Дворяне тогда и сегодня. Интервью Александра Пыжикова

Концептуал СМИ После Ходынки бал, во время траура по Кемерово – коктейльная вечеринка на Манхэттене

“Еще лежат непохороненные трупы, а рядом танцует и веселится вся эта аристократическая дворянская публика”

Дворянский бал в Нью-Йорке всегда предвосхищает коктейль-вечеринка русских аристократов, в этом году она должна была пройти в одном из залов Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Но генконсул РФ Серей Овсянников попытался наставить дворянство на путь истинный и напомнил, что на их исторической родине произошла трагедия и 28 марта – день траура в России.

Российское дворянство доводами не прониклось, организаторы известили всех приглашенных о том, что прием состоится, как и планировалось, 28 марта, просто из-за консула они соберутся в одном из частных манхэттенских клубов, пусть даже в России и скорбят из-за национальной трагедии, унесший десятки жизни детей и взрослых.

Русское дворянство Америки, сливки общества, архивное фото 2015 года

Вспоминая, как год назад потомок первой волны эмиграции – директор Столыпинского центра регионального развития Николай Случевский назвал русское дворянство за рубежом единственным носителем “истинной русскости”, становится как-то нехорошо. Ведь от возлияний дворян не остановил ни Великий пост, ни даже траур по одному из них (еще 40 дней не прошло со смерти князя Владимира Голицына) – неужели это и есть “истинная русскость”? Для дворянства – да, соглашается доктор исторических наук и публицист Александр Пыжиков в беседе с Накануне.RU. Он рассказывает, что русское дворянство Америки было таким еще и в Российской империи, тут нечему удивляться.

Вопрос: Русские дворяне Америки провели коктейльную вечеринку в день траура в России. Странно, они, вроде как, “единственные носители русскости в мире”? Как это понять?

: Этих господ “понять можно” – не надо думать, что это какая-то новость, что-то из ряда вон выходящее. Такое отношение всего этого так называемого “русского дворянства” и так называемой “русской аристократии” всегда таким и было. Давайте вспомним 1896 год в Москве,когда проходила коронация Николая II и 2 тыс. человек было раздавлено на Ходынке. Давка случилась вовсе не из-за “жадности” народа, как это пытались представить потом, а потому что была очень плохая организация этого массового мероприятия, как бы сегодня сказали. Вследствие того, что властям, по большому счету, было плевать на людей. И в итоге это закончилось такой трагедией.

Вопрос: И как отреагировало русское дворянство на трагедию?

Александр Пыжиков: Весь “двор” так называемый вместе с коронованными особами буквально через день устраивает бал в честь этой коронации, никто этого бала не отменил. Еще лежали не похороненные 2 тыс. трупов простых людей и среди них, конечно, погибшие дети, которых брали с собой на празднование, шли ведь целыми семьями.

Лежат трупы, а рядом танцует и веселится вся эта аристократическая дворянская публика, которая уютно у трона расположилась. Они празднуют свой праздник – коронацию. Сегодня – коктейльная вечеринка в день траура в Кемерово. Вот это просто наглядный пример. Потому что все это “русское дворянство” вообще в грош не ставило никогда простого человека.

Вопрос: То есть дело не в том, что российское дворянство в Америке так испортилось?

Александр Пыжиков: Нет, есть еще более ранний пример, но не менее безобразный – это связано с большим любителем либеральной политики Александром II. Шла русско-турецкая война 1877-1878 гг., и был день рождения Александра II – его не было на фронте. И эти все генералы (они же равно аристократы) решили сделать подарок ко дню рождения любимого императора и вопреки всей военной обстановке, которая не располагала к этому, всем другим негативным обстоятельствам, решили начать наступление, чтобы взять важную высоту – и доложить Александру II об этом радостном событии. И это был бы “подарок”. А поскольку все военные обстоятельства были против, чтобы эту атаку проводить в это время и с этой линии фронта – все это сулило плачевные перспективы. Так и получилось. Ничего не взяли, угробили 10 тыс. человек, которых гнали в атаку.

И вот этих набранных 10 тыс. угробили, чтобы порадовать известием о взятии этого важного пункта Александра II. Как к этому относиться?

Я привел два примера, как предки тех, кто там сейчас “коктейли” или что они себе устраивали, – вели себя по отношению к простому народу, но так же ведут себя они и сейчас.

С тех пор, как русские дворяне стали дворянами Америки, ситуация не изменилась. Вот, Великая Отечественная война – как они ни стараются убирать факты – но за немецкими танками шли они. Аристократия эта хотела на немецких танках вернуться сюда снова. И эта царская семейка с этим эсэсовцем Владимиром Кирилловичем, вся эта родня “великокняжеская”, вся эта аристократическая мразь – все они хотели вернуться сюда, чтобы властвовать с помощью немцев.

А это, кстати, очень логично. Я считаю, что всей этой “русской дворянской аристократической” прослойке фашисты милее, чем наши люди. Они им ближе, это для них свои – вот они с ними и хотели сюда вернуться. Но не получилось.

Вопрос: У вас прозвучала первой аналогия с Ходынкой, и по ряду причин Кемерово называют новой Ходынкой, так же трагедия произошла по вине плохой организации и так же погибли целые семьи, вы принимаете такую аналогию?

: Аналогия с Ходынкой есть, но я считаю, что здесь даже шире – это приговор так называемому капитализму, который внедряется у нас третий десяток лет. Это человеконенавистнический строй, который не просто пренебрегает человеком, а человек для него – это мусор, материал для возвышения прослойки немногих. А та прослойка, которая возникла в 90-е годы и властвует у нас (сложно назвать ее аристократической, она “полууголовная”) – весь этот сброд, который украсил так называемую российскую элиту, как раз процветает и господствует на унижении и убийстве простых людей. Потому что это самое натуральное убийство, и судить нужно не просто каких-то конкретных начальников центра – судить нужно российский капитализм в том облике, в котором он у нас утвердился. Потому что капитализм ничего другого не несет, это строй, который обслуживает интересы немногих и жертвует всеми остальными для того, чтобы возвысить, властвовать и господствовать.

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