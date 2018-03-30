Новости Украины и Новороссии 30 марта 2018
- 10:26 «Хотим Януковича и доллар по восемь»: на Западной Украине заговорили об отмене итогов Евромайдана.
- 10:19 Киев зря предоставил Савченко трибуну в прямом эфире, — The Washington Post.
- 08:57 Не стать мне премьером: зачем Луценко хотел слетать в Штаты и почему его туда не пустили.
- 07:24 Украина отказалась выдавать пранкера Вольнова, запустившего фейк о 300 погибших.
- 02:00 На Украине жалуются, что из-за Керченского моста в Мариуполь не могут зайти суда.
- Вчера 23:15 Заводы ЛНР выпускают новое оборудование для шахт вопреки блокаде.
«Хотим Януковича и доллар по восемь»: на Западной Украине заговорили об отмене итогов Евромайдана
На западе Украины растет недовольство итогами Евромайдана. Местное население уже в открытую высказывается за возвращение Виктора Януковича и «доллара по восемь».
Соответствующая информация появилась сегодня в украинских СМИ. Журналист «Украинской правды» беседовал с губернатором Закарпатской области Геннадием Москалем и рассказал ему про случай, который произошел в такси при поездке из Мукачева в Ужгород.
По словам работника прессы, таксист заявил, что «хочет Януковича и доллар по восемь», а также добавил, что он не один такой. Таксист подчеркнул, что население в массе своей хочет именно такого развития событий.
Москаль опровергать слова журналиста не стал, а признал, что такая тенденция существует и назвал ее «опасной и нездоровой». Губернатор заявил, что при чтении комментариев в интернете складывается именно такое мнение, которое озвучил журналист. «Закрыть рот обществу невозможно», – отметил Москаль.
При этом губернатор Закарпатья не сочувствует Москве и вообще не является каким-либо сторонником возвращения Януковича. Поэтому его слова в отрыве от политической ситуации на Украине – прямое признание того, что многие украинцы сожалеют о прошедшем четыре года назад Евромайдане.
Стоит отметить, что еще до Москаля такую же точку зрения озвучила журналистка Ирина Гаврилова. По ее словам, сельское население на Украине отнюдь не считает Владимира Путина каким-либо врагом. Для украинцев он выступает в качестве «кормильца», который предоставляет гражданам Украины шанс на достойную жизнь и неплохой заработок в отличие от украинского правительства.
Ситуация осложняется тем, что очень многие жители Западной Украины предпочитают уезжать на заработки даже не в Россию, а в Польшу, Чехию и Италию. После «безвиза» количество трудовых мигрантов в этих странах превысило отметку в миллион человек. Подобное развитие событий не устраивает Порошенко и компанию, но ничего предпринять невозможно, потому что работы на Западной Украине практически нет.
Украинская валюта после Евромайдана обесценилась в три раза. Сейчас за один доллар дают 27 гривен, тогда как во времена Януковича курс составлял восемь гривен за доллар.
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Киев зря предоставил Савченко трибуну в прямом эфире, — The Washington Post
Даже на Украине, политическая система которой славится своим непостоянством, судьба Надежды Савченко вызывает шок.
Об этом пишет The Washington Post.
Бывшая «символом украинской борьбы», теперь она оказалась за решёткой уже по велению Киева, однако, по мнению автора статьи, это может быть ещё не конец её политической карьеры.
«Даже в стране, известной непостоянством своей политики, взлёт и падение Савченко шокировали украинское общество», — пишет автор статьи Дэвид Штерн.
Может ли всё это быть правдой — таким вопросом, по словам журналиста, задаются украинцы как на бесконечных ток-шоу, так и за кухонным столом.
Эту женщину там раньше называли не иначе как «наша Надя» или «украинская Жанна д’Арк».
Попав в плен к России, Савченко стала «символом украинской борьбы», пишет издание. Когда её осудили, приговорив к 22 годам тюрьмы, и обменяли на россиян, на Украину она вернулась в атмосфере всеобщего преклонения.
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Однако пока она была в России, её избрали депутатом украинского парламента, и, вернувшись, она стала одним из самых резких и противоречивых его членов. А недавно генеральный прокурор Украины и вовсе обвинил её в планах по свержению правительства, представив в доказательство аудиозаписи, где она якобы об этом говорит.
Теперь Савченко грозит пожизненное заключение.
Дело Савченко, по мнению автора статьи, говорит о двух возможных сценариях развития событий на Украине. Либо одна из главных украинских политических фигур планировала совершить государственный переворот с невероятным кровопролитием, либо правительство готово пойти на что угодно, чтобы убрать одного из своих политических оппонентов.
А учитывая способность Савченко делать из судебного процесса политическую платформу, властям стоит опасаться того, чтобы предоставлять ей лишнюю трибуну.
Она уже опубликовала в Facebook два профессионально снятых видео: в одном она призывает к изменению политической системы, а в другом — объявляет о своих президентских амбициях, пишет The Washington Post.
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Не стать мне премьером: зачем Луценко хотел слетать в Штаты и почему его туда не пустили
«Русская Весна» предлагает вашему вниманию анализ попытки генпрокурора Украины Юрия Луценко слетать в Штаты, которую он усиленно отрицает. Журналисты украинского издания «Страна», главный редактор которого был вынужден просить политического убежища в Австрии, провели крайне интересное расследование и утверждают, что полетел Луценко в Вашингтон за должностью премьер-министра Украины.
У генерального прокурора Юрия Луценко сорвалась поездка в США.
Несколько источников независимо друг от друга сообщили, что во вторник, 27 марта, в Амстердаме главе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) не дали сесть в самолет в Нью-Йорк.
Причиной якобы была аннулированная американская виза.
Луценко направлялся в Америку, делая пересадку в столице Нидерландов.
Такую же информацию обнародовал на своей странице в Facebook лидер партии «Народный контроль», народный депутат Дмитрий Добродомов (внефракционный). Его сообщение сразу же и не слишком вежливо прокомментировал сам генпрокурор.
«Клиника там у вас без Мишико», — написал Луценко, судя по всему, имея в виду экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, высланного из Украины.
В ответ депутат предложил «генеральному» прямо опровергнуть информацию о поездке, однако Луценко этого не сделал. Не ответил он также на аналогичную просьбу «Страны» под сообщением на своей странице в Facebook.
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В комментарии изданию пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган утверждала, что Луценко не собирался в командировку за океан и визу ему не аннулировали (позже она написала в комментариях на странице Добродомова, что у Луценко десятилетнее разрешение на въезд в США).
«Генпрокурор находится на рабочем месте», — уточнила она.
В Амстердаме нелётная погода
Тем не менее собеседники «Страны» настаивают на своей правоте.
По словам источника в силовых структурах, Луценко полетел на встречу с некими лоббистами продвигать в тамошних политических кругах своё назначение премьер-министром Украины.
Подтверждая цель поездки Луценко, еще один парламентарий, вхожий на Банковую, уверяет, что неудача генпрокурора с Америкой — это часть политической игры, за которой, по версии депутата, стоит сам президент Петр Порошенко.
«Он (Порошенко — прим. ред.) дал ему людей (организаторов поездки — прим. ред.), понимая, что через этот канал будет проблема. Он ведет его морковкой премьерства. Но это вранье: американцы не хотят сдавать Гройсмана (глава действующего Кабинета — прим. ред.). А Петру нужно привязать окончательно Луценко к себе», — прокомментировал на правах анонимности депутат.
Другой депутат говорит, что случай с Луценко — показатель общего ухудшения отношения США ко всей команде президента. И, мол, генпрокурор не последний пример подобного отношения.
К слову, история имела место в декабре прошлого года. Луценко так и не появился на Глобальном форуме по возврату активов в Вашингтоне. Не было на официальном открытии и его заместителей — Дмитрия Сторожука и Евгения Енина.
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В итоге украинскую сторону представлял… посол Валерий Чалый, но не руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, которые также присутствовали на форуме.
Как раз в тот момент происходило очередное обострение отношений между ГПУ и органами по борьбе с коррупцией. В Государственном департаменте США встали на сторону последних.
В связке с президентом
Учитывая влияние Вашингтона на украинскую политику, можно говорить не только о его неудачной попытке наладить более тесную связь с американским истеблишментом.
«История понижает статус Луценко внутри системы украинской власти», — полагает политолог Руслан Бортник.
С оценкой согласен политолог Кость Бондаренко: «Если начинаются конфликты между ветвями власти, в Штаты летят, чтобы определить, кто прав. Луценко не исключение.
Он понимает, что от позиции Вашингтона зависит, у кого больше полномочий — у него или Сытника, дадут ли ему возможность провернуть тот или иной — любой — серьезный замысел, и вообще останется ли он в кресле», — прокомментировал Бондаренко.
Аналогичного мнения по поводу неудавшейся поездки Юрия Луценко в Штаты придерживается и украинский журналист-беженец Анатолий Шарий
Что Луценко проигрывает в глазах американцев в негласном соревновании правоохранительных органов, прежде всего, с антикоррупционными, считает и народный депутат Дмитрий Добродомов (внефракционный).
«Это может означать только одно — настоящая оценка так называемой «антикоррупционной борьбы», — прокомментировал на своей странице в Facebook Добродомов, который является секретарем парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
По мнению Бортника, генпрокурор после этой истории стал зависимее от президента.
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«В любой момент Порошенко может поменять его на миллиард долларов, как было с Шокиным (уволен с поста генпрокурора в марте 2016 года по настоянию США — прим. ред), или иной вид помощи Запада, без которой ему будет очень сложно победить Тимошенко, Гриценко и других прозападных кандидатов», — полагает политолог.
Украина отказалась выдавать пранкера Вольнова, запустившего фейк о 300 погибших
Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова, запустившего чудовищную провокацию и слухи о «300 погибших» при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Об этом заявила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская в интервью украинским СМИ.
«Объявление в розыск в России украинского пранкера Евгения Вольнова не означает, что Украина может выдать его Российской Федерации. Украина своих граждан не выдаёт», — заявила Гитлянская.
Впрочем, Гитлянская тут же уточнила, что вопрос о выдаче Вольнова не относится к компетенции СБУ. Хотя и подчеркнула, что «вообще государство никогда не выдаёт своих граждан».
«Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаём своих граждан, вне зависимости от органа власти», — сказала Гитлянская.
Как сообщала «Русская Весна», следственный комитет Российской Федерации возбудил против гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в Интернете как пранкер Евгений Вольнов, уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды».
Напомним, Кувиков-Вольнов в день трагедии в Кемерово обзванивал морги города, «узнавая», готовы ли они принять «триста трупов». Именно с этого, как полагает следствие, и началась волна чудовищной провокации на тему того, что «власти скрывают число погибших».
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Кувикова.
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На Украине жалуются, что из-за Керченского моста в Мариуполь не могут зайти суда
Директор «Мариупольского морского торгового порта» Александр Олейник заявил, что из-за строительства Россией Керченского моста в мариупольский порт не могут зайти 144 судна.
«Теперь через Керчь-Еникальский канал в порт Мариуполь не смогут пройти 144 судна, с которыми мы раньше работали. Причина? Российская Федерация дала официальный документ, что под арками Керченского моста отныне не смогут проходить суда свыше 33 метров», — рассказал Олейник.
В результате госпредприятие потеряет около 1,5 млн тонн грузов или 250 млн гривен чистой прибыли.
«Потерянные нами из-за моста крупнотоннажные суда раньше вывозили большие партии грузов. Только чугуна на Соединенные Штаты Америки в год мы отправляли порядка миллиона тонн. И вот теперь этот миллионный контракт переориентирован на порты большой Одессы.
При этом кто-то обязательно скажет: „Украина же в целом не потеряла. Какая разница, что не из порта Мариуполь чугун пойдет, а, к примеру, из порта Южный?” Отвечу: наш товар станет дороже. Потому что привезти в Мариуполь на „коротком плече” и быстро его отправить — это одна логистика, а через пол-Украины, да еще с такой дорогой железнодорожной составляющей, это уже совсем другое дело», — добавил Олейник.
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