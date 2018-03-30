Константин Семин [Мысли Цербера]
Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html
Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus
Текстовая версия видео – http://cerber-news.ru/konstantin-syom…
Здравствуйте. С Вами Цербер – человек, которого нет.
И сегодня я выскажу свои мысли по поводу Константина Сёмина. В этом видео не будет либеральных уродов, которые в момент трагедии занимались плясками на костях – с ними всем и так всё понятно. Поговорю о Сёмине, который вместе с этой шоблой занимался тем же самым, проталкивая какие-то свои идеи. И мне совсем не важно, что это видео закидают отрицательными оценками и отзывами – скажу всё то, о чем молчал 4 дня.
Обсуждение видео – https://youtu.be/VnbFwnF-Bs8
Источник: www.youtube.com