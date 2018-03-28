ПАМЯТИ СГОРЕВШИХ В КЕМЕРОВО
13:42. 28 марта 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал: Bakh
Под небом Кемерово горе:
Огонь, пожар, угарный газ
И голоса в предсмертном хоре:
«Спасите нас! Спасите нас!».
Кричали взрослые и дети:
«За что горим мы в ТРЦ,
Где кинозалы, словно клети?
Откройте двери хоть в торце!».
Но их и Бог уже не слышал;
Весь персонал сбежал в кусты.
Никто из запертых не выжил
В геенне углекислоты.
А ведь они хотели тоже
Пожить на свете и мечтать
О чем-то добром и пригожем
И окунуться в благодать
Лесов, полей, морей, сугробов,
Таежных троп, сердец людей,
Бульваров, скверов, небоскребов,
Театров, музыки, идей…
Но кто-то что-то недоделал,
Кому-то чем-то угодил,
А кто-то сам себя нацелил
На трусость, алчность и «распил»,-
И в совокупности историй
Таких явился миру ад –
В торговом центре крематорий,
Где люди заживо горят.
Умолкнут черствые кликуши:
Ведь очевидно стало всем –
Над небом Кемерово души
Невинных жертв преступных схем.
Они глядят с немым укором
На суету безумных масс
И не кричат истошным хором:
«Спасите нас! Спасите нас!»,-
Но, пережив свои страданья,
О нашем будущем скорбя,
Нам шлют сигналы назиданья:
«Себя спасайте от себя!».
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ