Золотые ноги России: Учитесь, французские нищеброды, делать деньги

Сборная России по футболу без шансов проиграла в родных стенах в двух подряд товарищеских (как любит выражаться главный тренер Станислав Черчесов — контрольных) матчах. Вначале сборной Бразилии — 0:3, а затем и Франции — 1:3. Однако такие результаты, похоже, не сильно расстроят наших футболистов. Поскольку на предстоящем через два с половиной месяца чемпионате мира — сборная России, которая имеет самый низкий рейтинг ФИФА из всех участников (63-я строчка, ниже Панамы, Кабо-Верде, Буркина-Фасо) по уровню зарплат точно будет входить в Топ-10. А если брать зарплаты легионеров, то отечественная лига и вовсе близка к Топ-5.

Паредес получает почти миллион рублей в день. Дзюба — около 700 тысяч

Сразу несколько интернет-ресурсов на днях опубликовали информацию о доходах футболистов выступающих в Российской премьер-лиге. Как и ожидалось, в Топ-10 больше всего игроков санкт-петербургского «Зенита» — четверо. А по существу пятеро, поскольку Артем Дзюба выступает сейчас за тульский «Арсенал» на правах аренды и по окончании сезона почти наверняка вернется в город на Неве. Цифры, фигурирующие в рейтинге, — это гарантированный годовой доход футболистов в миллионах евро,включающий в себя зарплату и подписной бонус (он поделен на количество лет в контракте).

Например, у самого высокооплачиваемого российского футболиста, уже упомянутого Артема Дзюбы ежегодный оклад составляет 3 миллиона евро, за подписание пятилетнего контракта с «Зенитом» он получил бонус в размере 3 миллионов евро. 3 млн. оклада + 600 тысяч ежегодного бонуса — получится 3,6 млн евро. Цифры, напомню, не включают в себя премиальные, начисляемые по результатам выступлений. Приведен чистый доход футболистов — после уплаты налогов.

Самый же высокооплачиваемый игрок в РФПЛ, у которого «ноги золотые» — это аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Его ежегодный оклад составляет 5 миллионов евро. Далее следует защитник столичного «Локомотива» хорват Ведран Чорлука с окладом в 4,5 миллиона евро. Замыкает тройку лидеров, ещё один балканский футболист, защитник «Зенита» серб Бранислав Иванович — 4, 1 миллиона евро. Артем Дзюба с его «жалкими» 3,6 миллиона евро на шестом месте общего рейтинга.

Нехитрый арифметический, даже не математический подсчет показывает, что Паредес получает (слово зарабатывает здесь явно не подходит) 968 493 рублей! У Дзюбы — 690 100 рублей, у ещё одного славного представителя Северной столицы Александра Кокорина - 639 205 рублей (всего у него 3,3 миллиона евро в год). Если, кто не понял, поясним — это зарплата за один день!

Продолжая уроки арифметики, нетрудно подсчитать, сколько нужно времени футболистам Российской премьер-лиги, чтобы получить любую зарплату среднего отечественного труженника. Возьмем, например, медиков. И поскольку в списке зарплат больше всего фигурируют представители «Зенита», то и рассмотрим доходы врачей этого города. Согласно официальной статистике, в нынешнем году их средняя зарплата составляет 99 000 рублей. Хотя цифра эта от лукавого. Какова на самом деле ситуация с медициной в этом городе «СП» уже сообщала. Но даже если мы возьмем официальные данные, то Дзюба получит зарплату врача за 203 минуты! Меньше чем за два с половиной матча! Александр Кокорин — за 222 минуты, а «блестящий и несравненный» южноамериканец Паредес, чья команда идет, аж на пятом месте во внутреннем чемпионате — за 146 минут. По сути, за полтора матча!

Средняя зарплата русского футболиста равна зарплате 124 врачей Питера

Дальше ещё веселее. Кто-то, даже из очень продвинутых футбольных болельщиков, наверняка будет морщить лоб, чтобы вспомнить, например, такого футболиста, как зенитовец Виктор Файзулин, который из-за травмы (дай Бог ему здоровья!) не выступает уже почти три года, но имеет оклад в 2,2 миллиона евро. Непонятный Магомед Оздоев - 2 миллиона евро. А кто-нибудь помнит таких футболистов как Артур Юсупов и Алан Касаев с их 2 и 1,9 миллионами евро соответственно?

В рейтинге зарплат РФПЛ, те, кто получает более 1,5 миллиона евро, 68 футболистов — 36 легионеров и 32 отечественных (При этом в рейтинге нет лучшего на сегодняшний день нашего футболиста Александра Головинаиз ЦСКА). Так вот, исходя из этого списка средняя зарплата легионера — 2,4 миллиона евро в год, россиянина — 2,1 миллиона евро в год.

В очередной раз занявшись арифметикой, выясним, что в рублях средняя зарплата российского футболиста из этого списка составляет (по курсу евро 70 рублей) 147 000 000 (сто сорок семь миллионов) рублей в год! Или 12 250 000 в месяц ! И равна официальной зарплате 124 врачей высшей квалификакции в Санкт- Петербурге!

Нас «рвут», а денежки идут

Но вернемся к сборной. Конечно, последние соперники команды Черчесова, были из категории топ. Более того, по оценкам специалистов и букмекеров, французы и бразильцы, наряду с немцами и испанцами являются главными претендентами на победу на ЧМ-2018. Проиграть таким командам, вроде, не зазорно. Но дело даже не в том, что игра с нашей стороны была бездарна, а соперники особо не упирались. Не в том, что непонятен даже основной состав и много-многое другое. А в том, что наш футбол совершенно не соответствует построенной во всем мире экономической спортивной (и не только) модели. Футболисты у нас не зарабатывают, а получают. Необснованно. В десятки раз завышенные зарплаты совершенно не соответствующие их мастерству. Это касается и россиян, и легионеров.

Взять, например, национальные сборные Швеции, Исландии, Голландии, Швейцарии, Хорватии (список можно долго продолжать), они посильнее россиян будут. Однако, уровень зарплат у них даже ниже, чем во многих командах российской первой лиги (ФНЛ).

Если люди в других чемпионатах хотят заработать, то рвут жилы и уезжают в топовую пятерку национальных первенств. У нас же особо напрягаться не надо. Тем более, что сумма контракта в клубах, обычно не зависит от итогового результата команды. Пример того же Погребняка, получающего в «Динамо» 2 миллиона евро и сыгравшего там от силы 2,5 матча, — показателен. Поэтому и «париться» особо не надо. Нас «рвут» в одну калитку, а денежки в клубе все равно капают.

А вот врачам приходится «париться». И не на одной ставке, чтобы заработатьденьги, которые те же Паредес, Дзюба, Кокорин или Тарасов получат за неполный рабочий день.

http://svpressa.ru/sport/article/196428/

Источник: svpressa.ru