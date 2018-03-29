Главная » Мировоззрение

Зачем нужно электронное правительство. Михаил Делягин

18:38. 29 марта 2018 Просмотров - 91 Один комментарий Опубликовал:

Как сделать управление эффективным?

Известный экономист Михаил Делягин рассказывает, как построить эффективную систему государственного управления на основе электронного взаимодействия граждан с государством.

==========================================================================

Рекомендуем:

Книги Делягина Михаила Геннадьевича

==========================================================================


День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Правительство Ельцина — министры выплаты дани
.... А.Богомолов. А зачем тогда создавали электронное правительство, которое должно якобы убрать...в таком количестве для предателей нужна идеология. Идеологию на оккупированной ...в таком количестве для предателей нужна идеология. Идеологию на оккупированной ...
«Модернизация» или подготовка к капитуляции?
...устранить подобных угроз. Зачем тратить ресурсы и ... нужно платить. Электронный талон в поликлинике, сберегательной кассе, электронная...указаниям мирового электронного правительства. Построением неконституционного органа власти – «электронного правительства» в...
Глава 13. СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ НЕПОЗНАННОГО.
...разнообразии его энергетических состояний! Зачем нужна вода биоструктурам вообще и причём...решёток контроля. 4. Каждая электронная решётка трития имеет додекаэдрально-... распространялась особая забота со стороны Правительства в форме «детской ненависти» ...
Масонские посольства иллюминатов
...в реальность, Нео! Кому и зачем нужны границы, таможни, визы, загранпаспорта?... знают, насколько ненадежны все электронные средства (радио, интернет и...Как взаимодействуют тайное мировое правительство и марионеточные "правительства" стран-колоний Британии? ...
Чипизация страны началась! ©
... отказалось пользоваться этими услугами. Статья: Электронное правительство: бескровная революция сверху от k... человеке, под эгидой удобства, не нужно собирать справки, иметь 10 документов... или метро — все через чип. Зачем нужны деньги, если можно будет все...
Тюрьма для разума. Кто, как и зачем направил земную науку по ложному пути?
... подтверждена нацистским (!) правительством Германии уже после ...нефтяные трубы. А зачем заказчикам дискредитации теорий эфира...проводах) могут двигаться только электроны ( отрицательно заряженные частицы ...«Кулибиных». Поэтому практикам нужна теория не менее, ...

Один комментарий»

  • 588 346
    Korsar 29 марта 2018 в 18:43 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вводить цифровую экономику в настоящих условиях это предательство.Сначала выйти из МВФ,национализировать ЦБ.Закрыть доступ на Валютную биржу нерезидентам и самое важное отрегулировать законы. Сказки недалёкого экономиста.На административном уровне можно вводить,на финансовом нельзя

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>