Сводки от ополчения Новороссии 28 марта 2018

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За минувшие сутки украинские оккупационные силы обстреляли пять населенных пунктов на Донецком направлении, выпустив 4 мины калибром 82 мм, 70 снарядов из БМП и 38 выстрелов из гранатометов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении враг выпустил 10 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 42 мины калибром 82 и 120 мм по н. п. Зайцево.

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На Мариупольском направлении оккупанты обстреливали н. п. Сосновское, Саханка, Октябрь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. По этим мирным населенным пунктам враг выпустил 30 мин и 9 реактивных гранат.

Всего за сутки украинские бандформирования перемирие нарушили 12 раз, выпустив по территории Республики 293 боеприпаса.

В результате обстрела из вооружения БМП н. п. Докучаевск получила повреждение жилая квартира по улице Центральная, д. 89.

Осколками от 122-мм снарядов повреждены два домостроения в н. п. Зайцево по ул. Полетаева, 140 и Астангова, 29.

Дополнительная информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Таким образом, наблюдается усиление обстрелов со стороны украинских террористических войск.

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Как мы видим, даже факт прибытия сегодня в Донецк заместителя СММ ОБСЕ А. Хуга не останавливает украинских оккупантов от обстрелов наших населенных пунктов.

По данным нашей разведки, обстрел н. п. Зайцево 122-мм артиллерией вела БрАГ (бригадная артиллерийская группа) 24-й ОМБр (отдельной механизированной бригады) под командованием военного преступника Шевченко А. М.

В преддверии Светлого праздника Пасхи, зная, что люди пойдут на места погребения своих близких, сволочи из 24-й бригады разворотили кладбище в Зайцево. Всю ночь мины и снаряды прицельно уничтожали могилы усопших.





Это говорит об истинной сущности украинских оккупантов, пришедших на землю Донбасса творить одно зло.

Мы не исключаем, что это кощунство вершилось под надзором фашиста Шевченко А. М., который, как известно, является приверженцем языческих культов и люто ненавидит традиционные религии.

Кроме этого, по нашим данным, в ближайшие дни обстрелы на Горловском направлении и в районе н. п. Пески только усилятся.

По информации, полученной от местных жителей, в Пески и Дзержинск прибыли журналисты телеканалов «ТСН» и «Интер» с целью подготовки постановочных видеорепортажей.

Для подготовки зрелищной картинки, иллюстрирующей якобы обстрелы позиции ВСУ нашими Вооруженными силами, враг в очередной раз пойдет по проверенной методике. В частности, сперва попытается спровоцировать своими обстрелами нас, в надежде, что мы откроем ответный огонь.

Затем, начнут вести «дружественный» огонь по своим позициям, по тем, с которых открывался провокационный огонь. Полученный ущерб от своих же будет сниматься представителями украинских лже-СМИ, для последующего распространения этих постановок как доказательство агрессии со стороны ВС ДНР.

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Особенно печально, что с целью поддержания общественного мнения о постоянных обстрелах со стороны нашей Республики, в угоду своих интересов и заработка на этой войне, военно-политическое руководство Украины отдает приказы на обстрел не только наших городов и поселков, в результате которых гибнут мирные жители, но и бросает в жертву своих горе-бойцов.

Эта война давно бы закончилась, если бы народ Украины отогнал от себя дурман лживой пропаганды, идущий от киевских СМИ, и потребовал от преступной киевской верхушки прекращения этого кровопролития, на котором гибнут и солдаты противоборствующих сторон, и мирные жители.