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Как восстановить силу РОДа?

16:35. 30 марта 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

Сказитель – Сергей Дёмин
Ведущая – Юлона Стоянова

Вы никогда не задумывались, в чём заключается сила РОДа? Почему некоторые её лишаются, а некоторые «купаются» в её изобилии? Что нужно осознать человеку, чтобы вернуть себе связь со своими предками и обрести поддержку? Об этом мы и поговорили в передаче.

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Источник: www.youtube.com

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