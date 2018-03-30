Без акваланга против законов физики

Фридайвинг представляет собой подводное плавание без акваланга, то есть ныряльщик просто задерживает дыхание, можно даже сказать, как бы отключает его. Фридайверы способны погружаться на невероятно большую глубину, и это без каких-либо дыхательных аппаратов и систем по контролю давления.

Чемпионы в этом деле могут задерживать дыхание до 11 минут. Иными словами, такие люди нарушают многие законы физики и научное представление о человеке и его возможностях, однако ни в какие сенсации это почему-то не выливается. Учёные просто игнорируют эту поразительную способность человеческого организма, словно никаких свободных ныряльщиков в мире не существует.

Фридайверы совершают немыслимое

Фридайвинг, разумеется, является древнейшим способом подводного плавания. В наши дни, когда появились первые спортсмены, увлекающиеся таким занятием, физиологи были убеждены, что человек не способен погрузиться на глубину более 30-40 метров. Это просто противоречило любым законам физики. Учёные выложили все факты о человеческом организме и о влиянии на него давления воды, заявив, что 40 метров – максимально доступная нам глубина. Если кто-нибудь попробует нырнуть глубже, его легкие окажутся раздавлены, и он захлебнётся собственной кровью.

Как нетрудно догадаться, это не остановило фридайверов, и текущий рекорд глубины погружения без акваланга равен 214 метрам.

Итальянская кинорежиссёр и ныряльщица Мартина Амати утверждает, что такие чудеса происходят в основном из-за человеческого мозга. Именно умонастроение, по словам женщины, является решающим фактором во фридайвинге. Ныряльщик забывает обо всём, что читал в учебниках физики и физиологии, избавляется от любых мысленных ограничений и оттого совершает немыслимое.

Амати убеждена, что с одной стороны, даже человеческое тело является куда более совершенным и могущественным, чем считает официальная наука, а с другой – огромную роль в любом деле играет сила мысли, когда намерения человека буквально преобразовывают его тело, да и окружающую его реальность.

Что происходит с организмом фридайвера на большой глубине

Погружаясь на глубину 10 метров, водолаз без акваланга начинает ощущать давление в 2 раза большее, чем на поверхности. Каждые последующие 10 метров добавляют ещё одну атмосферу, и давление, казалось бы, должно становиться просто невыносимым и несовместимым с жизнью. Тем не менее, фридайверы не только не погибают в пучине океанеа, но и описывают впоследствии удивительные ощущения от своих погружений, словно они попали в совершенно иную реальность.

На значительной глубине у человека меняются физиология и анатомия, поскольку организм приспосабливается существовать в экстремальных условиях. В теле сжимаются все пространства, содержащие воздух, а вместе с этим меняются поведение газов в крови и работа нервной системы.

Чем глубже опускается водолаз, тем меньше ему нужно кислорода, поскольку из-за давления кислород становится как бы мощнее. На глубине 13-20 метров тело перестаёт выталкиваться наверх и начинает тонуть, как камень. Фридайверы называют данный процесс свободным падением. В это время человек перестаёт двигаться и позволяет силам природы «тянуть» себя вниз.

По мере погружения дайвер ощущает, как изменяется состав его крови. Газы при большом давлении растворяются в крови гораздо легче и функционируют куда эффективнее. К примеру, азот начинает действовать на мозг, как наркотик, и приводит к лёгкому опьянению, а на большой глубине – к настоящей эйфории.

Когда фридайвер погружается всё глубже, последние остатки кислорода в его крови сжимаются, и организм ныряльщика держится на несравнимо более низком уровне обмена, чем организм человека на поверхности. Тело водолаза приходит в необъяснимое равновесие с окружающей средой, когда речь идёт о невероятно тонком балансе, требующем непостижимого физиологического совершенства.

Академическая наука отказывается изучать данный феномен

В среднем за 10 минут профессиональный фридайвер способен погрузиться на глубину, составляющую приблизительно 1/5 километра, и всплыть обратно. И никакой вам декомпрессионной болезни или губительных последствий кислородного голодания. Свой первый глоток воздуха после погружения такие люди нередко сравнивают с первым вдохом младенца после рождения.

Что касается учёных, то они напрочь отказываются исследовать этот феномен.