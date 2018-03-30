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Всегда вместе: Сергей Глазьев о проблемах межнационального общения

17:19. 30 марта 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Генетические, социокультурные и хозяйственные основы евразийской интеграции

В рамках круглого стола по проблемам межнационального и межкультурного общения народов евразийского пространства «Столетия вместе» Сергей Глазьев – академик РАН, доктор экономических наук, профессор, советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции – рассуждает о том, какие факторы должны лежать в основе успешного сотрудничества евразийских народов.

Для чьих товаров мы строим единое экономическое пространство? Почему интеграция финансового рынка идёт через доллар и мы не рассчитываемся национальными валютами? Достаточно ли только экономических критериев для долгосрочной интеграции? Почему мы недооцениваем социокультурные факторы? Как произошла экономическая катастрофа на Украине? Как общественное сознание украинцев попало в ложную систему координат? Чем евразийская интеграция перспективнее европейской? Является ли историческая память надёжной основой для сборки модели интеграции?

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Рекомендуем:

Экономика будущего. Есть ли у России шанс?, Глазьев Сергей Юрьевич

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Школа Здравого Смысла ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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