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Великий могучий нерусский язык (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)

14:17. 29 марта 2018 Просмотров - 0 2 коммент. Опубликовал:

Елена Гоголь: Великий могучий нерусский язык. Украинский язык был придуман в начале ХХ века для отделения плодородных земель Украины от Российской империи.
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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

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    krikunoleg 29 марта 2018 в 15:10 Ссылка Пометить
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    “Украинский язык был придуман в начале ХХ века” – подобную бредятину может писать только необразованный, дремучий человек!

    Языки появляются естественно, как способ общения между людьми. На истории человечества есть только один случай придумывания языка – это язык Эсперанто. Его придумали в 20в. как язык всеобщего общения. И он благополучно умер не смотря на все попытки его рекламы и пропаганды.

    Кто из молодых помнит о таком языке? Думаю никто!

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