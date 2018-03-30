Гонконг – ворота Китая в мир офшоров

Концептуал СМИ О совместном бизнесе КНР и британского капитала

Гонконг – весьма интересная юрисдикция, не подпадающая под какие-либо устоявшиеся определения.

С одной стороны, власти ряда стран включают Гонконг в списки офшорных юрисдикций со всеми отсюда вытекающими последствиями. Кстати, Минфин России лишь с 1 января 2018 года перестал считать Гонконг офшором, вычеркнув его из своих чёрных списков. Причиной стало подписание соглашения между Российской Федерацией и Гонконгом о наведении порядка в уплате налогов во избежание двойного налогообложения.

С другой стороны, Гонконгу с завидным постоянством из года в год присваивают первое место в мире по показателю свободы ведения бизнеса и благоприятному климату для предпринимательской деятельности. Вот в начале февраля 2018 года СМИ сообщили: Гонконг в 24-й раз подряд признан территорией с самой свободной экономикой в мире. Таковы результаты ежегодного исследования, проводимого американским фондом The Heritage Foundation. Индекс экономической свободы Гонконга авторы доклада оценили в 90,2 балла из 100 возможных. В этом отношении Гонконг оставил позади Сингапур, Новую Зеландию, Швейцарию, Австралию и Ирландию. А США, между прочим, довольствовались лишь 18-й строчкой в этом рейтинге.

В связи с подобной двойственностью некоторые шутники называют Гонконг «мидшором» (midshore). В каком-то смысле они правы: Гонконг и не офшор (offshore), и не оншор (onshore), а что-то промежуточное. Главное назначение Гонконга – быть промежуточным звеном между Китайской Народной Республикой и остальным миром. Наиболее точно статус и назначение Гонконга выражается словами «мост», «шлюз», «ворота».

99 лет Гонконг оставался под британским контролем на основании договора аренды, заключённого между Китаем и Великобританией в 1898 году. В 1997 году срок аренды истёк, территория была возвращены Китаю, но на особых условиях. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия в течение последующих 50 лет (до 2047 года). Статус Гонконга определён формулами «Одна страна, две системы» и «Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии». Правительство КНР берёт на себя вопросы обороны и внешней политики территории, в то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, полицией, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой, а также сохраняет представительство в международных организациях и программах. Надо сказать, что такой статус Гонконга выгоден обеим сторонам. Многие британские банки и корпорации сохранили (и даже укрепили) своё присутствие в Гонконге, а Китай получил ворота, через которые он может сообщаться с капиталистическим миром, продолжая строить «социализм с китайской спецификой».

Китай и Гонконг при сопоставлении некоторых показателей выглядят как слон и муравей. В КНР число жителей на 2016 год оценивалось в 1 миллиард 380 млн. человек. А в Гонконге – всего 7 млн. человек. Площадь КНР – 9 млн 597 тыс. кв. км, площадь Гонконга – 2,75 тыс. кв. км. И на фоне таких контрастов крохотный Гонконг по ряду экономических и финансовых показателей оказывается в верхних строчках мировых рейтингов. Например, фондовая биржа Гонконга имеет капитализацию 3,3 трлн. долл., а совокупная капитализация двух фондовых бирж Китая (в Шанхае и Шэньчжэне) – 7,2 трлн. долл. По капитализации фондового рынка Китай сегодня на втором месте в мире после США, а Гонконг – на четвёртом. Международные резервы Китая по состоянию на май 2017 года, по данным МВФ, были равны 3.344,7 млрд. долл. (первое место в мире), а Гонконга – 431,0 млрд. долл. Крохотный Гонконг занимал по международным резервам шестое место в мире, опережая Россию.

А вот по масштабам валютного рынка Гонконг даже намного опережает Китай. По данным Банка международных расчётов, в апреле 2016 года суточные обороты на валютном рынке Китая составляли в среднем 73 млрд. долл., или 1,1% всех оборотов на мировых валютных рынках. А у Гонконга обороты были равны 437 млрд. долл. (6,7%). По этому показателю Гонконг занимал четвёртое место в мире после Великобритании, США и Сингапура, Китай же – только 12-е место.

Только что ЮНКТАД опубликовал годовой доклад World Investment Report, из которого следует, что Гонконг занимает высокое положение в рейтинге стран по масштабам привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Как видно из табл. 1, Китай и Гонконг заняли в 2016 году соответственно третье и четвёртое места по объеёму импорта капитала в виде ПИИ. В совокупности на КНР и Гонконг («Большой Китай») пришлось 16,6% ПИИ в 2016 году. Для сравнения: у России этот показатель был равен 37,7 млрд. долл., что в 3,5 раза меньше, чем у КНР и в 2,9 раза меньше, чем у Гонконга.

Табл. 1.

Ведущие страны по величине полученных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2016 году

Источник: World Investment Report 2017. UNCTAD.

Кстати, в предыдущие годы импорт капитала в виде ПИИ в Гонконг даже превышал импорт такого капитала в Китай. Так, в 2015 году список ведущих стран по показателю ПИИ выглядел следующим образом (млрд. долл.): США – 348,4; Гонконг – 174,4; КНР – 135,6. По показателю накопленных ПИИ Гонконг по-прежнему опережает КНР, прочно удерживая второе место в мире после США (табл. 2).

Табл. 2.

Накопленные прямые иностранные инвестиции в некоторых странах мира (млрд. долл., на конец года)

Источник: World Investment Report 2017. UNCTAD

Уровень накопленных ПИИ часто измеряется показателем абсолютного объёма таких инвестиций к ВВП страны. У Гонконга, выступающего транзитной площадкой для ПИИ, этот показатель составляет около 500 %, а у Китая – всего 12,1%.

Столь гипертрофированное финансово-экономическое положение Гонконга, которое делает его фигурантом и победителем различных мировых рейтингов, объясняется тем, что он является своеобразными воротами для КНР. Через эти ворота перемещаются большие объёмы товаров, валюты и особенно капиталов. Остановимся на движении капиталов и обратимся к официальным данным Гонконга, которые готовит Департамент переписей и статистики правительства этого специального административного района.

Табл. 3.

Географическая структура импорта капитала Гонконга (накопленные ПИИ на конец года, в % к итогу)

Источник: External Direct Investment Statistics of Hong Kong 2016. Census and Statistics Department. Hong Kong Special Administrative Region.

Каквидимизтабл. 3, КНР не была главным поставщиком капитала в Гонконг. Основная часть капитала в виде ПИИ приходила в Специальный административный район (САР) из Британских Виргинских островов (БВО) – одной из ведущих офшорных юрисдикций мира, находящейся под крылом Лондона. К таким же офшорным юрисдикциям следует отнести Каймановы острова и Бермуды. В совокупности доля трёх указанных офшорных юрисдикций в общем объёме накопленных в Гонконге ПИИ составила в конце 2014 года 45,5%. В конце 2016 года их доля возросла до 48,9%. Если учесть и некоторые другие мелкие офшоры, то можно уверенно сказать, что не менее половины всех накопленных в Гонконге прямых иностранных инвестиций имеют офшорное происхождение.

Табл. 4.

Географическая структура экспорта капитала из Гонконга (накопленные ПИИ на конец года, в % к итогу)

Источник: External Direct Investment Statistics of Hong Kong 2016. Census and Statistics Department. Hong Kong Special Administrative Region.

Средистран, кудаизГонконганаправляетсякапиталввидеПИИ, каквидноизтабл. 4, первое-второе места делят КНР и Британские Виргинские острова. Доля трёх офшорных юрисдикций (кроме БВО также Каймановы острова и Бермуды) в 2014 году была равна 45,5%. В 2016 году их доля составила 44,8%. С учётом мелких офшорных юрисдикций можно сказать, что почти половина экспорта капитала из Гонконга приходится на офшоры.

Сопоставление двух таблиц показывает, что Гонконг имеет двух основных партнёров в сфере международного движения капиталов – КНР и Британские Виргинские острова. То есть Гонконг выполняет роль моста между Китаем и миром офшоров.

То, что, на первый взгляд, выглядит как инвестиционное сотрудничество между КНР и Специальным административным районом Гонконга, при ближайшем рассмотрении оказывается совместным бизнесом коммунистического Китая и британского капитала, контролирующего и использующего десятки офшорных юрисдикций по всему миру. А в связи с выходом Великобритании из Европейского союза и возникшими из этого издержками для Туманного Альбиона можно ожидать, что Лондон постарается компенсировать их за счёт более тесного взаимодействия с Пекином через гонконгские ворота.

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