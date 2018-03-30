Число детей, попадающих в рабство в современной Британии, бьет рекорды

В то время как в последние годы мировые газеты трубят о возрождающейся торговле людьми в раздираемой войной Ливии, торговля людским товаром в Великобритании, согласно данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), также достигла рекордного уровня.Статистика, опубликованная NCA, показывает, что число потенциальных жертв рабства увеличилось на 35 процентов до 5 тысяч 145 случаев – достигнув самого высокого уровня с тех пор, как начался вести учет в 2009 году. И, скорее всего, число будет только расти.В NCA заявили, что большинство жертв используются преступными группировками для сексуального рабства или в качестве малолетних наркокурьеров для доставки наркотиков из города в сельские районы.Британские граждане оказались самой большой группой среди жертв этих преступлений, за которыми следовали албанцы и вьетнамцы. Количество преступлений в отношении британских детей составило 819, албанских – 777 и вьетнамских — 739.Старший сотрудник отдела NCA по борьбе с торговлей людьми и современным рабством Лиам Вернон сказал, что эта цифра «шокирует». «Реальность такова, что в Великобритании нет региона, который бы не был затронут этим».«Эта цифра шокирует, но по нашим оценкам, она даже занижен».Почти половина случаев была связана с трудовой эксплуатацией, в то время как другие имели отношение к сексуальной эксплуатации (1 тысяча 744) и домашним рабством (488). В NCA говорят, что увеличение числа подобных преступлений объясняется «растущей осведомленностью» о проблеме, но предупредили, что истинный масштаб этого явления в стране явно недооценивается. Директор NCA Уилл Керр заявил, что растущая проблема вызывает особое беспокойство.«Сейчас мы сталкиваемся с нарастающей угрозой, — сказал он. — Преступники, совершающие такие преступления, активно используют онлайн-пространство, особенно сайты для взрослых, для реализации своих преступных замыслов».Другие страны, вовлеченные в эти преступные действия, включают Китай, Нигерию, Румынию, Судан, Эритрею, Индию, Польшу и Пакистан; всего, как известно, пострадали представители 116 национальностей.Британский министр Виктория Аткинс сказала, что цифры показывают, что удается «идентифицировать и защитить» большее число потенциальных жертв, благодаря «более глубокому пониманию проблемы современного рабства».

Источник: nashaplaneta.su