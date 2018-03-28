Кемерово: Жертвоприношение «храма потребления»

Соединение в одном месте «хлеба и зрелища» делает наши торговые центры не просто безальтернативными монстрами, привлекающими толпы людей, но и опасными инструментами выкачивания денег, где прибыль дороже жизни, пишет «КП.ру».

Как-то незаметно, всего за десяток лет, эти торговые центры и мега-моллы заполонили всю Россию. Заполонили и заменили людям иные формы досуга. Никто никогда не признается честно: «По выходным я испытываю болезненный зуд — мне надо потратить свои деньги, иначе я не смогу объяснить себе зачем живу и работаю». Так, конечно, никто не скажет. Скажут: «Ходили с дитем в кинишку, а потом забежали в гипермаркет».

Недееспособное отрочество тоже толпами подтягивается в торговые центры — потусоваться, поесть, подраться — когда они вырастут, у них уже точно не будет иного досуга вне «храма потребления». Поэтому эти тусовки так неохотно разгоняют охранники торговых центров — будущих потребителей нужно приманивать с детства, работать на перспективу.

«Храм потребления» устроен хитро. По закону запрещено «обуславливать приобретение одного товара покупкой другого», но из торгового центра вы не выйдете без покупок. Система выстроена так, чтобы растрясти потребителя по-максимуму, до дна — не хочет покупать товары, будет брать услуги.

Когда в едином порыве тысячи людей ломятся потреблять, противостоять такому гипнозу толпы практически невозможно. Не хочет ребенок со взрослыми ходить по магазинам — есть платные игровые площадки или кинотеатр…

Что хорошего может зародиться в месте, где люди толпой утоляют свои потребности и тешат свои пороки? Вопрос риторический. Хорошие ли люди организовали и заполнили торговый центр товарами, многие из которых никому не нужны в реальности, в нормальном мире? Вряд ли. Это обычные барыги — арендаторы и субарендаторы.

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Работать руками они не хотят и не умеют, просто перепродают кем-то произведенное, и в основе этой сделки лежит обман, а не прибавочная стоимость созданная мозолистой китайской рукой. Их волнует всего несколько вещей — проходимость народа через торговую точку, сбыт и стоимость аренды. И самое главное — прибыль. Если приведение объекта к нормам пожарной безопасности окажется слишком накладным, значит, пожертвуют безопасностью потребителей.

Но, никто из владельцев не закроет свой магазин и не пойдет учиться на курсы сварщиков — будет хитрить, кроить, вычитать у продавцов, совать конверты проверяющим… Потому что своих покупателей барыги считают, как минимум лохами, добровольно влезшими в их мошеннические схемы.

Покупателей по-настоящему любит дед-пасечник или бабка, выращивающая клубнику. А барыга, закупающий паленый кажуальный шмот на «Али-экспрессе» и перепродающий его со стопроцентной накруткой тем, кто не догадался сам залезть в Интернет, они своих клиентов презирают.

Как поймут или прочтут сограждане страшный урок кемеровской «Зимней вишни»? Может быть, сообразят власти и заставят разнести по разным зданиям центры детского досуга, рестораны, кинотеатры и лавочки?

В остальном, все будет как обычно — власти с помощью пожарных налягут на арендаторов. Те сделают дополнительные окна, системы сигнальные и пожаротушения, которые проработают до тех пор, пока трагедия не забудется. Потом сочтут, что слишком дорого эти системы обслуживать, а потребляющим и так сойдет. И никто не подумает о том, что есть что-то болезненное и неправильное в гиперпотреблении и жизни ради потребления. И смерти ради потребления.

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Дмитрий Стешин