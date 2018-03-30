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Участившиеся дипломатические протесты Японии России незаконны и надуманы

19:25. 30 марта 2018 Просмотров - 217 3 коммент. Опубликовал:

Источник: regnum.ru

Пара новейших самолетов Су-35С два дня назад отработала задачи по перехвату самолетов условного противника

По сообщению Минобороны РФ, «Су-35С — «истребитель поколения 4++ с управляемым вектором тяги». По совокупности параметров он вплотную приближается к истребителям пятого поколения. Самолет обладает передовой информационно-управляющей системой, а также двигателем с плазменной системой зажигания. Этот истребитель способен развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа».

Особенность учения состояла в том, что самолеты совершили перебазирование с базы в Хабаровском крае на запасной аэродром «Буревестник», расположенном на входящем в состав Сахалинской области острове Итуруп. После выполнения задания самолеты вернулись на базу вылета.

«В общей сложности летчики преодолели расстояние более двух тысяч километров», — отметили в Минобороны. Учения проводились для совершенствования летной подготовки и навыков по охране воздушных рубежей России.

Япония выразила России протест в связи с проведением летных учений на острове Итуруп, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты японского парламента.

«Это приводит к усилению российского военного присутствия на северных территориях, что не совпадает с позицией нашей страны по поводу этих островов», — привел министр текст протеста, переданного по дипломатическим каналам.

Японский протест по поводу аэродрома на Итурупе не первый. В конце января текущего года сообщено, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп, входящем в состав Курильской гряды. Это следует из распоряжения правительства РФ, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе от 30 января отмечалось, что аэропорт Итуруп пополнил утвержденный в 2007 году перечень аэродромов совместного базирования в Сахалинской области.

Тогда посольство Японии в России тоже делало заявление о том, что-де решение правительства России допустить военную авиацию на оспариваемый Токио остров Итуруп «противоречит позиции Японии об этих (Курильских — А. К.) островах». А позиция эта, как известно, состоит в том, что южнокурильские острова, включая Итуруп, принадлежат якобы не России, а Японии, что было в 2009 году «официально оформлено» единогласным решением японского парламента.

«Мы считаем, что данное событие может привести к укреплению военной силы России на четырех островах, и это противоречит позиции Японии об этих островах», — говорилось в сообщении.

Карта Курильских островов

Для «фундаментального урегулирования подобных проблем» необходимо «решение самой территориальной проблемы», заявили в посольстве. Решения, конечно же, однозначно в пользу Японии, причем не компромиссного, а «полного», с переходом островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малой Курильской гряды (Хабомаи) в состав японского государства. Естественно, вместе с имеющими важное военно-стратегическое значение проливами, открывающими путь, с одной стороны, для России в Тихий океан, а с другой — для Японии и США в ставшее для РФ «внутренним» Охотское море. А также с богатейшими, во многом уникальными, 200-мильными экономическими зонами.

Заметим, что ничего нового для японского правительства в укреплении фактически разваленной во времена Ельцина обороноспособности Курил не было. Еще в феврале прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что до конца 2017 года оборона Курильских островов будет усилена.

«У нас ведется активная работа по защите Курил. Там у нас должна разместиться дивизия, мы также должны в этом году завершить [обустройство]», — заявил глава Минобороны.

Перспективы дополнительного размещения войск на Курильских островах Минобороны РФ начало обсуждать в 2016 году. В частности, в ходе развития военной инфраструктуры на Курилах планировалось создать несколько новых пунктов базирования, в том числе на ранее оставленных военными островах. В настоящее время на Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, входящая в состав Восточного военного округа. Кроме того, на островах Итуруп и Кунашир с осени 2016 года размещены новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ России, что также вызвало бурные протесты японского МИД.

Не слишком ли много «протестов», господа японские дипломаты? Ведь российское правительство имеет суверенное право по своему усмотрению решать, какое и в каком количестве иметь вооружение и войска для обеспечения безопасности своей, подчеркнем, своей территории, которая возвращена в состав нашего государства по законным международным решениям и документам, под которыми стоят подписи и японского правительства. Кстати, хотелось бы узнать, как реагирует российское правительство, включая МИД РФ, на поток подобных протестов. Принимает их или отвергает как незаконные и надуманные?

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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3 коммент.»

  • 18436 12168
    Вьеха 30 марта 2018 в 19:41 Ссылка Пометить
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    Японцам невозможно запретить высказывать их позицию, но и нам никто не запретит защищать нашу землю.
    “Нелепая, любимая земля.”(К.Симонов)(Не могла не повториться)

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  • 5667 2901
    Maleos 30 марта 2018 в 20:08 Ссылка Пометить
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    В данном случае подойдёт “А Васька слушает, да ест”…

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  • 5534 4748
    Руса 30 марта 2018 в 20:50 Ссылка Пометить
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    Лавров уже давно публично сказал, что Курилы- это неот”емлемая
    часть России, в т.ч. и южные. Зафиксировано в ООН и в других международных
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