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Мозг еврея после обрезания. Правдозор

13:28. 29 марта 2018 Просмотров - 596 2 коммент. Опубликовал:

Что происходит с мозгом младенца после обрезания или прививки.

Чтобы подробнее узнать о теме читайте "Синайский турпоход - создание евреев" (авторский коллектив ВП СССР)

Источник: vk.com

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2 коммент.»

  • 4775 767
    krikunoleg 29 марта 2018 в 15:51 Ссылка Пометить
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    Полная фигня! Какой идиот это придумал? Есть научные исследования на эту тему?

    А судя по тому, что все мировые финансовые потоки сосредоточены в руках “обрезанных”, что все “должности” требующие хорошо развитых мозгов – врачи, юристы, учителя, музыканты, ученые и им подобные у них же, то возникает мысль – а не стимулирует ли обрезание работу мозга! Иными словами, обрезанный гораздо лучше соображает! Ну не может человек с испорченными мозгами (как сказано в ролике) достичь подобного.

    Н_Е__М_О_Ж_Е_Т_!_!_!

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      Облико Морале krikunoleg 29 марта 2018 в 16:32 Ссылка Пометить
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      Держите своё мнение при себе! Кошерное обрезание это когда равин зубами откусывает крайнюю плоть и обсасывает кровь! Повторяю Кошерное- значит должна быть достигнута максимальная боль от сего действа! Обрезанный таким образом становится легко зомбируемым биороботом, что достигается посредством установок данных в Торе, Кабале,Талмуде.. У таких людей отключено правое полушарие, которое ответственно за образное мышление и добрые дела.. Зато отменно деньги считают и уничтожают других людей. Россия наглядный пример!

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