Грязевые вулканы – причина потопа. Часть 4
13:11. 31 марта 2018 Просмотров - 185 2 коммент. Опубликовал: brahman
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Одним из веских аргументов скептиков в теме потопа в историческое время является контраргумент: если ввести в поисковик “российские пейзажи 18 века”, то можно найти вполне дремучие леса и старые деревья.
Глава 5. Уцелевшие представители древних деревьев
Да, сохранилось очень много старых деревьев. Даже тем, которым более 500 лет (на территории России) и тем, кому несколько тысяч лет (в других местах планеты).
Приведу несколько примеров (Ссылка: Национальный реестр деревьев):
Сосна, возрастом более 500 лет. Место произрастания: Иркутская область, озеро Байкал, остров Ольхон, Сарайский песчаный массив. Ссылка
Сосна. Возраст: более 600 лет. Место произрастания: Республика Коми, Прилузский район, ГУ “Прилузское лесничество”, Занульское участковое лесничество. Ссылка
Сосна. Возраст: 500 лет. Место произрастания: Ивановская область, Тейковский район, село Алферьево. Ссылка
Тис остроконечный. Возраст: 2000 лет. Место произрастания: Приморский край, Красноармейский район, Дальнекутское участковое лесничество, Рощинского филиала КГКУ “Приморское лесничество”. Квартал 301, выдел 4, на северо-западном склоне левого берега кл. Ковалевский. Ссылка
600-летний дуб. Координаты: 49.027247, 37.542577
Кирельский голец, Красноярский край
Дерево находится на горе выше 1500 м над уровнем моря среди сиенитовых останцев. Ссылка
Возраст лиственниц, растущих в России, как показали исследования, увеличивается в направлении с запада на восток. На Полярном Урале и в Западной Сибири самое старое из обнаруженных живых деревьев имело возраст 486 лет, в Средней Сибири – 609, а на северо-востоке Сибири – 670 лет. Дальнейшие исследования в этом регионе позволили найти участок, на котором произрастают многочисленные деревья лиственницы Каяндера (Larix cajanderi), имеющие возраст больше 800 лет!
Участок этот имеет координаты 69о 24’ с.ш. и 148о 25’ в.д. и расположен на территории республики Саха (Якутия), на правом берегу р. Индигирки в ее нижнем течении. Более десяти из растущих здесь лиственниц имели возраст 750–850 лет, а рекордсменами оказались д ва дерева в возрасте 878 и 885 лет. Впрочем, доля таких старых деревьев на участке составляет около 15%, а остальная часть древостоя представлена более молодыми лиственницами.
На порядок больше возраст деревьев в теплых и в местах планеты с более умеренным климатом:
Количество колец на подобных секвойях – даже на поверхностный взгляд несколько сотен
Спилы таких деревьев и количество годовых колец на них подтверждают их возраст более конкретно:
Дендрохронология
Хотя, по этой ели не скажешь, что ей тысячи лет. Но, возможно, у нее очень узкие годовые кольца:
Старый Тикко — ель обыкновенная возрастом 9550 лет. Находится в национальном парке Фулуфьяллет (национальном парке Швеции Фулуфьеллет, провинция Даларна). Эта ель является старейшим в мире живым клональным деревом.
Обратите внимание на какой высоте произрастает ель. Это наблюдение пригодится для выводов.
Сосна остистая межгорная. В естественных условиях распространена в Северной Америке. Остистая сосна растет повсюду высоко в горах Колорадо, Аризоны и Нью-Мексико. Возраст деревьев – до нескольки тысяч лет. Тоже горное дерево. Именно этот пример высокогорного ореола обитания нам пригодится
Самое старое дерево в Петербурге
Старые деревья России
Список старейших деревьев планеты
Интересно, что деревья, имеющие столь почтенный возраст, отнюдь не отличаются гигантскими размерами. Высота их составляет всего 8,5–9 м, а диаметр ствола на уровне груди человека – около 25 см. Связано это с крайне суровыми климатическими условиями – средняя величина радиального прироста стволов в этом районе составляет всего около 0,15–0,22 мм/год, что соответствует ежегодному нарастанию примерно 5–7 рядов клеток древесины.
***
Есть не только одинокостоящие деревья-долгожители, но и целые леса, рощи.
Информация про исскуственно посаженный лес: “Линдуловская роща – ценный лесной массив искусственного происхождения под Санкт-Петербургом, в местности с волнистым рельефом, почва дерново-подзолистая, супесчаная, хорошо дренированная. Площадь рощи – 22 га. Главная порода – лиственница Сукачева. Вместе с ней растут ель европейская, сосна обыкновенная и другие породы. Роща заложена в 1738 году посевом семян и посадкой пятилетних сеянцев в 1743 году. На отдельных участках, где возраст деревьев свыше 190 лет, средний диаметр ствола 42,4 см, средняя высота 37,4 м (некоторые деревья достигают в высоту 41 м)”. А вот ссылка на фотографию знаменитого фотографа Прокудина-Горского, где запечатлены те самые лиственницы.
Источник
Источник
Источник
Источник
Тверская область. Источник
Но возникает другой вопрос: почему лес не рос здесь до 1738г.?
***
Реликтовые допотопные леса
Комментарий vaduhan_08: В оренбургской области есть один заповедник – “бузулукский бор”, в нем растут реликтовые леса и я теперь понимаю почему реликтовые это остров не смытого леса – вот там я видел дуб, на нем даже табличка была – делали пробу ему было 350 лет ну типа, он был в обхвате около 2,5 метров, мы все семьей его обхватывали, и сосны там есть какие то особенные, объясняют это тем что ледник дальше не пошел, странно но южнее и вокруг степь, и севернее тоже степь – а это место как остров, вернее язык не тронутый!
Комментарий khodokq: в Шаровском парке Харьковской области старых огромных дубов растет с десяток:
В Харькове в саду Шевченко есть несколько больших дубов. Один из них:
Как так получается, что потоп сюда не докатился – скажут скептики.
Возможно, ответ в геологии местности.
yuri_shap2015: Открыл на спутниковой карте место о котором читатель указывает выше. Ответ на его замечание, наглядно видно на карте. Левый берег (где сам монастырь и Святогорск), практически не тронут, даже на карте видно равнинное плато на котором растет лес. Правый берег реки (противоположный Святогорску) Богородичное, Сидорово, Маяки – весь изрыт оврагами от достаточно серьезных потоков. Причем если бы их возраст был тысячи лет, то сегодня от них практически следа бы не осталось. Территория между Сидорово и Голубым озером, представляет из себя старицы и бывшие разливы. Святогорск, Яровая, Сосновое (кстати название “лесное” неспроста), это остров, со всех сторон окруженный оврагами и размывами. Смотрите любую спутниковую карту этого района в масштабе 2 км и меньше. Все очень наглядно. Теперь вопрос – а почему вдруг такое название – СВЯТОГОРСК (Святые Горы). Официальную версию можете не озвучивать. Она явно не имеет ничего общего с реальностью. Я бы на месте тех кто остался жив при катаклизме на нетронутой земле, вокруг которой все смыло в море, назвал бы точно так же. А теперь ответ, где, как не на территории нетронутой потопом, расти старым деревьям. Вам самим не кажется странным контраст, который на украине встречается очень часто – На возвышенных местах – растут леса, рядом, степь. В одной климатической зоне? И так по всей Украине и не только.
Еще видно как вдоль реки следы от разливов в ДЕСЯТКИ РАЗ шире нынешнего русла реки. От Святогорска влево в сторону озера Большой лиман. (Странное название для небольшого озера неправда ли)?
oleg berezin:
Если ничего не путаю, все реликтовые леса в поймах рек. С традиционной точки зрения необъяснимо.
Есть альтернативная гипотеза, связанная с быстрым наступлением “ледникового периода”.
Быстрый распад метангидратов, содержащихся в земной коре вызвал выброс в атмосферу большого количества воды, что вызвало многодневные осадки, известные как Библейский потоп.
Местами, в том же Средиземноморье, осадки были в виде дождя, а севернее – в виде снега.
Продолжающийся десятки дней снегопад вызвал образование местами снежного покрова толщиной в десятки и сотни метров.
Если принять, что появление ледника было катастрофически быстрым, но он не пришел с волной, а выпал из атмосферы, то все логично – реки то никуда не делись, вот и размыли в своей пойме слой снега и льда (если вода теплая, с юга) в первую очередь. На остальной территории этот слой пролежал более долгое время – крупные растения успели гарантированно погибнуть.
Но эта версия не объясняет наличие старых деревьев в высокогорных частях планеты.
***
После просмотра этих примеров, действительно, возникает вопрос: если волна и сель от сдвига полюсов (или по причине импактного, ударного воздействия на планету) прокатились по континентам, то почему существуют очень старые деревья и реликтовые леса (как секвойи, например)? Потоп прокатился выборочно? Были безопасные места? В основном ответ такой: туда не дошла волна. Но эти уцелевшие экземпляры древней флоры существуют и на равнинах.
Если следовать версии что потоп был по причине выхода подземных вод и грязевых масс (в катастрофических объемах), то вполне логично предположить, что эти массы добрались далеко не во все уголки суши континентов.
Действительно, эти примеры говорят против версии глобального потопа не только в начале 19в., но и в конце 16в. Под глобальным подразумевается огромные фронты волн-цунами, прокатившиеся через континенты, оставившие слои глины, разрушившие города.
Версия этого цикла статей, что потоп произошел по причине выхода подземных вод и эти потоки доходили не во все уголки, остались вообще нетронутые территории как черноземы с их толщиной в метры (накопленные) – то наличие таких деревьев-долгожителей объяснимо. Реликтовые сосновые и леса из секвойи Калифорнии тому пример. Нетронутый катаклизмом уголок прежних деревьев-гигантов.
Особенно это касается высокогорных мест, но где деревья еще могут расти в силу климата и давления. Если принять модель, что с таких гор во время катаклизма выходов водных масс стекала вода (это горы пучения породы разогретыми грязевыми флюидами), то потоки только формировались и не имели сплошного фронта течений. Многие деревья оставались в стороне от них и смогли дожить до наших дней.
Когда вода стекала с возвышенностей (с мест выхода в горах из глубинны), то потоки в основном шли не сплошным фронтом, а мощными рукавами, производя промывы и намывая песок и глину. В данном конкретном пример ленточных боров Алтайского края мы видим, что на таком песке вырос сосновый лес (сосна очень хорошо приживается в таких грунтах).
Огромные территории, скорее всего были заболочены, подтоплены. В таких местах деревья сначала гибнут а потом новые растут слабо. А если грунт будет соленый или минеральный – то вообще не будут приживаться из проросших семян. Это мы видим до сих пор в степях Хакасии.
После ухода воды такие территории долго оставались без лесов. Именно такими степными просторами встретили многие уголки Сибири столыпинских переселенцев в начале 20в. А сейчас любой заброшенное поле в Сибири зарастает лесом за 2-3 года. Это я вижу своими глазами с момента исчезновения огромного числа колхозов и появления брошенных полей.
Одним из веских аргументов скептиков в теме потопа в историческое время является контраргумент: если ввести в поисковик “российские пейзажи 18 века”, то можно найти вполне дремучие леса и старые деревья.
Глава 5. Уцелевшие представители древних деревьев
Да, сохранилось очень много старых деревьев. Даже тем, которым более 500 лет (на территории России) и тем, кому несколько тысяч лет (в других местах планеты).
Приведу несколько примеров (Ссылка: Национальный реестр деревьев):
Сосна, возрастом более 500 лет. Место произрастания: Иркутская область, озеро Байкал, остров Ольхон, Сарайский песчаный массив. Ссылка
Сосна. Возраст: более 600 лет. Место произрастания: Республика Коми, Прилузский район, ГУ “Прилузское лесничество”, Занульское участковое лесничество. Ссылка
Сосна. Возраст: 500 лет. Место произрастания: Ивановская область, Тейковский район, село Алферьево. Ссылка
Тис остроконечный. Возраст: 2000 лет. Место произрастания: Приморский край, Красноармейский район, Дальнекутское участковое лесничество, Рощинского филиала КГКУ “Приморское лесничество”. Квартал 301, выдел 4, на северо-западном склоне левого берега кл. Ковалевский. Ссылка
600-летний дуб. Координаты: 49.027247, 37.542577
Кирельский голец, Красноярский край
Дерево находится на горе выше 1500 м над уровнем моря среди сиенитовых останцев. Ссылка
Возраст лиственниц, растущих в России, как показали исследования, увеличивается в направлении с запада на восток. На Полярном Урале и в Западной Сибири самое старое из обнаруженных живых деревьев имело возраст 486 лет, в Средней Сибири – 609, а на северо-востоке Сибири – 670 лет. Дальнейшие исследования в этом регионе позволили найти участок, на котором произрастают многочисленные деревья лиственницы Каяндера (Larix cajanderi), имеющие возраст больше 800 лет!
Участок этот имеет координаты 69о 24’ с.ш. и 148о 25’ в.д. и расположен на территории республики Саха (Якутия), на правом берегу р. Индигирки в ее нижнем течении. Более десяти из растущих здесь лиственниц имели возраст 750–850 лет, а рекордсменами оказались д ва дерева в возрасте 878 и 885 лет. Впрочем, доля таких старых деревьев на участке составляет около 15%, а остальная часть древостоя представлена более молодыми лиственницами.
На порядок больше возраст деревьев в теплых и в местах планеты с более умеренным климатом:
Количество колец на подобных секвойях – даже на поверхностный взгляд несколько сотен
Спилы таких деревьев и количество годовых колец на них подтверждают их возраст более конкретно:
Дендрохронология
Хотя, по этой ели не скажешь, что ей тысячи лет. Но, возможно, у нее очень узкие годовые кольца:
Старый Тикко — ель обыкновенная возрастом 9550 лет. Находится в национальном парке Фулуфьяллет (национальном парке Швеции Фулуфьеллет, провинция Даларна). Эта ель является старейшим в мире живым клональным деревом.
Обратите внимание на какой высоте произрастает ель. Это наблюдение пригодится для выводов.
Сосна остистая межгорная. В естественных условиях распространена в Северной Америке. Остистая сосна растет повсюду высоко в горах Колорадо, Аризоны и Нью-Мексико. Возраст деревьев – до нескольки тысяч лет. Тоже горное дерево. Именно этот пример высокогорного ореола обитания нам пригодится
Самое старое дерево в Петербурге
Старые деревья России
Список старейших деревьев планеты
Интересно, что деревья, имеющие столь почтенный возраст, отнюдь не отличаются гигантскими размерами. Высота их составляет всего 8,5–9 м, а диаметр ствола на уровне груди человека – около 25 см. Связано это с крайне суровыми климатическими условиями – средняя величина радиального прироста стволов в этом районе составляет всего около 0,15–0,22 мм/год, что соответствует ежегодному нарастанию примерно 5–7 рядов клеток древесины.
***
Есть не только одинокостоящие деревья-долгожители, но и целые леса, рощи.
Информация про исскуственно посаженный лес: “Линдуловская роща – ценный лесной массив искусственного происхождения под Санкт-Петербургом, в местности с волнистым рельефом, почва дерново-подзолистая, супесчаная, хорошо дренированная. Площадь рощи – 22 га. Главная порода – лиственница Сукачева. Вместе с ней растут ель европейская, сосна обыкновенная и другие породы. Роща заложена в 1738 году посевом семян и посадкой пятилетних сеянцев в 1743 году. На отдельных участках, где возраст деревьев свыше 190 лет, средний диаметр ствола 42,4 см, средняя высота 37,4 м (некоторые деревья достигают в высоту 41 м)”. А вот ссылка на фотографию знаменитого фотографа Прокудина-Горского, где запечатлены те самые лиственницы.
Источник
Источник
Источник
Источник
Тверская область. Источник
Но возникает другой вопрос: почему лес не рос здесь до 1738г.?
***
Реликтовые допотопные леса
Комментарий vaduhan_08: В оренбургской области есть один заповедник – “бузулукский бор”, в нем растут реликтовые леса и я теперь понимаю почему реликтовые это остров не смытого леса – вот там я видел дуб, на нем даже табличка была – делали пробу ему было 350 лет ну типа, он был в обхвате около 2,5 метров, мы все семьей его обхватывали, и сосны там есть какие то особенные, объясняют это тем что ледник дальше не пошел, странно но южнее и вокруг степь, и севернее тоже степь – а это место как остров, вернее язык не тронутый!
Комментарий khodokq: в Шаровском парке Харьковской области старых огромных дубов растет с десяток:
В Харькове в саду Шевченко есть несколько больших дубов. Один из них:
Как так получается, что потоп сюда не докатился – скажут скептики.
Возможно, ответ в геологии местности.
yuri_shap2015: Открыл на спутниковой карте место о котором читатель указывает выше. Ответ на его замечание, наглядно видно на карте. Левый берег (где сам монастырь и Святогорск), практически не тронут, даже на карте видно равнинное плато на котором растет лес. Правый берег реки (противоположный Святогорску) Богородичное, Сидорово, Маяки – весь изрыт оврагами от достаточно серьезных потоков. Причем если бы их возраст был тысячи лет, то сегодня от них практически следа бы не осталось. Территория между Сидорово и Голубым озером, представляет из себя старицы и бывшие разливы. Святогорск, Яровая, Сосновое (кстати название “лесное” неспроста), это остров, со всех сторон окруженный оврагами и размывами. Смотрите любую спутниковую карту этого района в масштабе 2 км и меньше. Все очень наглядно. Теперь вопрос – а почему вдруг такое название – СВЯТОГОРСК (Святые Горы). Официальную версию можете не озвучивать. Она явно не имеет ничего общего с реальностью. Я бы на месте тех кто остался жив при катаклизме на нетронутой земле, вокруг которой все смыло в море, назвал бы точно так же. А теперь ответ, где, как не на территории нетронутой потопом, расти старым деревьям. Вам самим не кажется странным контраст, который на украине встречается очень часто – На возвышенных местах – растут леса, рядом, степь. В одной климатической зоне? И так по всей Украине и не только.
Еще видно как вдоль реки следы от разливов в ДЕСЯТКИ РАЗ шире нынешнего русла реки. От Святогорска влево в сторону озера Большой лиман. (Странное название для небольшого озера неправда ли)?
oleg berezin:
Если ничего не путаю, все реликтовые леса в поймах рек. С традиционной точки зрения необъяснимо.
Есть альтернативная гипотеза, связанная с быстрым наступлением “ледникового периода”.
Быстрый распад метангидратов, содержащихся в земной коре вызвал выброс в атмосферу большого количества воды, что вызвало многодневные осадки, известные как Библейский потоп.
Местами, в том же Средиземноморье, осадки были в виде дождя, а севернее – в виде снега.
Продолжающийся десятки дней снегопад вызвал образование местами снежного покрова толщиной в десятки и сотни метров.
Если принять, что появление ледника было катастрофически быстрым, но он не пришел с волной, а выпал из атмосферы, то все логично – реки то никуда не делись, вот и размыли в своей пойме слой снега и льда (если вода теплая, с юга) в первую очередь. На остальной территории этот слой пролежал более долгое время – крупные растения успели гарантированно погибнуть.
Но эта версия не объясняет наличие старых деревьев в высокогорных частях планеты.
***
После просмотра этих примеров, действительно, возникает вопрос: если волна и сель от сдвига полюсов (или по причине импактного, ударного воздействия на планету) прокатились по континентам, то почему существуют очень старые деревья и реликтовые леса (как секвойи, например)? Потоп прокатился выборочно? Были безопасные места? В основном ответ такой: туда не дошла волна. Но эти уцелевшие экземпляры древней флоры существуют и на равнинах.
Если следовать версии что потоп был по причине выхода подземных вод и грязевых масс (в катастрофических объемах), то вполне логично предположить, что эти массы добрались далеко не во все уголки суши континентов.
Действительно, эти примеры говорят против версии глобального потопа не только в начале 19в., но и в конце 16в. Под глобальным подразумевается огромные фронты волн-цунами, прокатившиеся через континенты, оставившие слои глины, разрушившие города.
Версия этого цикла статей, что потоп произошел по причине выхода подземных вод и эти потоки доходили не во все уголки, остались вообще нетронутые территории как черноземы с их толщиной в метры (накопленные) – то наличие таких деревьев-долгожителей объяснимо. Реликтовые сосновые и леса из секвойи Калифорнии тому пример. Нетронутый катаклизмом уголок прежних деревьев-гигантов.
Особенно это касается высокогорных мест, но где деревья еще могут расти в силу климата и давления. Если принять модель, что с таких гор во время катаклизма выходов водных масс стекала вода (это горы пучения породы разогретыми грязевыми флюидами), то потоки только формировались и не имели сплошного фронта течений. Многие деревья оставались в стороне от них и смогли дожить до наших дней.
Когда вода стекала с возвышенностей (с мест выхода в горах из глубинны), то потоки в основном шли не сплошным фронтом, а мощными рукавами, производя промывы и намывая песок и глину. В данном конкретном пример ленточных боров Алтайского края мы видим, что на таком песке вырос сосновый лес (сосна очень хорошо приживается в таких грунтах).
Огромные территории, скорее всего были заболочены, подтоплены. В таких местах деревья сначала гибнут а потом новые растут слабо. А если грунт будет соленый или минеральный – то вообще не будут приживаться из проросших семян. Это мы видим до сих пор в степях Хакасии.
После ухода воды такие территории долго оставались без лесов. Именно такими степными просторами встретили многие уголки Сибири столыпинских переселенцев в начале 20в. А сейчас любой заброшенное поле в Сибири зарастает лесом за 2-3 года. Это я вижу своими глазами с момента исчезновения огромного числа колхозов и появления брошенных полей.
Источник: sibved.livejournal.com
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Факт, что то было, что умалчивают правящий класс
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А зачем умалчивают?
Потоп так важен, что надо его умалчивать?
Для чего/кого важен и какой смысл?
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%206-3&reqid=1522496656792156-1096976562165310763941651-vla1-1568-V