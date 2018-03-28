Трагедия в Кемерово и высылка наших дипломатов

Страшная трагедия в Кемерово и демарш более чем 20 государств, связанных с Лондоном и Вашингтоном незримой политико-экономической пуповиной, произошли в один день. Совпадения? Ответить сложно.

Особенно, если принять во внимание факты, приведшие к трагедии в Кемерово: неработающая несколько дней пожарная сигнализация, неожиданно сильный пожар (поджог?) на 4 этаже и главное – закрытые на ключ в кинозале дети. Которые, все до единого погибли. При этом закрыт на ключ был только ОДИН зал.

Следствие обязано внимательно изучить все факты и внимательно рассмотреть все версии, в том числе – сознательно организованный пожар с последующей массовой гибелью людей. Самый, что ни на есть, террористический акт.

В понедельник в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» мы обсудили внешнюю и внутреннюю ситуации по периметру наших границ. Внешнее и внутреннее давление.

00:00 Пожар (поджог?) + закрытые двери – похожи на сознательные действия по организации трагедии

02:49 На ком лежит вина за трагедию

05:44 Государство, а не «невидимая рука рынка» должно выполнять контролирующую функцию

10:30 Нужны чёткие критерии малого бизнеса

15:25 Необходимо дождаться результатов следствия

19:15 Высылка наших дипломатов из других стран – новый виток холодной войны

24:40 Действовать не зеркально, а в наших интересах

26:22 Запад пытается помешать строительству «Северного потока 2»

27:53 Ельцин-центр нужно не закрыть, а перепрофилировать

30:40 Почему на Западе начали арестовывать имущество олигархов

33:54 Про позицию Дании по «Северному потоку 2»

35:09 Израиль находится в стороне от мировых событий?

36:52 Когда выйдет ваша новая книга?

38:40 Можем ли мы ответить Англии экономически?

39:30 Узнает ли мир заказчиков отравления Скрипаля

40:08 Хрущёв поставил бы Запад на место?

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Источник: nstarikov.ru