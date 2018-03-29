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Провал Терезы Мэй: МИД узнал, на каком основании выдворили российских дипломатов

07:30. 29 марта 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Эти шесть слайдов представили аккредитованным в России иностранным послам на закрытом брифинге в посольстве Великобритании на Смоленской набережной, сообщает ТАСС. 

"Коммерсант" раздобыл те самые секретные материалы по "делу Скрипалей",- добавила Мария Захарова. После демонстрации этих слайдов США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов.

 

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Россию заклеймили обзором.

 

 

В распоряжении “Ъ” оказался документ с закрытого брифинга в британском посольстве

В распоряжении “Ъ” оказалась презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В ней представители официального Лондона описали свой взгляд на «дело Скрипаля», и именно она, по словам посла США в РФ Джона Хантсмана, побудила союзников Великобритании в знак солидарности выслать российских дипломатов. 

В основном презентация повторяет уже высказанные ранее тезисы Лондона, но с одним важным исключением: Россия там из категории «с высокой долей вероятности» виновных в отравлении перебежчика переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения».

Оказавшаяся в распоряжении “Ъ” презентация (.pdf) была показана и роздана в распечатанном виде 80 высокопоставленным представителям иностранных посольств 22 марта, за четыре дня до массовой высылки российских дипломатов. 

Напомним, 21 марта в МИД РФ также состоялся брифинг по «делу Скрипаля» для иностранных дипломатов — его провел директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков (см. “Ъ” от 22 марта). Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу на Смоленскую площадь не приехал (на брифинге присутствовал дипломат более низкого уровня). Но на следующий день провел для иностранного дипкорпуса презентацию в своей резиденции.

Один из участников британского брифинга, посол США в России Джон Хантсман, в интервью “Ъ” 26 марта заявил, что представленная в презентации позиция Лондона показалась ему «весьма убедительной». 

«Они (британцы.— “Ъ”) подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом»,— добавил посол. 

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook посетовала, что презентацию «не передают российской стороне и не предают гласности». По ее словам, «на сегодняшний момент от Лондона поступило ноль информации в адрес России относительно того, что случилось».

Презентация состояла из шести слайдов (считая титульный, содержащий дату и надпись «Инцидент в Солсбери») и сопровождалась расширенным устным комментарием посла Великобритании.

На втором слайде излагается хронология инцидента в период с 4 марта (поступление в больницу бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, его дочери и местного офицера полиции) по 20 марта, когда «23 незарегистрированных офицера российской разведки были высланы из Великобритании». Сбоку прикреплена карта с местами действия происшествия в британском городке Солсбери: домом Сергея Скрипаля, рестораном Zizzi, торговым центром и пабом Bishop`s Mill.

Третий слайд, озаглавленный «Новая фаза российской агрессии», содержит описание отравляющего вещества «Новичок», который был распознан находящейся неподалеку от Солсбери военной химической лабораторией Портон-Даун. 

В презентации утверждается, что применение «Новичка» — «первый случай использования химического оружия на территории Европы со времен Второй мировой войны» и «нарушение запрета, введенного Конвенцией по запрещению химического оружия». 

«Безо всяких сомнений, Россия ответственна,— гласит документ.— Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива (для того, чтобы это сделать.— “Ъ”). Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует». До конца прошлой недели, напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй публично ограничивалась заявлениями о том, что Россия «с высокой долей вероятности» причастная к атаке.

В презентации также указано, что Россия не предоставила Великобритании убедительных доказательств своей непричастности к инциденту. Вместо этого «к 18 марта мы (британские власти.— “Ъ”) насчитали около 30 параллельных попыток дезинформации»,сообщается в документе.

Четвертый слайд описывает воздействие «Новичка» на организм человека и приводит статистику пострадавших и задействованных в расследовании инцидента. «51 человек прошел осмотр в госпитале, 131 человек потенциально могли находиться в контакте с отравляющим веществом,— пишут авторы презентации.— В расследование вовлечены 250 сотрудников антитеррористических подразделений и 180 военных». Сбоку перечислены эффекты «Новичка»: конвульсии, потеря сознания, кома, замедление сердцебиения, тошнота, диарея, избыточное потоотделение и т. п.«Смерть может возникнуть от удушья или остановки сердца»,— резюмировало британское посольство.

Пятый слайд озаглавлен «Длинный список враждебных действий России» и включает 12 блоков с описаниями инцидентов, которые Лондон причисляет к таковым. 

Первый из них — «убийство в ноябре 2006 года Александра Литвиненко», еще одного российского перебежчика, который умер от отравления полонием. 

Далее идут «DDoS-атаки на интернет Эстонии» в 2007 году,«вторжение в Грузию»«оккупация Крыма»«дестабилизация Украины», сбитый над Донбассом «Боинг» MH-17, «взлом Бундестага», «вмешательство в выборы в США», «попытка организации переворота в Черногории», «кибератака на датское Министерство обороны» и «атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya». Венчает этот ряд «отравление Сергея и Юлии Скрипаль» в марте 2018 года.

Наконец, последний слайд говорит о мерах, которые британское правительство приняло по результатам вышеизложенного. Среди них — «прямое указание на ответственность России», «демонтаж российской разведывательной сети в Великобритании», «заморозка всех планируемых двусторонних контактов», «усиление пограничного контроля», «борьба с криминалом и коррупцией», «принятие новых законов» и «другие меры по противодействию враждебному государству».

Презентация опубликована на сайте “Ъ”. 

Она не сообщает практически никакой новой информации по сравнению с той, что была представлена британскими властями ранее. 

Единственное отличие — переквалификация статуса Москвы из «с высокой долей вероятности» виновной стороны на виновную «без малейшего сомнения». При этом в ходе брифинга британский посол Лори Бристоу заявил, что «принцип действий России заключается в том, чтобы разобщать, вводить в заблуждение и сеять сомнение». 

«В ближайшие месяцы ваша поддержка в том, что касается принятия мер по обеспечению безопасности каждого человека и нашей общей международной безопасности, будет иметь ключевое значение,— обратился он к собравшимся.— Мы должны показать России, что она должна быть привлечена к ответственности за происшедшее».

За минувшие два дня о высылке российских дипломатов вслед за Великобританией объявили 25 стран, а также НАТО.

Михаил Коростиков

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Метки: Провал Терезы Мэй: МИД узнал на каком основании выдворили российских дипломатов
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