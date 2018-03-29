Примите нас к себе! Кто хотел войти в состав России и почему это не удалось

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Хороша страна Болгария

— Товарищ Живков, зачем вам зонтик? На улице жара!

— Но Москва обещает дожди…

Анекдот о лидере социалистической Болгарии Тодоре Живкове, который спит и видит свою страну в составе СССР, не такой уж и анекдот. На пленуме ЦК Болгарской коммунистической партии 1963 г. товарищ Живков заявил: «Мы сольёмся с СССР не до поры до времени, а навеки, и это станет примером для всех стран». В адрес ЦК КПСС было направлено письмо с просьбой принять Болгарию в состав СССР на правах шестнадцатой союзной республики. В феврале 1964 г. Живков явился в Москву и во время встречи с советскими лидерами коснулся этого вопроса. Но получил не просто от ворот поворот, а ещё и пару насмешек. Так, он заявил, что объединение с СССР может породить в Болгарии надежды на улучшение жизненных стандартов. Но если они не улучшатся, то возникнет разочарование и даже всплеск антисоветских настроений. А пока объединения не произошло, попросил дать Болгарии кредит в 400 млн руб. В результате, когда Хрущёв, обращаясь к Живкову, машинально назвал его «дорогой Тодор», ехидный Анастас Микоян поправил Никиту Сергеевича: «Не просто дорогой, а очень дорогой! Можно сказать — золотой!»

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев встречает на Киевском вокзале Первого секретаря Компартии Болгарии Тодора Живкова, прибывшего на XXVIII съезд КПСС. 1966 г. Фото: РИА Новости/ В. Козлов

Русский папуас

«Туземцы Новой Гвинеи желают политической независимости под российским покровительством», — писал в 1883 г. русский путешественник и этнограф Николай Миклухо-Маклай. И нимало не кривил душой. Он был первым европейцем, ступившим на северные и северо-восточные берега Новой Гвинеи — второго по величине острова нашей планеты. Произошло это в 1871 г. В течение многих лет Миклухо-Маклай жил среди папуасов и сумел так себя поставить, что те считали его чуть ли не посланцем небес. А заодно поверили, что стать цивилизованным народом они смогут только под русской рукой. К этому были все предпосылки. До сих пор очень многие предметы быта и культурные растения в Папуа — Новой Гвинее носят русские имена. Правда, чуть искажённые, но всё равно понятно, что «арбус» — это арбуз, «тхапор» — топор, «гугруз» — кукуруза.

Инициативу у русского учёного пробовали перехватить немцы. Так, Отто Финш выдавал себя за брата Миклухо-Маклая и захватывал под это дело огромные земельные участки. В 1885 г. к Берегу Маклая подошёл немецкий корабль, и сошедший на землю чиновник воздвиг там германский флаг, объявляя территорию владением рейха. Миклухо-Маклай пишет отчаянное письмо императору Александру III: «Ваше императорское величество! Туземцы отвергают германскую аннексию. Всепокорнейше прошу о даровании туземцам Берега Маклая российского покровительства». И получает ответ: «За удалённостью земли и неимением Россией там своих интересов, отказать».

Репродукция картины «Миклухо-Маклай среди папуасов» работы художника Л. Успенского. Фото: РИА Новости

Цель — Мадагаскар

В конце XVII в. Мадагаскар считался опаснейшим местом — им владели пираты под предводительством Каспара Вильгельма Моргана. Они грабили суда всех держав, имевших интересы в Индии, путь в которую лежал как раз через этот остров. Дело дошло до того, что Голландия, Франция и Великобритания, оспаривающие друг у друга колонии, решили объединиться и выжечь это пиратское гнездо.