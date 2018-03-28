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Лаборатория МЧС указала поджог в качестве причины пожара в Кемерово (ФОТО)

13:30. 28 марта 2018 Просмотров - 348 Нет комментариев Опубликовал:
Лаборатория МЧС указала поджог в качестве причины пожара в Кемерово (ФОТО) | Русская весна

В СМИ появилась информация о том, что специалисты пожарной лаборатории МЧС установили, откуда начался пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек.

Журналисты телеграм-канала MASH, который связывают с медиахолдингом LIFE, опубликовали информацию о том, что причиной трагедии в Кемерово явился поджог детского «сухого» бассейна (напомним, такая версия звучала в первый же день).

«Специалисты пожарной лаборатории МЧС выяснили, откуда и как начался пожар, унесший жизни 64 человек. 

Пламя, вспыхнувшее в дальнем детском бассейне, перекинулось на сетку, свисавшую с потолка, и “поползло” по ней вверх.

Так огонь дошел до стенки для скалолазания. Дерматиновая обшивка быстро занялась, и от нее стали отлетать пылающие куски.

В этот момент огонь пережег провода и автоматика выключила электрику: тогда-то и погас свет в ТЦ, погрузив все во мрак.

Над потолком в детской игровой были натянуты веревки, которые, перегорая, стали падать в разные стороны и поджигать все новые участки пола и стен. Мягкий пол, собранный из горючих материалов, моментально занялся, дав разбежаться пламени еще дальше.

Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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