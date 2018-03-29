Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 марта 2018

Британская граната в Восточной Гуте

Спасибо России, Спасибо Путину: сирийцы благодарят за возвращение в родные дома

При досмотре одного из контрабандных грузов для боевиков в Восточной Гуте, помимо прочего вооружения были обанружены дымовые гранаты с британской маркировокй.Гранаты предназначены для постановки задымления. Фирма производитель находится в Солсбери.К делу с хим.оружием конечно не пришьешь, но зато можно указать, как вещи из "самого мирного места в мире" оказываются в руках у террористов в Сирии.PS. Кто может точно идентифицировать название фирмы на гранате напишите в комментарии, может будет интересно посмотреть, чего она еще производит и где точно находится.

Эд-Табия в провинции Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни. Поселение находилось под контролем боевиков четыре года. Теперь мирные жители, которые были вынуждены спасаться от террористов бегством, вновь обживают свои дома.



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