Лондон не способен обеспечить безопасность россиян в Великобритании

В большой политике, как в футбольном матче: нельзя всё время находиться в обороне. Будешь все время обороняться, беречь свои ворота, и не будешь стараться забить гол противнику – точно проиграешь. Нужно контратаковать, а ещё лучше просто атаковать.

В политике атаки бывают трех типов. Военную и экономическую мы оставим сейчас за скобками, сосредоточимся на информационной атаке. С начала марта Россия подверглась жёсткому информационному нападению. Поводом для него стало, так называемое, «дело Скрипаля». До сих пор непонятно, что же в действительности произошло, каким образом и чем было совершенно преступление. Нет подозреваемых, нет фотографий потерпевших. Зато виноватые уже назначены – это Россия и даже лично В. В. Путин. Доказательств ноль, зато наши британские «партнеры» внесли «весомый» вклад в дело развития международного права. Теперь, для обвинения государства и его главы в совершении преступления, достаточно сказать волшебную фразу «хайли лайкли» (highly likely), что означает «весьма вероятно».

Гитлер и Геббельс сейчас переворачиваются в гробу: им и в голову не пришло, что все может быть так просто. Когда фюреру было необходимо создать повод для начала войны с Польшей, он поручил организовать провокацию. Она вошла в историю под названием « Гляйвицкий инцидент ». Гитлеровцы под видом польских пограничников ворвались на радиостанцию немецкого города Гляйвиц. Постреляли, вышли в эфир и ретировались, оставив на месте преступления несколько трупов заключенных, одетых в польскую униформу. Этих самых заключенных из концлагеря, предназначенных изобразить убитых в перестрелке польских пограничников, эсэсовцы привели с собой. Отсюда и название операции: «Консервы».

А сегодня ничего этого не нужно, всё куда проще. Достаточно просто произнести волшебную фразу – как это делает Тереза Мэй. «С высокой долей вероятности за атакой стоит Россия» — говорит премьер Великобритании. «С высокой долей вероятности приказ отравить Скрипалей дал лично Путин» — говорит министр иностранных дел Соеденненого королевства Борис Джонсон.

Так и Гитлеру, оказывается, достаточно было сказать в Рейхстаге 1 сентября 1939 года «с высокой долей вероятности за атакой на радиостанцию в Гляйвице стоит Польша». И всё – можно объявлять войну, всё доказано.

Но и это ещё не всё. Современная британская дипломатия «обогатила» международное право ещё одним новым термином. Вернее говоря, термин старый, но его трактовка радикально новая. Солидарность. Именно это Британия потребовала от всех тех, кто зависим в разной степени от англосаксонского мира.

Так и Гитлер мог потребовать солидарности от всех своих сателлитов в деле атаки Польши, из доказательств польской вины, предоставив им только пресловутое «хайли лайкли». Целями крупномасштабной британской провокации является:

Общее ухудшение отношений России с максимальным количеством государств , создание образа чудовища для России (сегодня официальный представитель Госдепа прямо назвала Россию «чудовищем из глубин»). Торпедирование строительства газопровода «Северный поток 2», как тактическая промежуточная цель Демонстрация всем, включая политический и экономический истеблишмент России, что до тех пор, пока Россией управляет Путин и она движется в выработанным им курсом, отношения Москвы и Запада будут только ухудшаться.

Предлагаемый выход – как максимум смещение Путина, как минимум отказ от его курса в дальнейшем. Запад ищет нового Горбачева.

Какова должна быть правильная реакция России на эту информационную агрессию?

Жёсткой. Вежливой, но жёсткой. Надо не отвечать на не имеющие ответов вопросы англичан, а самим задавать вопросы. Не оборона, а нападение.

О том, что правильная позиция российского МИДа должна быть именно такой, я начал говорить две недели назад – 15 марта 2018 года в прямом эфире программы «60 минут» («Нечего с ними разговаривать»). Далее в интервью «РИА Новости» сказал о необходимости задавать вопросы, а не отвечать на них:

«Мне хотелось бы отметить следующий факт: в столице Великобритании неизвестным химическим веществом была отравлена гражданка России. Думаю, стоит потребовать объяснений от правительства Ее Величества, почему государство, которое называет себя демократическим, не может обеспечить безопасность не только своих граждан, но и граждан других государств» .

20 марта повторил эти тезисы в прямом эфире программе Владимира Соловьева.

В тот же день о необходимости жесткого и обвиняющего разговора с британским правительством ваш покорный слуга сказал в прямом эфире канала «Россия 24».

И вот, кажется Министерство иностранных дел прислушалось к высказываемым аргументам.

Источник : МИД РФ обвинил Лондон в неспособности обеспечить безопасность россиян в Великобритании Лондон систематически демонстрирует неспособность обеспечить безопасность граждан РФ на территории Великобритании, заявляют в МИД РФ. «Вопиющими примерами этого являются, в частности, отравление бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Патаркацишвили и Перепеличного, загадочное „самоубийство“ Бориса Березовского и удушение его делового партнера Глушкова и, наконец, покушение на жизнь и здоровье Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль», — говорится в заявлении МИД РФ на сайте дипведомства. «В последнем случае Лондон пренебрег всеми нормами международного права, этики и просто здравого смысла. Не предъявляя никаких доказательств и даже не выдвигая никакой конкретной картины произошедшего, Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию», — подчеркивается в заявлении. «Инспирирована безосновательная высылка российских дипломатов из целого ряда стран и представительств при международных организациях, объявлен комплекс других санкционных мер. Наши законные требования предоставить образцы примененного вещества были проигнорированы», — заключили в МИД РФ.

Источник: nstarikov.ru