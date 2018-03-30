Где друзья России?

МИД РФ назвал высылку российских дипломатов недружественным шагом группы стран. Как будто до этого все участники данного антироссийского демарша по англо-саксонским правилам делали дружественные шаги. Дружба — это отношения, основанные на взаимной привязанности, доверии, духовной близости, общности интересов. Кто из «скрипалевской двадцатки» проявлял нечто подобное за последние несколько лет в отношении России, равно как и наоборот? И вообще остались ли у РФ дружественные страны с учётом того, что мир реально готовится к большой войне?

Итак, сразу выбрасываем из списка друзей страны, выславшие российских дипломатов, военных атташе и сотрудников «Аэрофлота». Это США, Польша, Украина, Эстония, Литва, Дания, Латвия, Италия, Нидерланды, Германия, Чехия, Канада, Финляндия, Румыния, Македония, Хорватия, Швеция, Норвегия, Албания, Испания, Венгрия, Великобритания, Франция.

Обращаем внимание, что в списке — четыре республики бывшего СССР и ещё семь республик из бывшего соцлагеря. Остаётся только поздравить кремлёвских начальников за удачно проведённые операции по отдалению данных территорий от России. Были определённые вопросы по Венгрии, Румынии, Германии и Франции. Ведь нас убеждали, что Венгрия и Румыния «жмут» с западного фронта на языковом направлении фашистскую Украину, значит, союзники. Германия зависит от «Газпрома», никуда не денется. А Франция, о, эта страна легендарных королейи мушкетёров, — её ведь даже сами россияне недавно называли в списке самых дружественных нам стран. Теперь вопросы эти сняты. Дружбой с Россией не пахнет.

Переходим к государствам ЕС, которые не стали высылать российских дипломатов. Кремлёвская пресса шумит, что это чуть ли не самые лучшие друзья Москвы в стане «врага». Посмотрим.

Младоевропейцы Словакия, Словения, Болгария. Вряд ли здесь сыграла роль братская любовь к России. Все три государства весьма зависимы от ЕС и западных корпораций и обладают номинальным суверенитетом. Как, впрочем, и Португалия, Мальта, Люксембург, Кипр, Ирландия, Греция.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, например, недвусмысленно намекнул, что высылку дипломатов поддержали 16 из 28 государств Евросоюза: «Не сделали такого шага 12 стран, так что мы не одни». Вот, собственно, и вся позиция. В каком пассаже тут можно найти заявление о дружбе с Россией?

Что касается Бельгии, то она выразила солидарность с Великобританией, но воздержалась от демарша чисто из прагматизма. Та же картина и с Австрией, являющейся нейтральной страной. То есть — дружественности — ноль.

Посмотрим на карту мира. Казалось бы, вся Африка, Южная Америка, Азия и даже пингвины Антарктиды — друзья России, готовые её поддержать во всех её действиях и бездействии. Но по каким критериям мы оцениваем эту дружественность? Где та скрепа, которая может точно, как компас, показать — вот это государство солидаризируется с РФ, а не просто торгует с ним? Эта скрепа — Крым. Точнее признание АРК частью России. Присоединение Крыма к России признали только шесть стран: Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, КНДР и Сирия. Заметим, что в списке нет ни Белоруссии, ни Казахстана, ни Израиля, ни Ирана, на дружбу с которыми постоянно кивают кремлёвские начальники.

Что касается КНДР, то после поддержания Кремлём антикорейской кампании США, Ким Чен Ын уже, наверняка, не раз пожалел о свой пророссийкой позиции, высказанной позиции четыре года назад.

Полуразваленную Сирию сегодня уже и государством сложно назвать. Все остальные страны — скорее проявили солидарность с Россией в знак своего отношения к США. И не более чем. Воевать за Путина и интересы его друзей не будет ни Куба, ни Венесуэла.

Так кто у нас остался в верных друзьях? Кто в случае чего — в огонь и воду, от Сталинграда и до Берлина? Не видно таких. Разве только Донецк и Луганск, но их сам Кремль во главе с Путиным не признаёт и не считает друзьями, выталкивая в Украину.

И можно было бы закрыть на эту беду глаза, да только не даёт покоя мысль: а не сознательно ли это всё делается? Не сами ли кремлёвские лидеры, увлекшись корпорационными схемами и оффшорными проводками, сделали всё, чтобы оставить Россию не только без ближнего «буфера», но и без дальних настоящих друзей.