В Санкт-Петербурге вспыхнул огромный автокомплекс (ФОТО, ВИДЕО)
16:07. 28 марта 2018 Просмотров - 316 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Приморском районе Петербурга на улице Савушкина вспыхнул пожар в автокомплексе «Рольф Лахта Hyundai».
Вызов поступил в МЧС днём 28 марта в 15:20, и уже через десять минут было объявлено о присвоении пожару повышенной категории сложности 1БИС.
Как отмечают очевидцы, огромный столб чёрного дыма виден в ближайших районах и центре города. Люди, находившиеся в здании, эвакуированы.
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Источник: rusvesna.su