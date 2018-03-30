Сводки от ополчения Новороссии 30 марта 2018
- 11:35 Вдовы и сироты Донбасса ждут нашей помощи.
- 11:07 ВАЖНО: Киев нарушил «пасхальное» перемирие.
- 02:29 Настоящий фашист: уничтоженный в ДНР «волонтёр» оказался опытным боевиком (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:36 На Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие».
- Вчера 23:55 Кто будет скорбеть о нем в России?.
- Вчера 23:29 Боец интербригады «Пятнашка» «Ангора». О войне в Донбассе.
Вдовы и сироты Донбасса ждут нашей помощи
Источник: fondvo.ru
Война на Донбассе собирает свою страшную жатву. Вдовы и сироты идущей войны нуждаются в помощи и поддержке. Вы тоже можете им помочь.
Сделать это очень просто. Помощь нуждающимся оказывает Благотворительный фонд «Великое Отечество» одним из учредителей которого является Николай Стариков. За три месяца работы помощь получили уже семь семей, потерявших кормильцев на Донбассе.
Это тринадцать детей, потерявших своих отцов. Забота о детях легла на плечи их матерей, оставшихся вдовами. Мы должны им помочь.
Благотворительный фонд «Великое Отечество» собирает добровольные пожертвования и передает их семьям погибших ополченцев Донбасса. Семьям, в которых отцы не смогли равнодушно относится к ужасам, происходящим в Донецкой и Луганской областях. Семьям героев, которые отдали свои жизни, защищая женщин и детей Донбасса.
Каждой семье вручается 100 тысяч рублей.
Вчера была передана материальная помощь семье Романа Б. из Екатеринбурга.
Роман Б. с позывным «Кот» служил в Луганске в группе быстрого реагирования, а впоследствии стал командиром личной охраны Александра Беднова («Бэтмен»).
В канун новогодней ночи 2015 года, Роман поздравил свою семью по телефону и обещал, что скоро вернется домой. Но ранним утром 01 января 2015, группа Романа вместе с командиром попали в засаду. В автомобиль, в котором двигался Роман, попал снаряд, взрывной волной ополченца выбросило из салона. Диверсанты расстреляли сгоревшие машины в упор. Роман был единственным, чье тело не сгорело, но ему, уже мертвому, выстрелили в голову, видимо для верности гибели.
Роман был человеком с сильно развитым чувством справедливости. Раньше он работал телохранителем, любил оружие, хорошо разбирался в единоборствах. Видя, что происходит на Донбассе и в Одессе, он сразу сделал свой выбор: «Поехать в Луганск!». Уехал, ничего не сказав жене и детям. Знал, что не отпустят.
Для Валентины гибель мужа оказалась огромным горем.
«Сейчас я конечно понимаю его выбор! Он мужественный мужчина и настоящий воин! Но от этого не легче.» – говорит вдова. Валентина воспитывает двух сыновей: Федора и Егора. Когда их отца убили, им было всего лишь одиннадцать и шесть лет.
Фонд «Великое Отечество» оказывает помощь семьям ополченцев, погибших на Донбассе. Семьям, в которых отцы не смогли равнодушно относится к ужасам, происходящим в Донецкой и Луганской областях. Семьям героев, которые отдали свои жизни, защищая женщин и детей Донбасса.
Наша помощь не может вернуть мужа и отца, но поможет семье решить часть материальных проблем.
Вместе мы можем помочь ещё большему количеству нуждающихся семей.
Нужно просто сделать пожертвование, чтобы эту помощь получили и другие вдовы и сироты.
Помочь нуждающимся очень просто:
Три способа внести пожертвование.
1. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвования банковской картой».
2. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда.
Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.Квитанция-СБ-РФ-ПД-4
3. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн:
(Внимание! Для просмотра всех страниц, воспользуйтесь кнопками навигации внизу картинки. Всего в инструкции — пять страниц).sberonlinefvo
ВАЖНО: Киев нарушил «пасхальное» перемирие
Украинская сторона нарушила «пасхальное» перемирие, вступившее в силу в 00:00 часов 30 марта. Боевиков ВСУ хватило лишь на 9 с половиной часов «тишины».
Как сообщили «Русской Весне» в Представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, уже в 09:35 ВСУ открыли огонь по направлению н. п. Талаковка — н. п. Коминтерново с применением минометов 120 мм (4 мины), БМП-1 (7 выстрелов), АГС (9 гранат), а также крупнокалиберного стрелкового оружия.
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Настоящий фашист: уничтоженный в ДНР «волонтёр» оказался опытным боевиком (ФОТО, ВИДЕО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», возле города Дзержинск на оккупированной территории ДНР снайпером был уничтожен 19-летний волонтёр «АТО».
Однако, позже выяснилось, что «волонтёр» Андрей Кривич, которого некоторые комментаторы назвали «ребёнком», на самом деле был опытным боевиком «Правого сектора»*.
Вначале об этом сообщил фонд «Повернись живим»: «На передовой погиб боец ДУК ПС Андрей с позывным „Дилли“. Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь „Дилли“ 27 марта унесла пуля вражеского снайпера».
Затем одно из украинских СМИ опубликовало интервью с дядей боевика Романом.
Он рассказал, что его племянник находился в зоне «АТО» несколько лет.
«Андрей с 17 лет на фронте. Вступил в „Правый сектор“ совсем еще ребёнком», — рассказал Роман.
«Конечно, родители за него боялись, отговаривали. Но Андрюшу было не переубедить. Он сказал, что идет защищать свою страну. Набил себе татуировку в виде трезубца… И я, и мой брат тоже служили в зоне АТО. Брат освобождал Славянск, я прошел Пески…» — добавил он.
Также Роман рассказал, что снайпер выстрелил в его племянника дважды. Одна пуля попала в руку, вторая — в голову.
«Это произошло вечером 27 марта, ребята были на задании, — рассказал он. — Андрей был в аэроразведке».
В Конотопе Сумской области, откуда был родом Кривич, с 28 по 30 марта объявлены дни траура.
Стоит особо отметить, что фотографии уничтоженного боевика прямо свидетельствуют о том, что он был настоящим фашистом. Как можно увидеть на фото, он не стесняясь носил знаки III рейха.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
На Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»
«Пасхальное» перемирие на Донбассе, инициированное Главой ДНР Александром Захарченко и поддержанное участниками Минского процесса 26 марта, вступило сегодня в силу.
Как заявили ДАН в командовании Республики, воинские соединения и части в полной мере придерживаются договоренностей о соблюдении режима тишины.
«Перемирие, приуроченное к празднику Пасхи, вступило в законную силу. Пока у линии соприкосновения отмечается спокойная обстановка, обстрелов нет», — отметили в командовании.
Ранее, 26 марта, офис спецпредставителя ОБСЕ в Контактной группе объявил о введении с 00:01 30 марта на Донбассе всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня. Руководство ДНР выразило надежду на стабилизацию обстановки в зоне конфликта в условиях нового перемирия.
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Кто будет скорбеть о нем в России?
Случилась трагедия, погиб простой парень, истинный ариец. Любителя мороженного под Горловкой подстрелил снайпер армии ДНР.
На самом деле он просто окрасил себя в те цвета, в которые окрасил себя. В украинских СМИ эту фотографию предусмотрительно не показывают, иначе фальшивую скорбь было бы совсем трудно конструировать.
Выскажу банальную мысль, что в России об украинских или каких-либо других фашистах скорбеть не будут. По фашистам скорбят на Украине, с Латвии, в Эстонии…Вот туда и обращайтесь.
Плюс еще один "герой Украины", который накануне очередного "перемирия" решил поиграть в диверсанта и в составе ДРГ залез на минное поле. 2 200х (из 30-й бригады) 3-300х.
Это уже 2-я ДРГ, которая за последнюю неделю залезла на мины на донецком направлении.
Фашистские государства верят в тотальную войну. Это попросту значит, что, всякий раз как их бьют вооруженные силы, они вымещают свое поражение на мирных жителях. И всякий раз, после поражения на фронте, они спасают то, что почему-то зовут своей честью, убивая гражданское население.
Начав описывать все это, я вызвал бы у вас только тошноту. Может быть, я пробудил бы в вас ненависть. Но не это нам сейчас нужно. Нам нужно ясное понимание преступности фашизма и того, как с ним бороться. Мы должны понять, что эти убийства — всего лишь жесты бандита, опасного бандита — фашизма. А усмирить бандита можно только одним способом — крепко побив его.
(с) Эрнест Хемингуэй