Киевские политики о Савченко в 2016 году и сейчас

Источник: www.aif.ru

Надежду Савченко, ещё недавно почитаемую на Украине как героиню, обвинили в подготовке госпереворота. АиФ.ru изучил, как менялся её образ в глазах украинских политиков с того момента, когда она попала под суд в России.



Петр Порошенко, президент Украины

25 мая 2016

«Долгих 709 дней (проведённых Н. Савченко в заключении в России. — Ред.) мы переживали, молились, активно действовали, организовывали акции протеста для того, чтобы состоялся сегодняшний день. День, когда в Украину вернулась Надежда. Надежда Савченко».

22 марта 2018

«В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабных операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь „лагеря протеста« под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москвой-рекой, через который они переправляли эти 30 серебренников».

Юлия Тимошенко, лидер оппозиционной партии «Батькивщина»

25 мая 2016 года

«Надя их победила своей силой, своей несокрушимостью, и она сегодня символ несокрушимости Украины, потому что, хоть эта девочка хрупкая, но её сила является сегодня символом Украины и нашей надеждой».

20 марта 2018

«Когда Надежда получила свободу, у неё были перед глазами все дороги, которые она могла выбрать для того, чтобы помогать Украине, проходить путь становления нашей политической нации. И мне очень жаль, что так трагично всё завершается».

Владимир Гройсман, до 14 апреля 2016 года — председатель Верховной рады, сейчас — премьер-министр Украины

9 марта 2016

«Я глубоко убеждён в том, что Надя будет освобождена, дух Надежды победит всю страну-агрессора. Поскольку очень важно, чтобы всегда на стороне победителя была правда, а правда — с Надеждой, с Украиной. Я глубоко верю в то, что мы и дальше будем объединять усилия, как и весь мир».

22 мая 2018

«Последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие. Но я считаю, что это вопрос психологического здоровья. Хочу поблагодарить СБУ, Вооруженные силы Украины, которые провели операцию по выявлению намерений этого чудовищного теракта».

Юрий Луценко, генпрокурор Украины

8 марта 2016

«Я не знаю, как воевала Надя ранее. Но с первого дня в плену её война стала образцом для каждого, кто любит Украину. Её имя, её слова, её глаза стали символом непреодолимости нашей страны. Будучи пленной, она выиграла эту войну. Как и Украина, которая частично оккупирована, она оказалась не по зубам агрессору. Надежда победила Путина: физически, морально, политически».

22 марта 2018

«Лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь. В этом зале. Уничтожив боевыми гранатами две ложи. Правительственную и должностную. Минометами обрушив купол Верховной рады. И автоматами добивая выживших»

Ирина Геращенко, первый зампред Верховной рады (занимается переговорами об обмене украинских солдат на бойцов непризнанных республик)

25 мая 2016

«Она выходит в окружении десяти мужчин в форме. Она смотрит на небо и жадно хватает воздух. Она поднимается на борт и кричит: „Слава Украине! Героям слава!!«… Дарим ей букет в патриотических цветах. „Я не люблю цветы!« — отрезает Надежда (слышите, дорогие коллеги, советую вам цветы не дарить). Кладет букет рядом. „Это маме отдам«, — говорит. Наконец мы обнимаемся. Она — как натянутая струна, ещё не верит в то, что происходит, рассказывает, что 5 часов сидела в том автобусе без номеров, ожидая движения домой, в Украину».

16 марта 2018

«Несмотря ни на что, мы и далее будем бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных. Среди них есть разные люди. Как и среди родственников заложников, к сожалению. Мы должны освободить всех. Но я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы оказываем давление по поводу заложников, к которым апеллируем с требованием оказывать давление на РФ в вопросе освобождения»

Антон Геращенко, член коллегии Министерства внутренних дел Украины

25 мая 2016

«Как и миллионы наших сограждан, радуюсь сегодня возвращению нашей украинской Жанны Д’Арк — Надежды Савченко — на родину»

22 марта 2018

«Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. К такому выводу я пришёл после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание пока ещё народного депутата Надежды Савченко».

Мустафа Найем, народный депутат Верховной рады

26 мая 2016

«Мы сейчас будто в цирке: делаем ставки на то, как будет себя вести Надежда Савченко. Она человек, у нее есть свое видение. Надеюсь, она не будет поддаваться на провокации, будет оставаться собой»

22 марта 2018

«В шутку или всерьез, сдуру или по пьяни Надежда Савченко все это планировала, за это надо сажать. Можно сильно не любить Юрия Луценко, не доверять Василию Грицаку и не хотеть второго срока Петра Порошенко. У меня тоже к ним много вопросов. Но, простите за пафос, это не про них, это про страну. Такие посягательства на государственность должны пресекаться жестко и показательно»

Зоран Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины, член коллегии МВД

26 мая 2016

«Наконец-то! Welcome home, Надя! Слава Украине! Смерть врагу!»

22 марта 2018

«В Кремле и террористической Дырляндии сегодня точно не открывают шампанское, у них настоящий траур. Путин и Захар грустят. Такого важного и подготовленного „крота« профукали».

Автор: Глеб Иванов

Источник: nstarikov.ru