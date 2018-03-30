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Новую военную стратегию России назвали шокирующей

13:32. 30 марта 2018 Просмотров - 336 2 коммент. Опубликовал:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Как считает автор публикации, "новый" русский взгляд на войну будущего заключается в сочетании современных беспилотных летательных аппаратов и систем космического базирования с новейшими крылатыми ракетами и другим дальнобойным оружием. Это позволит наносить молниеносные удары по пунктам управления, военным арсеналам и базам, промышленным объектам, узлам связи. Это заключение автор сделал на основе выступления главы Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова на конференции в Военной академии Генштаба.

Главную опасность, по мнению военного аналитика, представляет интеграция информационно-разведывательных центров с автоматическими ударными системами, что приведет к 2 - 2,5 кратному сокращению временного интервала между получением данных разведки и уничтожением целей.  Точность поражения объектов повысится в 1,5 - 2 раза.

В качестве подтверждения своей теории Маджумдар привел информацию о разработках в России беспилотного летательного аппарата для дальней разведки.

Скорее всего американский аналитик имел ввиду российский беспилотный летательный аппарат "Орион", который способен подниматься на высоту до 7,5 километра и развивать во время горизонтального полета скорость до 200 километров в час. Максимальная продолжительность полета составляет 24 часа. "Орион" может быть задействован в воздушном патрулировании, разведке наземных объектов с целью обеспечения целеуказанием и корректировки артиллерийского огня, оценке результатов ведения огня и топографической разведке местности.

"Большой проблемой для США и НАТО является то, что если Россия реализует свою концепцию, она будет иметь возможность нанести точный удар по инфраструктуре альянса, в том числе по авиабазам", - соглашается с Маджумдаром другой аналитик - военный эксперт Сэм Бендетт.

Напомним, в ноябре прошлого года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что вооруженные силы получили в достаточном количестве высокоточное оружие большой дальности, способное наносить удары на расстоянии до четырех тысяч километров. Основу группировки составляют оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", а также крылатые ракеты "Калибр" и Х-101. Недавно генерал также заявил, что на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

Источник: rg.ru

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2 коммент.»

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    nikolay 30 марта 2018 в 14:31 Ссылка Пометить
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    Путинское оружие.
    Недавно по РТ показали новое лазерное оружие РФ. Установка – муляж из канализационных труб, которые хорошо просматриваются. Как заявил, один из бывших сотрудников завода по производству лазеров, все предприятия, которые занимались разработкой лазерных генераторов, Путиным разрушены. Идеология Путина – это ложь во спасение (спасение мошенников и политических шарлатанов от разоблачения). Сначала Путин разрушает экономику, затем объясняет почему в неё невозможно вкладывать деньги.

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