьбы см. ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ) безвозмездной и, похоже, незаконной передаче земельного участка в центре Перми местным хасидам - представителям фундаменталистской антироссийской (в суде Нью-Йорка они еще в 2010 году под вздорным предлогом поставили Россию "на счетчик", присудив штраф в 50 тыс.долл. в день - см., например, ЗДЕСЬ) секты. При этом российское государство не только не защищает своиего гражданина от произвола сектантов, но, напротив, обрушивается на него всей мощью своего репрессивного аппарата."
 
Об "умеренных" хасидах, в Лондоне, например, запретившим женщинам водить автомобиль (что даже в Саудовской Аравии уже разрешили), - см. ЗДЕСЬ.
 
Михаил Делягин 
 
 
 

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