ПАМЯТИ СГОРЕВШИХ В КЕМЕРОВО

Под небом Кемерово горе:

Огонь, пожар, угарный газ

И голоса в предсмертном хоре:

«Спасите нас! Спасите нас!».

Кричали взрослые и дети:

«За что горим мы в ТРЦ,

Где кинозалы, словно клети?

Откройте двери хоть в торце!».

Но их и Бог уже не слышал;

Весь персонал сбежал в кусты.

Никто из запертых не выжил

В геенне углекислоты.

А ведь они хотели тоже

Пожить на свете и мечтать

О чем-то добром и пригожем

И окунуться в благодать

Лесов, полей, морей, сугробов,

Таежных троп, сердец людей,

Бульваров, скверов, небоскребов,

Театров, музыки, идей…

Но кто-то что-то недоделал,

Кому-то чем-то угодил,

А кто-то сам себя нацелил

На трусость, алчность и «распил»,-

И в совокупности историй

Таких явился миру ад –

В торговом центре крематорий,

Где люди заживо горят.

Умолкнут черствые кликуши:

Ведь очевидно стало всем –

Над небом Кемерово души

Невинных жертв преступных схем.

Они глядят с немым укором

На суету безумных масс

И не кричат истошным хором:

«Спасите нас! Спасите нас!»,-

Но, пережив свои страданья,

О нашем будущем скорбя,

Нам шлют сигналы назиданья:

«Себя спасайте от себя!».

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ