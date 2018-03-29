Сводки от ополчения Новороссии 29 марта 2018

Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики выявлен очередной агент украинских спецслужб — жительница Беловодского района Анна Ковичко.

Об этом «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.

В ходе проведения контрразведывательных мероприятий установлено, что А. Ковичко была завербована сотрудниками Службы безопасности Украины и направлена в Луганск в рамках действующей Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса для сбора сведений об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Республике. За предоставленную СБУ информацию женщине, инвалиду 2-й группы, обещали выделить денежные средства на лечение.

Убедившись в несоответствии украинской пропаганды и реальности, А. Ковичко явилась с повинной в МГБ ЛНР и добровольно дала письменные показания о методах работы СБУ, тотальной коррупции в силовых структурах и общей обстановке в Беловодском районе.

Согласно примечанию ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное обращение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

С учетом того, что агент СБУ отказалась от выполнения поставленных ей задач и ущерб интересам Республики не нанесен, Министерством государственной безопасности принято решение не привлекать А. Ковичко к уголовной ответственности, но ей запретить въезд на территорию ЛНР.

При этом в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в республиканском Фонде «Милосердие» А. Ковичко оказали необходимую материальную помощь.

Агент СБУ рассказала о военных преступлениях, совершенных ВСУ и национальными батальонами на Луганщине

Агент Службы безопасности Украины Анна Ковичко, добровольно явившаяся с повинной в Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики, дала показания против украинских силовиков и обвинила их в совершении военных преступлений против мирного населения Луганщины.

В частности, женщина сообщила, что нынешний начальник Беловодского отдела полиции Бахтизин Геннадий Викторович в 2014 году, в период службы в ВСУ, лично принимал участие в обстреле Станицы Луганской из РСЗО «Град», результаты которого были зафиксированы наблюдателями ОБСЕ. При этом украинская сторона представила собственную провокацию как террористическую атаку Народной милиции ЛНР.

Сведения, сообщенные гражданкой Украины А. Ковичко, будут приобщены к уголовному делу № 09/2015 по расследованию военных преступлений, возбужденному МГБ ЛНР.

Ведется работа по приему заявлений и обращений граждан, пострадавших в результате агрессии Украины. Об указанных фактах просим сообщать по телефону: +38 (0642) 34–51–64, +38 (050) 863–74–86, +38 (072) 100–36–57 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]

Ковичко раскрыла коррупционные схемы силовых структур Беловодского района

Завербованная СБУ жительница Беловодского района Анна Ковичко во время явки с повинной в МГБ ЛНР сообщила о тотальной коррупции силовых структур в районе.

По ее словам, за оформление документов в Пенсионном фонде каждый пенсионер из ЛНР должен заплатить 5 тысяч гривен. Собранные руководителем Беловодского управления фонда Шуликой Ольгой Евгеньевной деньги передаются начальнику местной полиции Г. Бахтизину и распределяются между начальниками других силовых структур.

СБУ, прокуратура и полиция полностью взяли под коррупционный контроль бизнес в районе, сосредоточившись на получении от предпринимателей взяток. Поэтому, как отметила А. Ковичко, своими прямыми обязанностями не занимаются.

Читайте также: МИД Украины хочет заключить новый договор о дружбе с Россией