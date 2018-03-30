Памятник офицеру вермахта к 9 мая
19:28. 30 марта 2018 Просмотров - 300 2 коммент. Опубликовал: brahman
Очередное днище пробивают в Волгограде.
К Дню Победы в районе аэродрома Гумрак, откуда снабжалась окруженная в районе Сталинграда 6-я армия Паулюса и где ныне расположен международный аэропорт, планируют открыть памятный бюст бывшему офицеру вермахта Францу Штраусу.
Сначала подумал, может фейк, но нет – в программе визита https://www.owwf.bayern/mediapool/5/Excursion_Volgograd_405.pdf баварской делегации в Волгоград действительно значится открытие памятника Францу Штраусу. Открытие должно пройти 10 мая.
Раз этот пункт есть в программе визита, значит он уже на каких-то уровнях согласован. И это уже явно не учительница истории и не мальчик Коля.
Чем известен офицер вермхата Франц Штраус?
Известно, что в 1939 году 24-летний Франц-Йозеф был призван в ряды фашистского вермахта, участвовал в походе против Франции. В ноябре 1940 г. был произведен в унтер-офицеры. Вначале 1941 г. дивизия, в составе которой служил Штраус, была переброшена в район Перемышля, поближе к советской границе. В начале сентября 1941 года его направляют в офицерскую школу близ Штеттина. После прохождения переподготовки Штраусу присвоили звание лейтенанта и назначили командиром взвода зенитно-артиллерийской батареи, которая из Дании была переведена в Россию и вошла в состав 6-й армии вермахта под командованием фельдмаршала Паулюса. Так Штраус пришел воевать в Сталинград. 12 января 1943 г., когда до полной капитуляции 6-й армии Паулюса оставался 21 день, Штраус получил приказ об отбытии на курсы подготовки командиров батареи тяжелой артиллерии. Больше на фронт Франц-Йозеф не вернулся и после прохождения спецкурсов был назначен вначале офицером-инструктором, а затем офицером-воспитателем, в обязанности которого входила подготовка новобранцев-артиллеристов. За службу рейху Штраус был награжден Железным крестом и Крестом за «боевые заслуги». После войны Штраус был помещен в лагерь для военнопленных, однако вскоре был отпущен за отсутствием доказательств военных преступлений. Иными словами, участие господина Штрауса в битве за Волгу, зенитный взвод которого беспощадно сбивал советскую авиацию, не было признано военным преступлением. А потомки защитников Сталинграда при посещении здания волгоградского аэропорта должны с любовью смотреть в глаза Штраусу, увековеченному в бронзе.
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В 1945 году после освобождения из лагеря для военнопленных Штраус вступил в ХСС (Христианско-социальный союз) – парламентской партии ФРГ и в 1949 стал генеральным секретарем партии. В этом же году Франц Йозеф избирается депутатом Бундестага, в котором стал руководителем группы ХСС и заместителем председателя фракции ХДС/ХСС. В 1953 году он становится федеральным министром по особым поручениям, а в 1956 – министром обороны в правительстве канцлера Конрада Аденауэра. Именно на посту министра обороны Штраус попал в центр крупнейшего коррупционного скандала послевоенной Германии. Журналисты издания «Der Spiegel» неоднократно публиковали материалы о личной заинтересованности министра обороны Франца-Йозефа Штрауса при распределении строительных подрядов. По мнению журналистов, министр получал крупные взятки и «откаты» от строительных компаний, в частности, компании FibAG.
В октябре 1962 года в журнале «Der Spiegel» был опубликован материал о военных учениях, прошедших вре 1962 года, в котором указывали на некомпетентность Штрауса. В ответ министр без уведомления членов правительства санкционировал «ночную операцию» по обыску редакции журнала. Штраус лично обратился к испанской полиции с просьбой арестовать находившегося там автора статьи. Действия Штрауса получили широкую огласку в прессе. Штраус предпринимал попытки оправдаться, но они не увенчались успехом. Уже в середине декабря 1962 г. ему пришлось подать в отставку. Три года длился процесс против журнала, но желаемого результата Штраусу он не принес: ему не удалось посадить журналистов на скамью подсудимых.
Сам Штраус снова вышел сухим из воды: в результате так называемого «политического компромисса» он был оправдан, а следствие прекращено с формулировкой «министр действовал в обстановке чрезвычайного положения».
В 1966—1969 годах Штраус занимает пост министр финансов в правительстве «большой коалиции» ХДС/ХСС — СДПГ во главе с канцлером Куртом Кизингером, а с 1978 по 1988 год – пост премьер-министра Баварии. В ходе всей своей политической карьеры Франц-Йозеф Штраус был ярым борцом с коммунизмом.
Так, за два года до падения Берлинской стены в споре с послом США Р. Бэртом Штраус упрекнул американцев в том, что они «всегда уступали русским в германском вопросе». Штраус словно намеренно "забывал", с кем воевали американцы в годы войны.
О своем фашистском прошлом он не жалел, а годы войны называл «драгоценной школой жизни». В своей научной статье историк Б.В. Петлин отмечает: «Сложные чувства испытывали побежденные немецкие солдаты. Да, виноват Гитлер и нацисты. Да, режим был преступным, но они, солдаты, воевали за победу. И окончание войны они восприняли как военное поражение. В своих мемуарах Штраус пытался даже фантазировать, что было бы, если бы победил Гитлер… Он не изменил своего отношения к нацистам, но окончание войны, когда Германия в прежнем виде перестала существовать, и судьба немцев оказалась во власти победителей, ему представлялось иным. Исход войны и особенно ее последствия для Германии так никогда и не были приняты Штраусом. В этом и кроются его, порой, чрезмерные проявления милитаризма и "реваншизма"».
https://volgasib.ru/obshestvo/44019-volgogradskij-aeroport-gotovyat-k-ustanovke-pamyatnika-fashistu.html – цинк
Вот такого "героя" пытаются протащить на сталинградскую землю.
И вишенка на торте. Знаете кто причастен к созданию и деятельности этого форума "Восток-Запад", который тащит памятник офицеру вермахта на сталинградскую землю? Наши старые знакомые из Фонда Фридриха Эберта https://colonelcassad.livejournal.com/3891378.html, которые деятельно засветились https://colonelcassad.livejournal.com/3834704.html с визитом делегации с "мальчиком Колей" в Бундестаг.
Аксель Гут-Гёделитц. Сотрудник фонда Фридриха Эберта еще с середины 70х годов. http://www.ost-west-forum.de/index.php?option=com_content&view=article&id=106:axel-schmidt-goedelitz&catid=19&Itemid=133
Такое вот поразительное совпадение. Там где всплывают деятели из этого фонда, там реализуются различные программы по отмыванию вермахта. Все это под соусом "примирения". Результаты подобной "примирительной" работы можно наглядно увидеть по происходящему на Украине, где усиленно "примиряются" с бандеровщиной и эсэсовцами.
В общем, как и ранее считаю, что Фонд Фридриха Эберта и аффилированные с ним организации ведут подрывную деятельность на территории РФ и республик бывшего СССР. Его деятельность на территории РФ должна быть прекращена.
Само собой, никаких памятников или бюстов офицерам вермахта на территории Сталинграда быть не должно.
PS. Губернатор области утверждает https://dailystorm.ru/vlast/andrey-bocharov-nashi-predki-unichtozhili-etih-fashistov-eto-chush-i-bred, что он не в курсе подобных планов и с ним ничего такого не согласовывали и памятника Штраусу не будет.
Осталось узнать, кто согласовывал с форумом "Восток-Запад" программу визита. Наверняка ведь есть имя и фамилия.
PS2. Скульптор подтвердил https://www.volgograd.kp.ru/daily/26812/3848989/, что ему был заказан бюст Штрауса.
Открытие бюста в аэропорту в программе визита немцы пометили как «планируется». Однако их планам сбыться не суждено: волгоградские власти в один голос твердят, что памятник фашисту никогда не появится на нашей земле, и разрешения на установку бюста никто не давал.
Кстати, идея установить этот памятник в Волгограде у немецкой стороны появилась не вчера. Уже давно бюст заказан русскому скульптору Александру Рябичеву. Кстати, по его словам речь шла о том, что бюст поставят в музее. Про аэропорт речи не было.
- Предполагалось, что скульптура Франца Йозефа Штрауса будет установлена в музее Волгограда по предложению Кристиана Хольтца от имени Баварской общины. С несколькими музеями идут переговоры, которые пока не закончились.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Сволочи. Манкурты.
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Лучше бы памятник Г. Жукову установили на Зееловских высотах, а Сталину в Потсдаме.
Фонд Эберта надо ликвидировать, а его участников и пособников отдать под суд.
Совсем уже спятили либерасты из пятой колонны, управы на них нет.