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Равнение на соседей: качество детского питания можно улучшить

16:53. 28 марта 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

 

Игнорирование санитарных норм и правил, несоблюдение технологии приготовления, недостача продуктов и урезание порций, хищения – вот только несколько основных нарушений в сфере питания в детских садах.

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Сызранская прокуратура в ходе проверки детских садов выявила многочисленные нарушения санитарных норм и правил детского питания, которые вполне могли стать причиной массовых пищевых отравлений, а также распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний. И эти проблемы – общие для разных регионов России. «Мой ребенок не ест ничего из того, что предложено. Раньше он ел хотя бы супы, сейчас он говорит – это есть нельзя», – сокрушаются челябинские родители. Не удивительно, ведь на кухне одного из дошкольных учреждений города были обнаружены суп с кусками гари и сырые котлеты. После такого питания у некоторых детей начались проблемы со здоровьем. По результатам проверок в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, а также внесены представления об устранении нарушений закона.

А вот в Кировской области расследуется уже уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Следователи тщательно проверяют информацию о том, что с 2015 по 2016 год должностные лица растратили государственное финансирование, предназначенное для питания и содержания детей в дошкольных детских учреждениях.

Стоит отметить, что сфера детского питания регулируется и контролируется, список претензий родителей постепенно сокращается, но проблемы все равно остаются. Что еще может помочь сделать детское питание безопасным? К сожалению, Роспотребнадзор не может проводить плановые проверки часто, зато родительский комитет имеет право запрашивать накладные, по которым привозят продукты, контролируя их качество. Родители могут быть членами бракеражной комиссии и проверять не только поступающее на пищеблок продовольствие, но и готовые блюда. Если у них появятся жалобы, то они могут обратиться с письменным заявлением в Роспотребнадзор для внеплановой проверки.

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Но, несмотря на негативные новости, есть регионы, в которых сфера детского питания показывает положительную динамику. Малыши Москвы, Казани, Уфы, Ярославля, Ульяновска уже давно питаются сбалансированно, безопасно и в полном объеме. Вслед за столицей многие регионы отдали детский рацион под контроль частных комбинатов питания. Предприятия подошли к задаче со всей ответственностью: разработали полноценное, разнообразное меню на 10 дней, полностью отвечающее потребностям детского организма в питательных веществах и энергии. Качество продуктов и готовых блюд тщательно проверяется в лабораториях, после чего они поступают на детские столы. Понимая, что залог успеха – это совместная работа, комбинаты питания также идут навстречу образовательным учреждениям и родительской общественности. Они предложили родителям проводить ежемесячное собрание, где папы и мамы смогут оценить качество блюд самостоятельно.

Стоит отметить, что в заботе о здоровье своих детей родители могут помочь не только личным контролем над работой пищеблоков, но и приучением малышей к правильному питанию дома. Соблюдение режима и отказ от «пищевого мусора» – важная составляющая здорового пищевого поведения ребенка.

Метки: дети, здоровый образ жизни, питание, школа
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