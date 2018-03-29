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Курды из России открыто поддерживают сирийских террористов

14:52. 29 марта 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

Сирийские курды под чутким контролем Соединенных Штатов, открыто их поддерживающих, превратились в настоящих террористов. Сегодня именно подконтрольные курдским «Демократическим силам Сирии» территории являются самыми опасными в САР – курды минируют здания, не пускают в города машины с продовольствием и питьевой водой, а также обложили местных жителей данью.  Другими словами, пришедшие на место ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) курды оказались ничуть не лучше своих предшественников. И здесь нужно обратить особое внимание на тот факт, что курдские организации осуществляют свою деятельность не только на Ближнем Востоке. В частности, есть несколько таких организаций и на территории России.

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Особо настораживает то, что они уже начали переходить к активным действиям. К примеру, недавно в Москве прошел митинг «Местной национально-культурной автономии курдов», который был направлен в поддержку Абдулы Оджалана – одного из лидеров Рабочей Партии Курдистана (организации, признанной террористической во многих странах). Становится очевидным, что московская организация направлена вовсе не на сохранение культурных ценностей курдов, а имеет тесные связи с экстремистскими организациями Ближнего Востока.

Также на территории России действует общественное объединение курдов «Эздихан», проповедующее весьма сепаратистские идеи – они выступают за выход Иракского Курдистана из состава Ирака, а между тем, практически во всем мире (в том числе и в нашей стране) это рвение не находит поддержки.

Еще одна организация, благотворительный фонд «Родава», не брезгует распространять в сети откровенные экстремистские материалы. К примеру, не так давно ими распространялось изображение все того же Оджалана с его же призывом ко всем курдам начать войну на Кубани. Правда, позже оказалось, что была допущена опечатка, и призыв относился вовсе не к российскому региону, а к сирийскому Кобани, однако, нельзя исключать и того, что ошибка была допущена не случайно. В любом случае, призывы к войне – это экстремизм, и никак иначе.

В общем, курды, находящиеся на территории России, даже не скрывают того, что испытывают симпатии к сирийским экстремистам. И этот вопрос, как мне кажется, требует повышенного внимания со стороны российских правоохранителей – деятельность курдских организаций явно нуждается в тщательнейшей проверке.

 

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