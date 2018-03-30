Сводки от ополчения Новороссии 30 марта 2018

Источник: fondvo.ru

Война на Донбассе собирает свою страшную жатву. Вдовы и сироты идущей войны нуждаются в помощи и поддержке. Вы тоже можете им помочь.



Сделать это очень просто. Помощь нуждающимся оказывает Благотворительный фонд «Великое Отечество» одним из учредителей которого является Николай Стариков. За три месяца работы помощь получили уже семь семей, потерявших кормильцев на Донбассе.

Это тринадцать детей, потерявших своих отцов. Забота о детях легла на плечи их матерей, оставшихся вдовами. Мы должны им помочь.

Благотворительный фонд «Великое Отечество» собирает добровольные пожертвования и передает их семьям погибших ополченцев Донбасса. Семьям, в которых отцы не смогли равнодушно относится к ужасам, происходящим в Донецкой и Луганской областях. Семьям героев, которые отдали свои жизни, защищая женщин и детей Донбасса.

Каждой семье вручается 100 тысяч рублей.

Вчера была передана материальная помощь семье Романа Б. из Екатеринбурга.

Роман Б. с позывным «Кот» служил в Луганске в группе быстрого реагирования, а впоследствии стал командиром личной охраны Александра Беднова («Бэтмен»).

В канун новогодней ночи 2015 года, Роман поздравил свою семью по телефону и обещал, что скоро вернется домой. Но ранним утром 01 января 2015, группа Романа вместе с командиром попали в засаду. В автомобиль, в котором двигался Роман, попал снаряд, взрывной волной ополченца выбросило из салона. Диверсанты расстреляли сгоревшие машины в упор. Роман был единственным, чье тело не сгорело, но ему, уже мертвому, выстрелили в голову, видимо для верности гибели.

Роман был человеком с сильно развитым чувством справедливости. Раньше он работал телохранителем, любил оружие, хорошо разбирался в единоборствах. Видя, что происходит на Донбассе и в Одессе, он сразу сделал свой выбор: «Поехать в Луганск!». Уехал, ничего не сказав жене и детям. Знал, что не отпустят.

Для Валентины гибель мужа оказалась огромным горем.

«Сейчас я конечно понимаю его выбор! Он мужественный мужчина и настоящий воин! Но от этого не легче.» – говорит вдова. Валентина воспитывает двух сыновей: Федора и Егора. Когда их отца убили, им было всего лишь одиннадцать и шесть лет.