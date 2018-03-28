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О визите Ким Чен Ына в Китай

08:42. 28 марта 2018 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:


Стали известны подробности визита Ким Чен Ына в Пекин. Ким прибыл в Пекин по приглашению председателя Си.
В ходе переговоров, лидер КНДР встретился с Си Цзиньпином и обсудил стратегические перспективы сотрудничества. между Китаем и КНДР.
Китайцы предложили северным корейцам активизировать политические контакты на самом высоком уровне, как государственном, так и партийном, развивать совместные взаимовыгодные проекты и сделать Китай и КНДР чуть более открытыми друг другу по линии обмена информацией и взаимных визитов.
По итогам переговоров, Ким Чен Ын пригласил председателя Си посетить Пхеньян.
Что решили по поводу переговоров Ким Чен Ына с Трампом не афишируют, хотя очевидно, что Китай заинтересован в благоприятном для себя разрешении ситуации на Корейском полуострове, в частности, в выводе из Южной Корее американских систем ПРО и прекращении повышенной активности 7-го флота США у своих границ.
В китайской прессе по итогам визита пишут, что в условиях кризиса миропорядка, социалистическая страны должны быть ближе друг к другу.







В целом, подробностей не так много, как хотелось бы, так что остается ждать реализации достигнутых договоренностей на практике.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ким чен ын, Китай, кндр, северная корея, си цзиньпин, социализм
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