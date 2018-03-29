Зачем нужно электронное правительство. Михаил Делягин
18:38. 29 марта 2018 Просмотров - 91 Один комментарий Опубликовал: brahman
Как сделать управление эффективным?
Известный экономист Михаил Делягин рассказывает, как построить эффективную систему государственного управления на основе электронного взаимодействия граждан с государством.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Вводить цифровую экономику в настоящих условиях это предательство.Сначала выйти из МВФ,национализировать ЦБ.Закрыть доступ на Валютную биржу нерезидентам и самое важное отрегулировать законы. Сказки недалёкого экономиста.На административном уровне можно вводить,на финансовом нельзя