Великий могучий нерусский язык (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)

Великий могучий нерусский язык (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)
14:17. 29 марта 2018 Просмотров - 0 2 коммент. Опубликовал: brahman
Елена Гоголь: Великий могучий нерусский язык. Украинский язык был придуман в начале ХХ века для отделения плодородных земель Украины от Российской империи.
Как делают враждебную Украину: https://www.youtube.com/watch?v=ZImk6…
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Источник: www.youtube.com
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“Украинский язык был придуман в начале ХХ века” – подобную бредятину может писать только необразованный, дремучий человек!
Языки появляются естественно, как способ общения между людьми. На истории человечества есть только один случай придумывания языка – это язык Эсперанто. Его придумали в 20в. как язык всеобщего общения. И он благополучно умер не смотря на все попытки его рекламы и пропаганды.
Кто из молодых помнит о таком языке? Думаю никто!
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Да?.. а почему тогда Гоголь ничего не знал про “украинский” язык?.. Или как понимать вот это https://ru.delfi.lt/abroad/belorussia/belorussiya-eto-istoricheskaya-chast-rossii-novyj-skandal-minska-s-moskvoj.d?id=73248794?