Зачем нужно электронное правительство. Михаил Делягин

Концептуал СМИ Как сделать управление эффективным?

Известный экономист Михаил Делягин рассказывает, как построить эффективную систему государственного управления на основе электронного взаимодействия граждан с государством.



==========================================================================

Рекомендуем:

Книги Делягина Михаила Геннадьевича

==========================================================================