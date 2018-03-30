Главная » Невероятное в мире

Число детей, попадающих в рабство в современной Британии, бьет рекорды

19:48. 30 марта 2018 Просмотров - 168 Один комментарий Опубликовал:


В то время как в последние годы мировые газеты трубят о возрождающейся торговле людьми в раздираемой войной Ливии, торговля людским товаром в Великобритании, согласно данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), также достигла рекордного уровня.
Статистика, опубликованная NCA, показывает, что число потенциальных жертв рабства увеличилось на 35 процентов до 5 тысяч 145 случаев – достигнув самого высокого уровня с тех пор, как начался вести учет в 2009 году. И, скорее всего, число будет только расти.
В NCA заявили, что большинство жертв используются преступными группировками для сексуального рабства или в качестве малолетних наркокурьеров для доставки наркотиков из города в сельские районы.

Британские граждане оказались самой большой группой среди жертв этих преступлений, за которыми следовали албанцы и вьетнамцы. Количество преступлений в отношении британских детей составило 819, албанских – 777 и вьетнамских — 739.
Старший сотрудник отдела NCA по борьбе с торговлей людьми и современным рабством Лиам Вернон сказал, что эта цифра «шокирует». «Реальность такова, что в Великобритании нет региона, который бы не был затронут этим».
«Эта цифра шокирует, но по нашим оценкам, она даже занижен».
Почти половина случаев была связана с трудовой эксплуатацией, в то время как другие имели отношение к сексуальной эксплуатации (1 тысяча 744) и домашним рабством (488). В NCA говорят, что увеличение числа подобных преступлений объясняется «растущей осведомленностью» о проблеме, но предупредили, что истинный масштаб этого явления в стране явно недооценивается. Директор NCA Уилл Керр заявил, что растущая проблема вызывает особое беспокойство.
«Сейчас мы сталкиваемся с нарастающей угрозой, — сказал он. — Преступники, совершающие такие преступления, активно используют онлайн-пространство, особенно сайты для взрослых, для реализации своих преступных замыслов».
Другие страны, вовлеченные в эти преступные действия, включают Китай, Нигерию, Румынию, Судан, Эритрею, Индию, Польшу и Пакистан; всего, как известно, пострадали представители 116 национальностей.
Британский министр Виктория Аткинс сказала, что цифры показывают, что удается «идентифицировать и защитить» большее число потенциальных жертв, благодаря «более глубокому пониманию проблемы современного рабства».

Источник: nashaplaneta.su

Метки: гипотезы и версии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Рабы и рабовладельцы капитализма. Торговля людьми в современном мире
... островах Карибского бассейна, в Индокитае. Современное рабство — настолько масштабно и разнообразно, что...покупке новых рабов, в том числе и детей из бедных семей, которые...труда нелегальных мигрантов. Как правило, попадающие в эти страны нелегальные трудовые...
Основы Русской Национальной идеологии
...своих соплеменников в рабство европейским мореплавателям. ..., психологического «раздвоения» детей, попадающих в конфликтную ситуацию (... (в том числе и милицейская) ... отвечать требованиям современной реальности, современной экономической, политической...
Рабство
... «Рабство, терроризм и ислам: исторические корни и современная угроза... побеждённых. С увеличением числа рабов увеличивается специализация, ...в равных условиях. А попадающее под «молох» население ...кровь, захватывали женщин и детей, грабили имущество, снаряжали...
Еврейский фашизм. О целях библейского проекта и планах уничтожения Руси. Часть 5
...Вместо Истины, попадавшие под их ... убийства детей» и «Ритуальные убийства детей – евреями...издано огромное число исследование ...избавление от многовекового рабства". «Традиции иудаизма ... извращенством современного «свободного ширпотреба». Современные СМИ....
Свеча над пропастью
...помог Виктору рассмотреть детали окружающей обстановки....достоинства и недостатки современной кухни. Михаил ...образом цепи его рабства становятся только крепче...средствами, в том числе преступными, стал скрывать...-вторых, постоянно попадающиеся на пути маленькие...
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
...что любая живая органика, попадающая в организм извне или ... современной медициной лечению НЕ поддаются, и наблюдается рост числа ...иначе, как «пойти в рабство». Понятно, что в ...хорошо образованных родителей, имеющих детей-отщепенцев, просто полнейших ушлёпков...

Один комментарий»

  • 5534 4748
    Руса 30 марта 2018 в 21:06 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Когда дети и внуки членов парламента и семьи Елизаветы
    попадут в сексуальное рабство, может тогда в Лондоне и зачешутся.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>