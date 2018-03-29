Какое влияние оказывает стресс на здоровье человека? Как в домашних условиях минимизировать его последствия..

Какое влияние оказывает стресс на здоровье человека?

Независимо от материального достатка, положения в обществе и занимаемой должности, каждый человек подвержен стрессу. Стресс оказывает влияние на здоровье человека и является частью жизни.

Стресс — главная проблема современного мира!

По статистическим данным 3/4 населения страны постоянно испытывают стресс, а остальная 1/4 часть — находится в сильном стрессовом состоянии. Небольших стрессов, возникающих в течении дня не избежать, но они не могут нанести большого вреда или снизить работоспособность.

Чрезмерный стресс негативно сказывается на здоровье человека. Во врачебной практике, его механизмы определяются как неблагоприятная физиологическая и психоэмоциональная реакция организма, на внешние экстремальные факторы, которые воспринимаются как угроза его привычному образу жизни, благополучию.

Основные причины возникновения стресса

Большие эмоциональные нагрузки, которые мы испытываем каждый день, негативная информация, напряженная обстановка на работе, могут вызвать ощущение дискомфорта.

Их влияние на организм человека выражается в постоянном нервном напряжении, которое в свою очередь вызовет — депрессию или агрессивное состояние, фрустрацию.

Реакция на стресс у каждого человека разная, но при этом каждый из нас в этот момент чувствует себя подавленным и несчастным. И связаны причины стресса могут быть с конкретными людьми, которые пытаются управлять вами, давить на вас, таким образом пытаясь поднять свою самооценку, рутинной ненавистной работой, постоянными ссорами с родственниками, которых не устраивает ваш образ жизни.

Виды стресса и их классификация

Слишком быстрый ритм жизни первая и главная причина стресса, бороться с которой бывает очень сложно.



Мы сами загружаем себя ежедневно массой дел, получаем слишком много информации, которая также ведет к эмоциональным перегрузкам, и считаем, что отдохнуть мы всегда успеем.



Но платой за такое пренебрежительное отношение к себе становится — хроническая усталость, бессонница и раздражение.

Некоторые люди говорят при этом, что им кажется будто жизнь проходит мимо них. Их уже ничего не радует, сон не приносит отдыха и нет ни сил, ни желания, что-то делать или менять.

Состояние стресса проявляется такими симптомами:

 даже самое небольшое затруднение вызывает неадекватную реакцию;



 настроение часто меняется, а повышенная возбудимость сопровождается или раздражением, или смехом без причины, который заканчивается слезами;



 активность или работоспособность снижается и человек не в состоянии справиться с ежедневными делами, делая все меньше и через силу;



 поведение становится не контролируемым и человек часто спорит, становится очень критичным;



 вкусовые предпочтения меняются;



 нарушается сон и аппетит, который или снижается или становится чрезмерным;



 появляется тяга в алкоголю, чувство жалости к себе, уныние и хандра;



 теряется контроль над ситуацией и происходят нарушения в работе половой функции;



 ослабляется работа иммунной системы и человек часто болеет;



 в желудке появляются боли;



 часто болит голова;



 может проявиться язвенная болезнь;



 все симптомы объясняются сложной ситуацией, которую невозможно решить и не предпринимаются никакие попытки к изменениям.

Эустресс — классифицируется как эмоциональное состояние, вызванное положительными эмоциями, новыми и интересными планами, желанием взять «новую высоту» в работе, изменениями в личной жизни, и предвкушением чего-то хорошего! Он мобилизует все силы человека, помогает быстрее решать поставленные задачи и характеризуется, как «бодрость или реакция пробуждения». Такие выбросы адреналина повышают эффективность жизни, увеличивают удовольствие от нее и поддерживают нас!

В противовес ему — дистресс, негативно воздействует на человека и стресс этого типа бывает таких классификаций: нервный, кратковременный или хронический, психологический или физиологический.

Такой вид стресса может быть как внезапным, вызванным серьезной ситуацией опасности, угрозы или потери или «накопительным», при постоянном негативном воздействии.

Нервный вид стресса — это реакция организма на чрезмерное или постоянное состояние нервного напряжения. И здесь, большое значение имеет особенность нервной системы человека, его склонность к неврозам, повышенной тревожности.

Кратковременный стресс вызывается инстинктом самосохранения, в случаях, когда возникает опасность для здоровья или жизни. Проходит он так же быстро, и не несет никаких угроз.

Хронический дистресс считается одним из самых опасных.

Человек привыкает к постоянным нагрузкам на нервную систему и не обращает на свое состояние внимания, считая что к нему у него произошла адаптация. Но любое слово или действие, которое его может задеть, приводят у нервному срыву, затяжной депрессии и даже к суициду.

Психологический стресс всегда связан с эмоциями и его причина может быть как реальной, так и иллюзорной. Даже если причин для стресса нет, он может проявится в виде сильным эмоций, и переживаний.

Физиологический стресс вызывают внешние факторы — сильный холод или жара, диета, голод или жажда. Многие женщины, которые сидят на диетах, часто не осознают, какому стрессу они подвергают свой организм и какой вред себе причиняют, так как при выходе их диеты, организму прошедшему через стресс, приходится пройти период адаптации, чтобы снова работать в привычном режиме.

Некоторые люди не любят скуки и получают удовольствие от чувства опасности, при вождении автомобиля на высокой скорости, прыжков с парашютом, или прогулки на яхте в штормовую погоду. Но вещи и ситуации, приятные одним людям, совершенно неприемлемы для других.

Во многом, корни проблем и плохой адаптации человека в социальной среде, находятся в традициях семье, особенностях воспитания. Ведь в некоторых семьях родители ребенка могут считать, что выставлять свои эмоции напоказ — неприлично, а в других — это способ, с помощью которого проводится манипуляция другими людьми. В одной семье — даже проверка уроков и попреки, могут вызвать невротическое состояние у ребенка, а в другой, несмотря на трудности, он всегда получит поддержку родных.

Уровень стрессоустойчивости закладывается в человеке с самого детства.

Влияние стресса на здоровье человека

Психоэмоциональное перенапряжение, у человека с какими либо заболеваниями, может спровоцировать их резкое обострение. И у пациента с гипертонией, вызвать гипертонический криз и привести к осложнениям, удару или инсульту. Сердечные и сосудистые болезни и их неблагоприятный исход, могут быть вызваны агрессивностью, депрессией, напряженной обстановкой на работе и дома, повышенной требовательностью других людей к человеку или даже к самому себе, отсутствием материального и морального вознаграждения.

Многие считают, что все болезни вызываются стрессом. И еще древнегреческий философ Сократ отметил: «Нет такой болезни тела, которая была бы отдельно от души».

Многие проблемы, на которые жалуются пациенты,почти на 90% связаны с пережитым стрессом.

Он может вызвать самые разные заболевания, начиная от мигрени и бессонницы, до повышенного артериального давления, инфаркта и инсульта.

Сильный нервный стресс, в течении нескольких дней приводит к образованию язвы желудка! Также он может привести не только к физическим, но и психоэмоциональным проблемам — неврозам и нервным срывам, упадку сил и эмоциональной неустойчивости, нарушению памяти, болям самой разной локализации.

Страдающие стрессом люди, часто болеют, простуживаются и иммунитет у них всегда ослаблен. Может он стать и причиной аллергии, кожных заболеваний.

По исследованиям ученым, было установлено, что во время стресса происходит активизация работы центральной нервной системы, которая в свою очередь дает сигнал и гипофизу, щитовидной железе и надпочечникам начать вырабатывать гормоны в усиленном режиме.

Большое количество гормонов, при невысокой подвижности, циркулируя в крови оказывают негативное влияние и на внутренние органы и на нервную систему. А это приводит к сильному сердцебиению, сужению сосудов, нарушению кровообращения.

Был отмечен и тот факт, что у людей, живущих в постоянном стрессе и подавленности, снижен уровень лейкоцитов — главных защитников организма!

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Как справляться с дистрессом в домашних условиях..

Средство первое.

Выпить стакан чистой горячей воды (50 градусов) мелкими глотками.

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Средство второе. Кинезеологическая самостоятельная коррекция в домашних условиях за 5 минут.

Сделать 12 глубоких вдохов через нос и выдохов через рот. По возможности, лучше сделать это сидя, может вначале немного закружиться голова.

Потом сделать себе самому позу ФОП(фронтально – опциптальная коррекция), но для простоты назовем ее лобно-затылочная.

Вам необходимо обхватить свою голову руками самому так, чтобы одна ваша рука лежала у вас на лбу, а другая на затылке.

Держа руки в таком положении, проговорите то, что вас волнует, при этом глубоко дышите.

Если вам сложно говорить по каким-либо причинам, простоподумайте о том, что вас волнует.

Держите руки до тех пор, пока не сделаете глубокий вдох и пока тело не выпрямится, а голова не отклонится немного назад.

Еще один знак, что коррекция прошла успешно – равномерное синхронное биение в двух точках на лбу и в двух на затылке.

Все утверждают, что после того, как вы подержали СВОЮ ГОЛОВУ В СВОИХ РУКАХ, вы успокаиваетесь, страх полностью уходит, и вы начинаете адекватно оценивать проблему.

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Средство третье.

"Поза Уэйна Кука", названного в честь австралийскогокинезиолога - первопроходца в исследовании биоэнергетических полей. Упражнение состоит из двух частей:

1. Первая позиция

Фото: Татьяна КУРЧИНА Фото: Татьяна КУРЧИНА

Положите левую стопу на правое колено (или наоборот). Обхватите правой рукой щиколотку левой ноги, а левой рукой — подушечки пальцев на левой стопе.

Медленно вдохните через нос, одновременно упираясь языком в нёбо (давя языком вверх). Затем медленно выдохните через рот, одновременно опустив язык вниз (давя языком вниз). Выполнять упражнение 1 минуту.

Можно поменять ноги и повторить это упражнение.

2. Вторая позиция

Фото: Татьяна КУРЧИНА Фото: Татьяна КУРЧИНА

Продолжаем сидеть, стопы на полу. Локти на колени. Подушечки пальцев рук соединены между собой, образуя форму шара. Голова опущена.

Дышим так же, как и в первой позиции. Выполнять упражнение 1 минуту.

Регулярное выполнение этого упражнения (особенно на ночь) нормализует гормональный фон и восстанавливает нервную систему без успокоительных препаратов. Восстанавливает баланс эндокринной системы (первая реагирует на стресс) и особенно полезно для поджелудочной железы. источник

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Источник: cont.ws