Компании Lockheed Martin в феврале 2018 года удалось получить патент на компактный термоядерный реактор.

В издании The War Zone допускают, что в ближайшее время американская корпорация выступит с «крупным заявлением».

«Новый патент инженера Skunk Works (речь идет о Томасе Макгуайре — прим. «Ленты.ру») показывает дизайн компактного термоядерного реактора с чертежом F-16 (американский легкий истребитель четвертого поколения — прим. «Ленты.ру») в качестве потенциального приложения. В Палмдейле ведется испытание прототипа реактора», — написал в Twitter репортер FlightGlobal Стивен Тримбл.

Предварительную заявку на патент «Инкапсулирующие магнитные поля для удержания плазмы» Lockheed Martin подала 4 апреля 2013 года. Официальная заявка в Бюро по регистрации патентов и торговых марок США поступила 2 апреля 2014 года. В итоге патент Lockheed Martin удалось получить только 15 февраля 2018 года.

О ведущихся в Skunk Works (занимающееся наиболее современными и секретными разработками подразделение Lockheed Martin) работах над компактным термоядерным реактором стало известно в 2014 году. Тогда руководитель проекта Compact Fusion Томас Макгуайр заявил, что опытная установка будет создана в 2014-м, прототип — в 2019-м, а рабочий образец — в 2024-м..."

Подробнее: https://lenta.ru/news/2018/03/30/lm/

Источник: lenta.ru