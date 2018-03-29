Великий могучий нерусский язык (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)

Елена Гоголь: Великий могучий нерусский язык. Украинский язык был придуман в начале ХХ века для отделения плодородных земель Украины от Российской империи.

Как делают враждебную Украину: https://www.youtube.com/watch?v=ZImk6…

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Источник: www.youtube.com