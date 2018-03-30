Тубу — чемпионы по выносливости

На стыке трех государств – Ливии, Нигера и Чада, в самом сердце пустыни Сахара обитает тубу (тиббу) – загадочное племя, одно из древнейших в Африке. Больше всего удивляет то, что эти люди, живущие в суровых климатических условиях и питающиеся весьма и весьма скудно, умудряются быть настоящими долгожителями и чемпионами по выносливости.О племени тубу всегда ходили легенды. Народ живет на практически безводных плато Тибести и Тенере, где нет даже песка — его сдувают обжигающие ветры. Окрестные пейзажи напоминают кадры фантастического фильма: потухшие вулканы, камни, голая земля, а кое-где – высокие песчаные дюны. Оазисы – большая редкость в этом царстве песка и камней.Жизнь в таком месте сложная, но люди племени тубу давно приспособились к экстремальным условиям и даже совершают гигантские — до 90 километров в день пешие переходы. Как им это удается? Объяснить этот феномен решили европейские исследователи.Больше десятка ученых разных специальностей отправились в Сахару, оснащенные по последнему слову техники: джипы с кондиционерами, переносные холодильники с автономным питанием, специально оборудованные палатки.У многих врачей, этнографов и экологов имелся немалый опыт работы в подобных экспедициях в самых отдаленных уголках мира, к примеру, в Амазонии и Новой Гвинее. Но то, что они увидели в Сахаре, превзошло их ожидания.Утром ученые плотно позавтракали, расселись по джипам, включили кондиционеры, так как за бортом машин было 45 градусов в тени со знаком плюс, и отправились вслед за тубу., сложили мешки с солью на верблюдов и тронулись в путь.Соль самый ходовой товар, ее охотно покупают в странах, лежащих южней Сахары, и тубу издревле продают соседям соль, а на вырученные деньги покупают все необходимое. Солнце палило немилосердно, а тубу все шли и шли по пустыне без остановки.. В обед устроили привал прямо под открытым небом. Тень отбрасывали только джипы и верблюды. Ученые подкрепились консервами и чаем.и были готовы к новому переходу.К вечеру европейцы валились с ног от жары и усталости, тубу же держались как стойкие оловянные солдатики. А ведь они отмахали. Но сердечный ритм и давление были в норме. На ужин аборигены сварили на огне просо, сдобрили его пальмовым маслом и подливкой из тертых кореньев. Этим и довольствовались.Как же им удается доживать до глубокой старости? За счет чего организм сопротивляется обезвоживанию? Наконец, что позволяет им преодолевать пешком такие огромные расстояния — многолетняя тренировка, доставшийся от предков ген выносливости или, может, особый жизненный уклад?Кочевники – привилегированная часть племени тубу. Когда они отправляются с караванами торговать солью, их, эту «высшую касту», снабжают всем необходимым – финиками, просом, целебными травами, чтобы в пути они ни в чем не нуждались. Остальные члены племени не каждый день видят такое разнообразие.Поэтому поговорка: «Тубу довольствуется одним фиником в день. На завтрак он съедает кожуру, на обед – мякоть, а на ужин – косточку», — недалека от истины. Сказать, что ежедневный рацион тубу очень скромный, это значит ничего не сказать.По меркам европейских стандартов, он не выдерживает никакой критики — сплошные финики изо дня в день. И только по большим праздникам – вареный ячмень, просо, пшеница, молочные продукты (тубу доят коз и верблюдов). При этом никто не валится с ног от недостатка сил, напротив,Младенческая смертность среди тубу одна из самых низких в Африке. Зубы у всех представителей племени – просто загляденье. Даже у стариков почти все на месте, крепкие и здоровые.А ведь племя круглый год находится на солнцепеке. В чем же секрет такого богатырского здоровья? Может, всё дело в особом укладе жизни? Но он не сильно отличается от того образа жизни, который ведут другие африканские племена. Хотя кое-какие различия все же есть.Нравы в племени довольно суровые. Женщины тубу – настоящие амазонки. Все незамужние красотки носят при себе похожий на меч специальный нож — заточенный рог антилопы или палку. Любая девушка тубу мастерски орудует холодным оружием, потому что в любой момент ее могут похитить мужчины из соседнего племени.Молодая женщина считается ценной добычей, что придает мужчине в глазах соплеменников вес. Правда, есть одно «но» — женщину можно похищать в том случае, если его семья не знакома с ее семьей. Каждый уважающий себя мужчина должен жениться на похищенной прелестнице.Однако прежде чем они сочетаются узами брака, он обязан задобрить ее родственников немалыми подарками, а иногда и погнуть спину на будущую родню. Порой процесс «выкупа» жены длится пару лет. Если учесть, что в 15 лет девушка уже на выданье, то годам к 17-18 лет как раз замуж и выходит.Если украсть девушку не удается, то достаточно выкрасть одно из ее украшений. Тем самым парень дает понять, что она ему нравится. Свадьба длится неделю, и затраты на нее велики. Так что парню и девушке, а заодно их родителям надо десять раз подумать, прежде чем устраивать сватовство.После свадьбы молодые примерно год живут под крышей у родителей невесты, и родственники присматривают за тем, чтобы зять не обижал их кровиночку и молодые справлялись с семейными обязанностями. После испытательного срока пара отправляется в «свободное плавание».Семейная жизнь предполагает равноправие. Решение принимает мужчина, но женщина имеет право голоса. Поднимать на нее руку супругу нет смысла. Молодая жена может убежать к родственникам, и выманить ее обратно удается только ценой серьезных примирительных подарков.Любопытна манера общения в семьях – муж и жена разговаривают, стоя спиной друг к другу, а закончив беседу, расходятся в разные стороны, так и не взглянув один на другого. Мужчины по мусульманскому обычаю могут иметь несколько жен, но это весьма накладно, поэтому обходятся, как правило, одной.Мужчины племени занимаются выпасом скота на высокогорных пастбищах, а женщины — домашним хозяйством. В их обязанности входит поставить хижину или палатку, присматривать за детьми, собирать урожай. Основная еда тубу – финики. Они едят эти плоды, как минимум, трижды в день, даже не догадываясь о том, что этот фрукт – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.Ученые установили, что человек может полноценно жить в течение нескольких лет, питаясь только финиками и водой. В этих плодах содержится значительное количество белка, они легко усваиваются, укрепляют иммунитет, повышают устойчивость к различным заболеваниям и повышают общую выносливость организма. Неспроста этот плод еще в древности называли хлебом пустыни.Вот и выходит, что, питаясь этим универсальным плодом три раза в день, тубу, сами того не ведая, превращаются в суперменов пустыни. На сегодняшний день в Центральной Сахаре насчитывается более 350 тысяч тубу. Большая часть их проживает в Чаде, меньшая – в Ливии и Нигере.————————————————Решили… но не смогли… Особый ген… особый уклад жизни… финики – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов… — всё-таки не объясняет основного. Если подсчитать, сколько калорий получает человек из еды, и сколько он тратит, то получаются несопоставимые цифры. Подсчитайте – и удивитесь! И не только в этом случае.http://цельжизни.орг/?p=954 » Космические энергии-3: Чем питаются «солнцееды»

Источник: nashaplaneta.su