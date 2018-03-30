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Яков Кедми раскрыл многоходовку США

08:09. 30 марта 2018 Просмотров - 795 Нет комментариев Опубликовал:

Мир находится на пороге войны. Пока экономической. С началом "боевых действий" между США и Китаем, к этому конфликту могут подключиться и другие страны. С другой стороны, те, кто откажется участвовать в торговой войне, могут поиметь определенный профит. В частности, это касается России.

Но как показывает история, за торговой войной идет и настоящее вооруженное столкновение. И здесь нашей стране отсидеться не получится. Как считает израильский эксперт Яков Кедми, США уже не первое десятилетие готовятся в серьезному военному конфликту, причем не ядерному. Наращивается мощь и число конвенциональных вооружений.

Тем не менее, ограниченное применение маломощных ядерных зарядов кажется Кедми вполне вероятным. Такие боеприпасы, мощностью до 0,3 Кт, уже производятся американцами. Они позволят нанести множество высокоточных ударов по самым важным объектам инфраструктуры врага, при этом особо не загрязняя окружающую среду и избегая больших жертв среди гражданского населения.

 

Источник: topwar.ru

Метки: мнение
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