Трагедия в Кемерово и высылка наших дипломатов
Страшная трагедия в Кемерово и демарш более чем 20 государств, связанных с Лондоном и Вашингтоном незримой политико-экономической пуповиной, произошли в один день. Совпадения? Ответить сложно.
Особенно, если принять во внимание факты, приведшие к трагедии в Кемерово: неработающая несколько дней пожарная сигнализация, неожиданно сильный пожар (поджог?) на 4 этаже и главное – закрытые на ключ в кинозале дети. Которые, все до единого погибли. При этом закрыт на ключ был только ОДИН зал.
Следствие обязано внимательно изучить все факты и внимательно рассмотреть все версии, в том числе – сознательно организованный пожар с последующей массовой гибелью людей. Самый, что ни на есть, террористический акт.
В понедельник в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» мы обсудили внешнюю и внутреннюю ситуации по периметру наших границ. Внешнее и внутреннее давление.
00:00 Пожар (поджог?) + закрытые двери – похожи на сознательные действия по организации трагедии
02:49 На ком лежит вина за трагедию
05:44 Государство, а не «невидимая рука рынка» должно выполнять контролирующую функцию
10:30 Нужны чёткие критерии малого бизнеса
15:25 Необходимо дождаться результатов следствия
19:15 Высылка наших дипломатов из других стран – новый виток холодной войны
24:40 Действовать не зеркально, а в наших интересах
26:22 Запад пытается помешать строительству «Северного потока 2»
27:53 Ельцин-центр нужно не закрыть, а перепрофилировать
30:40 Почему на Западе начали арестовывать имущество олигархов
33:54 Про позицию Дании по «Северному потоку 2»
35:09 Израиль находится в стороне от мировых событий?
36:52 Когда выйдет ваша новая книга?
38:40 Можем ли мы ответить Англии экономически?
39:30 Узнает ли мир заказчиков отравления Скрипаля
40:08 Хрущёв поставил бы Запад на место?
Источник: nstarikov.ru