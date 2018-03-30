Как восстановить силу РОДа?
Сказитель – Сергей Дёмин
Ведущая – Юлона Стоянова
Вы никогда не задумывались, в чём заключается сила РОДа? Почему некоторые её лишаются, а некоторые «купаются» в её изобилии? Что нужно осознать человеку, чтобы вернуть себе связь со своими предками и обрести поддержку? Об этом мы и поговорили в передаче.
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Источник: www.youtube.com