Новости Украины и Новороссии 28 марта 2018

Если соседи сепары — их можно зарезать

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О мартовской резне на Днепропетровщине забыли практически моментально. Во-первых, смерть украинцев стала никого не волнующей рутиной. Второй момент самый важный. Убийца оказался молодым патриотом, а его жертвы — «путинскими сепаратистами, которые смотрели российское ТВ». Значит, все нормально, можно пускать на ножи.

Трагедия случилась в промышленном Павлограде. Именно отсюда начинается Западный Донбасс. Ночь, частный сектор микрорайона Пидворки. Местный хлопец, ученик 11-го класса Валентин Земцов стучит в дом напротив. Там уже спали, но 30-летний хозяин открыл дверь. Неожиданные удары ножом в живот, обливающийся кровью мужчина дико закричал и упал. Подросток продолжал бить клинком в шею.

На крик проснулась Виктория Кригина, беременная жена умирающего. Пыталась закрыться. Юный маньяк разбил межкомнатное окно, ворвался в детскую к 4-летнему ребенку. «Две секунды! Он разбивает стекло, прыгает, бьет меня ножом вот сюда. Я падаю… Я его просила: не бей в живот, не трогай ребенка, пожалуйста. Глаза открываю — брызги крови летят из комнаты, он сына бьет. Сынок уже молчит», — рассказала страшные подробности чудом выжившая Виктория.

Пока Земцов яростно добивал малыша, женщина вырвалась из дома и метнулась по улице за спасением. «Прибежала в одних плавках, тут забор в крови был. Забор качала, трясла — столько крови у человека нет, сколько здесь налилось, от шеи и вниз кровь. И беременная…», — давал показания шокированный сосед Михаил Плиска.

С огромной кровопотерей и резаными ранами ее успели доставить в реанимацию Днепропетровской областной больницы им. Мечникова. «Самое главное — жизнь сохранена, которая в утробе матери. У пациентки задеты нервы, серьезная травма глаза. Наложено 12 швов за ухом, есть перелом челюстной кости», — перечислял зам главврача Валерий Спорыш. Спасти отца и мальчика не смогли. Привезли в состоянии клинической смерти. Колото-резаные ранения, не совместимые с жизнью.

Валентину Земцову 18 лет. На странице в соцсети оставил надпись: «Пусть простит меня тьма». Рядом множество перепостов про «героев АТО», боевиков «Азова», «Национальных дружин», С14 и других нацистских формирований. Явно восхищался, сам хотел стать «настоящим украинским патриотом».

— Обычный ученик, без особых нарушений правил поведения. Один Бог знает, что-то замкнуло у него. Я не могу объяснить. Мы все в шоке! — говорит о своем воспитаннике директор школы Тамара Галич. Хотя этот «обычный ученик» изувечил одноклассника, любил спускать собаку на детей и отрезал ухо рому. Дело не возбуждали, кому интересен какой-то цыган…

Молодого человека задержли в городском травмпункте. Порезался, когда разбивал окно, сам пришел к доктору. На суде, определявшем меру пресечения, специально собрались жители квартала — просить не отпускать школьника на волю. Пришли на суд и активисты-бандеровцы, дружинники «Нацкорпуса», типа проследить, чтобы мажор получил заслуженное наказание. Однако «общественники» очень быстро заткнулись. Еще бы, вот первые показания убийцы:

— Эти соседи были сепаратистами, смотрели российское ТВ по спутнику… Говорили, Россия сильная страна, а на Донбассе гражданская война, потому что украинцы убивают украинцев… Они отказывались давать пожертвования волонтерам!..

Суд распорядился на время следствия взять подозреваемого под стражу. Правоохранители обещают разобраться в мотивах страшного преступления. Поначалу местные медиа твердили, мол, причина агрессии юноши непонятна никому. Сейчас выяснили и замолчали.

Ровно десять лет назад Днепропетровск потрясла серия невероятно жестоких убийств. Головы жертв разбивали молотками и арматурными прутьями. Как правило, подбегали сзади и наносили удар. Женщин, детей, стариков-инвалидов перед смертью подвергали пыткам. Еще живым выкалывали глаза. Один за другим гибли случайные люди, возрастом от 13 до 70 лет, разного пола и социального статуса.

В течение суток гибло по несколько человек. Деньги и золото не брали. Зато делали «крутое» видео, как разрезают беременной женщине живот и вынимают оттуда ребеночка. Как сняли с другой убитой обувь и аккуратно поставили рядом с дергающимся телом…

Единственной добычей были мобильные телефоны. По мобильнику их и взяли. На счету 19-летних Виктора Саенко и Игоря Супрунюк больше двух десятков смертей. Третий соучастник Александр Ганжа сам якобы ударов не наносил, только снимал конвульсии умирающих.

Процесс «днепропетровских маньяков» прогремел по всему СНГ. Сотни публикаций в самых тиражных изданиях, даже в Википедии есть большая глава. Супрунюк и Саенко получили пожизненное, Ганжа девять лет тюрьмы. Следствие так и не добилось от головорезов ответа на простой вопрос: за что казнили ни в чем не повинных людей? Суд признал главным мотивом «болезненное самоутверждение».

Саша Ганджа давно на свободе. Мало кто знает, что покинувший зону маньяк сразу записался добровольцем в карательный батальон «Донбасс». Там таких добрая половина личного состава.

Формирование «Донбасса» началось в Днепропетровске в середине апреля 2014 года, под крышей Штаба национальной обороны Днепропетровской области. Поддержал инициативу и дал деньги губернатор Игорь Коломойский. Подразделение создавалось по образцу резерва израильского ЦАХАЛа. Штаб Нацобороны располагался на первом этаже областной администрации. Даже по официальным данным только за два первых месяца зачистки Новороссии из батальона за мародерство, и «излишнюю жесткость к пленным» были изгнаны 140 боевиков. Впрочем, быстро набрали 400 новых.

Одновременно подручные Коломойского сформировали Добровольческий корпус Дмитра Яроша, нацистские добробаты «Днепр-1» и «Азов». Это отсюда пошло видео, как «колорада» закапывают живьем. Так был легализован беспредельный садизм и право на самые немыслимые убийства. «Днепропетровские маньяки» – теперь главные защитники Украины от Русского мира.

Что они творят на сегодняшнем Донбассе? Да режут беременным животы, как и десять лет назад. С единственным исключением, что вместо «пожизненного» получают за это медальки «Захисник Батьківщини».

Последнюю неделю по всей Украине распространяется обращение к «патриотической общественности и патриотам» о наборе крупной группировки наемников, спецов по бронетехнике и тяжелому вооружению. Процитируем дословно: «Батальону специального назначения „Донбасс“ Национальной Гвардии Украины нужны все, но особенно перечисленные специальности, им приоритет в принятии: снайперы; СПГ-шники; ПТУР-исты; минометчики; пулеметчики; водители; экипажи БТР». Обещают «реальную боевую работу». Оплата 13.500 гривен в месяц, по курсу 500 долларов США.

Впрочем, вместо обещанных грошей вполне можно отгрести реальную пулю. Вереницы могил продолжают рыть на Краснопольском армейском кладбище Днепра — самом большом в постмайданной державе. Потому куда безопасней бесчинства на мирной территории. Мартовский «Марш в честь Дня добровольца» собрал днепропетровский молодняк в камуфляжных куртках со звучными надписями «корпус», «дружина». Большинство — почти дети, почувствовавшие вкус безнаказанной крови. «По стилистике отдает чем-то футбольным, лозунги звучат в интонации „кричалок“. В какой-то момент, вид Оперного театра пробуждает у марширующих субкультурые ассоциации и начинает звучать вариация на „СпидиГонзалес“ (та которая — ла-ла-ла) и что-то про „днепр-чемпион“. Многие брезгливо морщатся — это звучит неприятным диссонансом», — отфейсбучил участник марша, известный еврейский журналист Олег Ростовцев. Хотя само действо главе пресс-службы Днепропетровской общины явно понравилось.

А буквально накануне Дня добровольца на пригородной станции «175-й километр» двое 13-летних патриотов столкнули с перрона под колеса поезда пожилую женщину. Повеселились, думали, что не заметят. Когда малолетних подонков все-таки взяли за шиворот — заверещали, мол, женщина сама прыгнула. Ну а в конце концов начали твердить: «мы ее знаем», она «колорадка за Путина, по-русски говорит все время». Железный аргумент, чтобы бросить на рельсы живого человека.

Каждый украинец знает почти смешную историю, как в Мариуполе боевик добробата «Азов» Владислава Шатило «из-за разногласий в политических убеждениях» перерезал горло одному горожанину и нанес другому несколько ударов боевым ножом в спину и лицо. Приговор — убийца Шатило два года будет платить штраф в размере 20% от служебного оклада. Африканское сафари на порядок дороже.

Апелляционный суд Киева отпустил начальника штаба батальона «Айдар» Валентина Лихолита и его побратима Игоря Радченко, отрезавших уши девятилетней девочке, чтобы снять золотые серьги. Иванковский районный суд Киевской области приговорил 24-летнего «защитника» к штрафу в размере 3 тыс. гривен (6.000 рублей) за «применение силы в отношении несовершеннолетней и удовлетворение половой страсти неестественным способом». Судья Гончарук посчитал смягчающим обстоятельством тот факт, что обвиняемый участвовал в АТО, тогда как «мать 16-летней потерпевшей не смогла доказать, как именно морально пострадала ее дочь».

Подобным фактам нет числа. Украинская реальность вообще полна характерными совпадениями. Например, 16 марта в Одессу пришел теплоход, приписанный к польскому Гданьску. Выгрузка началась немедленно: «Хаммеры» с навесным оборудованием, компьютеры для артиллерийской корректировки, контейнеры со снайперскими винтовками и приборами ночного видения. На контейнерах белые буквы CT2WS — Cognitive Technology Threat Warning System. По информации портовиков, технику и оружие отправляют в Днепропетровск, для новых карателей, отправляющихся на Донбасс.

Ничего необычного, если бы не дата одесского захода. 16 марта — годовщина резни, устроенной американскими солдатами во вьетнамской деревне Сонгми. Весна 1969-го, в Сонгми зверски убиты до полутысячи мирных жителей, в основном женщины и дети. Многие жертвы перед убийством подвергнуты пыткам и групповым изнасилованиям. Ответственность понес лишь один лейтенант Уильям Лоуз Келли-младший — провел три года под домашним арестом и был помилован.

Похоже, Соединенные Штаты дали добро на множество украинских Сонгми. Самостийная публика готова, их реакция на трагедию в российском Кемерово тому еще одно подтверждение. Вот как оценил настрой земляков оппозиционный политик, уроженец Донетчины Василий Волга: «Жутко читать некоторых „писателей“, упивающихся чужим горем. Еще страшнее выглядят цифры: количество лайков и количество кровожадных комментариев, высказанных под постами этих нереализованных (или уже успевших себя реализовать) садистов. Откуда они? Есть ли у них у самих дети? Как они могут радоваться ужасной смерти десятилетней девочки, которая успела отправить сообщение своей маме с последними словами о любви? Как они могут радоваться смертям такого большого количества детей, и вопить о своей радости на весь мир?»

Илья Сергеев

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Супрун назвала вегетососудистую дистонию «советским мифом»

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что «вегетососудистая дистония» является советским мифом, одним из тех, от которых «цивилизованной стране» необходимо как можно скорее избавиться. В международной медицинской практике такой диагноз отсутствует, уверяет Супрун подписчиков своей страницы в социальной сети. «Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите», — заявила глава ведомства. Уроженка Детройта уверена в том, что вегетососудистая дистония — не диагноз, а синдром. А доктора прибегают к абберевиатуре ВСД, когда у пациента наблюдаются различные симптомы — от тревоги и беспокойства до изжоги и повышенной температуры. Как сообщала «Русская Весна», совсем недавно Супрун выступила с ещё одним потрясающим предложением заменить флюорографию анкетированием, поскольку всеобщее обследование — «советский пережиток». Читайте также: Спецназовец ВСУ раскрыл операцию украинских спецслужб в связи с трагедией в Кемерово

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200 единиц украденной военной техники ВСУ, подготовленной к продаже, изъято под Житомиром (ФОТО)

В Новоград-Волынском районе Житомирской области Украины раскрыта схема хищения военной спецтехники и транспортных средств, которые продавались через Интернет. Как сообщает пресс-служба областной полиции, изъято почти 200 единиц военной техники, которые были подготовлены к продаже. «Обыски продолжались в течение двух недель… Среди обнаруженной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, «Урал», ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее», — отметили правоохранители. По информации полиции, на ресурсах в сети Интернет размещено объявление о продаже указанной техники. Сейчас правоохранители проверяют, находится ли техника на соответствующем учете в воинских частях. В то же время по словам военного прокурора Центрального региона Украины Григория Рябенко, обнаруженная техника не является боевой, и нет информации, что она была завезена из зоны «АТО». «Техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц — демилитаризованная, из которых 93 — автомобили и тягачи, 98 — прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 — БРДМ», — заявил прокурор. «На изъятую технику в ходе досудебного расследования судом наложен арест… начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины. На 17 единиц техники уже добыты документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013–2016 годов», — проинформировал Рябенко. Прокурор отметил, что в ходе осмотра отдельных единиц изъятой техники установлены признаки уничтожения номеров узлов и агрегатов, в связи с чем для их восстановления и идентификации назначена криминалистическая экспертиза. «Установлено, что около 30% техники, а именно 72 единицы, реализовывались Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам через уполномоченное государственное предприятие. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на получение документов, которые должны подтвердить происхождение этой техники», — отметил он. Читайте также: Крепкая липкая рука: Порошенко наносит ответный удар

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Когда мpaзям нужно объединяться

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На Украине судят «атошников», похитивших и пытавших подростка (ВИДЕО)

В Коломыйском суде на Ивано-Франковщине судят «ветеранов АТО», которые похитили 14-летнего парня. История началась с обычного бытового конфликта. В дом пришел электрик, который помешал местным жителям. Они набросились на мужчину. И тут вмешались «атошники». Подростки, участвовавшие в конфликте, якобы начали провоцировать боевиков. В результате одного из подростков похитили, связали, поместили в багажник автомобиля и вывезли за город в лесопосадку, где незаконно удерживали и унижали его человеческое достоинство. На теле парня похитители выцарапали буквы «У» и «К». Читайте также: «Говори по-латышски, осел!» — британца обругали в латвийском магазине (ВИДЕО)

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Прием Главой ДНР новой лавы на шахте «Комсомолец Донбасса»

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