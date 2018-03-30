Новости Украины и Новороссии 30 марта 2018

«Русская Весна» предлагает вашему вниманию анализ попытки генпрокурора Украины Юрия Луценко слетать в Штаты, которую он усиленно отрицает. Журналисты украинского издания «Страна», главный редактор которого был вынужден просить политического убежища в Австрии, провели крайне интересное расследование и утверждают, что полетел Луценко в Вашингтон за должностью премьер-министра Украины.

У генерального прокурора Юрия Луценко сорвалась поездка в США.

Несколько источников независимо друг от друга сообщили, что во вторник, 27 марта, в Амстердаме главе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) не дали сесть в самолет в Нью-Йорк.

Причиной якобы была аннулированная американская виза.

Луценко направлялся в Америку, делая пересадку в столице Нидерландов.

Такую же информацию обнародовал на своей странице в Facebook лидер партии «Народный контроль», народный депутат Дмитрий Добродомов (внефракционный). Его сообщение сразу же и не слишком вежливо прокомментировал сам генпрокурор.

«Клиника там у вас без Мишико», — написал Луценко, судя по всему, имея в виду экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, высланного из Украины.

В ответ депутат предложил «генеральному» прямо опровергнуть информацию о поездке, однако Луценко этого не сделал. Не ответил он также на аналогичную просьбу «Страны» под сообщением на своей странице в Facebook.

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В комментарии изданию пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган утверждала, что Луценко не собирался в командировку за океан и визу ему не аннулировали (позже она написала в комментариях на странице Добродомова, что у Луценко десятилетнее разрешение на въезд в США).

«Генпрокурор находится на рабочем месте», — уточнила она.

В Амстердаме нелётная погода

Тем не менее собеседники «Страны» настаивают на своей правоте.

По словам источника в силовых структурах, Луценко полетел на встречу с некими лоббистами продвигать в тамошних политических кругах своё назначение премьер-министром Украины.

Подтверждая цель поездки Луценко, еще один парламентарий, вхожий на Банковую, уверяет, что неудача генпрокурора с Америкой — это часть политической игры, за которой, по версии депутата, стоит сам президент Петр Порошенко.

«Он (Порошенко — прим. ред.) дал ему людей (организаторов поездки — прим. ред.), понимая, что через этот канал будет проблема. Он ведет его морковкой премьерства. Но это вранье: американцы не хотят сдавать Гройсмана (глава действующего Кабинета — прим. ред.). А Петру нужно привязать окончательно Луценко к себе», — прокомментировал на правах анонимности депутат.

Другой депутат говорит, что случай с Луценко — показатель общего ухудшения отношения США ко всей команде президента. И, мол, генпрокурор не последний пример подобного отношения.

К слову, история имела место в декабре прошлого года. Луценко так и не появился на Глобальном форуме по возврату активов в Вашингтоне. Не было на официальном открытии и его заместителей — Дмитрия Сторожука и Евгения Енина.

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В итоге украинскую сторону представлял… посол Валерий Чалый, но не руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, которые также присутствовали на форуме.

Как раз в тот момент происходило очередное обострение отношений между ГПУ и органами по борьбе с коррупцией. В Государственном департаменте США встали на сторону последних.

В связке с президентом

Учитывая влияние Вашингтона на украинскую политику, можно говорить не только о его неудачной попытке наладить более тесную связь с американским истеблишментом.

«История понижает статус Луценко внутри системы украинской власти», — полагает политолог Руслан Бортник.

С оценкой согласен политолог Кость Бондаренко: «Если начинаются конфликты между ветвями власти, в Штаты летят, чтобы определить, кто прав. Луценко не исключение.

Он понимает, что от позиции Вашингтона зависит, у кого больше полномочий — у него или Сытника, дадут ли ему возможность провернуть тот или иной — любой — серьезный замысел, и вообще останется ли он в кресле», — прокомментировал Бондаренко.



Аналогичного мнения по поводу неудавшейся поездки Юрия Луценко в Штаты придерживается и украинский журналист-беженец Анатолий Шарий

Что Луценко проигрывает в глазах американцев в негласном соревновании правоохранительных органов, прежде всего, с антикоррупционными, считает и народный депутат Дмитрий Добродомов (внефракционный).

«Это может означать только одно — настоящая оценка так называемой «антикоррупционной борьбы», — прокомментировал на своей странице в Facebook Добродомов, который является секретарем парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

По мнению Бортника, генпрокурор после этой истории стал зависимее от президента.

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«В любой момент Порошенко может поменять его на миллиард долларов, как было с Шокиным (уволен с поста генпрокурора в марте 2016 года по настоянию США — прим. ред), или иной вид помощи Запада, без которой ему будет очень сложно победить Тимошенко, Гриценко и других прозападных кандидатов», — полагает политолог.