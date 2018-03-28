Письмо читателя. Гражданская Оборона

Здравствуйте, Татьяна!

По имеющейся в общем доступе информации я не могу судить о наличии или отсутствии симптомов диверсии или связи с другими происшествиями.

Но я с юности занимался и занимаюсь проблематикой противопожарной безопасности и медициной катастроф.

Моей первой книгой на эту тему была “Основы пожарного дела” М.Г. Шувалова 1983 года. Тогда мне было 12 лет…

Так вот уже там разбирались крупные пожары, их причины и ликвидация, причём не только в СССР, но и на Западе, что как Вы понимаете, для читателей в СССР 1983 года было безмерно интересно.

И вот теперь Россия пришла в “светлое будущее” капитализма и имеет те же проблемы, которые Запад имел 30-50 лет назад…

Правильно В.В. Путин ответил на вопрос, не теракт ли это: Что, разрешение на эксплуатацию ТЦ в недооборудованном здании фабрики террорист выдавал?

Я в своё время по тел. кадрам сразу сказал, что надо было делать с пострадавшими на “Норд-Ост”, но почему-то их складывали рядком и ждали вывоза в больницу. Многие не дожили до транспортировки. В фильме о Путине Кондрашова сказали: это был газ аналогичный газу для наркоза в больнице. Я, тогда как раз в одной из немецких больниц очередную практику в анестезиологическом отделении проходил…

Если бы пострадавшим просто делали искусственное дыхание, то основная масса погибших выжила бы. Но почему-то этого не делали. Спецназ сутки тренировался на другом объекте, а проинструктировать мед. персонал “Скорых”, просто тупо качать пострадавших без собственного дыхания мешком “Амбу” никто не удосужился. Минут через 15-20 практически каждый задышал бы самостоятельно. Без всяких антидотов…

Почему в Германии в общественных зданиях все системы оповещения и пожаротушения проверяют поквартально, и никто не требует “проверочных каникул”?! Так сложилось и под сомнение целесообразность подобных мероприятий никто не ставит. Если проверку “забудете”, то не только последуют санкции от государства, но и страховка в случае чего ни цента не заплатит!

Да, народная бдительность и внимательность полезна всегда и везде. И на Западе, кстати тоже! Но в первую очередь должны жесточайшим образом наказываться те, кто пытается заткнуть рот тем, кто пытается озвучить наличие нарушений и обход норм безопасности. Как на транспорте, так и в строительстве, пож. безопасности. И далее – везде.

И ещё кое-что. Недавно в проф. кругах в Германии стал известен один из случаев в США. Таких случаев много, но этот показателен особо.

В одном кафе падает без сознания молодой мужчина. Хозяин заведения тут же звонит 911. Уже через (внимание!) 30 секунд после звонка, в кафе ворвалась полицейская, которую послали туда, т.к. она была ближе всех. Она тут же начала реанимацию и делала её до приезда “кавалерии”, которая прибыла через 8 минут. В результате мужчина был выписан из больницы с направлением на амбулаторное лечение без малейших последствий остановки сердца… Даже в Германии такого нет. Здесь полицейские даже своим помощь толком не оказывают.

Россия с её просторами и расстояниями просто обязана всех кого только можно обучать первой помощи и поведению на пожаре. То, что в 90-х стало профанацией, было ведь в СССР неплохо организовано: Гражданская Оборона.

Я кстати до сих пор помню, как нас в школе учили поведению при химической атаке и тому, как действуют отравляющие вещества зарин, зоман, иприт, фосген и т.д.

Когда я немцам на работе начинаю это рассказывать в связи с провокациями в Сирии, Англии, они просто офигевают. А когда я им говорю, что нас этому в школе учили, то меня, шутя спрашивают, была ли это Школа КГБ…

Даже без внешних угроз нужно возрождать Гражданскую Оборону, а в сегодняшних условиях и подавно!

Светлая память погибшим и вечная слава спасателям! Настоящим спасателям…

С уважением

Данил