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Константин Семин [Мысли Цербера]

17:18. 30 марта 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html
Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus

Текстовая версия видео – http://cerber-news.ru/konstantin-syom…

Здравствуйте. С Вами Цербер – человек, которого нет.
И сегодня я выскажу свои мысли по поводу Константина Сёмина. В этом видео не будет либеральных уродов, которые в момент трагедии занимались плясками на костях – с ними всем и так всё понятно. Поговорю о Сёмине, который вместе с этой шоблой занимался тем же самым, проталкивая какие-то свои идеи. И мне совсем не важно, что это видео закидают отрицательными оценками и отзывами – скажу всё то, о чем молчал 4 дня.

Обсуждение видео – https://youtu.be/VnbFwnF-Bs8

Источник: www.youtube.com

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