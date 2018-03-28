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В Санкт-Петербурге вспыхнул огромный автокомплекс (ФОТО, ВИДЕО)

16:07. 28 марта 2018 Просмотров - 316 Нет комментариев Опубликовал:
СРОЧНО: в Санкт-Петербурге вспыхнул огромный автокомплекс (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Приморском районе Петербурга на улице Савушкина вспыхнул пожар в автокомплексе «Рольф Лахта Hyundai».

Вызов поступил в МЧС днём 28 марта в 15:20, и уже через десять минут было объявлено о присвоении пожару повышенной категории сложности 1БИС.

Как отмечают очевидцы, огромный столб чёрного дыма виден в ближайших районах и центре города. Люди, находившиеся в здании, эвакуированы.

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СРОЧНО: в Санкт-Петербурге вспыхнул огромный автокомплекс (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
СРОЧНО: в Санкт-Петербурге вспыхнул огромный автокомплекс (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
СРОЧНО: в Санкт-Петербурге вспыхнул огромный автокомплекс (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
СРОЧНО: в Санкт-Петербурге вспыхнул огромный автокомплекс (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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