Пограничный переход «Донецк-Изварино». Впереди — Луганская народная республика. Здесь обрывается российская мобильная связь, роуминга нет, поэтому в тесно набитом автобусе все спешат отзвониться родным и близким. Женщина преклонного возраста, передавшая свой «двуглавый орластый» паспорт служащему погранвойск ЛНР, кричит в трубку дочери: «Границу пересекли, я уже на Украине, чем вызывает ворчание людей с «звездастыми» красными паспортами.

Молодой человек вежливо говорит женщине: «Вон, для вас же сделано», и показывает пальцем на фасад второго этажа административного здания, на котором висит флаг молодой республики и крупные буквы «ЛНР». Буква «Л», кстати, сделана из буквы «А». Когда-то здесь была вывеска «Украина», из неё-то местные умельцы и сообразили новую, выбросив лишнее.

Женщина в автобусе оправдывается: «Ну, так мы по привычке». На что парень, улыбаясь, добавляет: «На Украину из республики вы не попадёте никак, если только сразу на границе с ней сдадитесь укропам как российская диверсантка и террористка». В автобусе — лёгкий смешок. Мужчина средних лет вздыхает: «Всё у нас, у россиян, по-привычке. Путина по-привычке избираем. Донбасс украинским называем по-привычке. Так и вымрем все тоже, по-привычке…» Молчание. То ли все согласны, то ли — наоборот…

Вспоминается холодный март 1992 года. Та же трасса, такой же автобус, только менее комфортабельный. Неожиданно в степи на небольшой возвышенности возникают люди в военной форме, командуют: «Всем выйти из автобуса, сумки и багаж в раскрытом виде предъявить к осмотру!» Люди шумят и возмущаются. Какой-то парень жиганской внешности кричит: «Вы ваще кто такие, откуда тут взялись? Кто вас сюда прислал, придурки? У меня жена беременная. Я через час вернусь сюда с пацанами, вас всех покрошат!» Парня под рёв жены хватают военные и уводят в недавно сооружённую пограничную будку. Так начиналось разделение нашего Отечества. Через пару месяцев на это самое место прибудут военные другой стороны — украинской, и тоже начнут строить временный погранпункт. На все вопросы — «зачем?» — отвечали: «Так они строят с нами границу, и мы тоже».

Люди на частных авто стали объезжать военных разными тропами, но через несколько лет и эту лавочку прикрыли. Теперь единый народ любуется не только колючей проволокой. В Ростовской области прокопаны сотни километров приграничных рвов, возведены заграждения длиной в десятки километров.

Это по телевизору президент Путин иже с ним вымуштрованные журналисты и политологи с придыханием и трагизмом вещают о «разделённом народе», «единой нации», «трагедии века», восклицают в пламенных речах о том, что Россия встаёт с колен, а Украина скоро развалится и вернётся на своё место. На деле же всё остаётся неизменным. И никто, кроме самих, нас не разделял, и никто, кроме нас же, не объединит обратно.

Ни злой Буш, ни Клинтон, ни Обама, ни Трамп не присылал в донские степи своих десантников, чтобы они вкапывали пограничные столбы. В 1991 году нас не оккупировали германские фашисты. Не было ни битв, ни даже каких-либо мелких конфликтов между теми, кто жил в Донецке РСФСР и в Донецке УССР. Единое пространство, единая страна, всё вокруг своё, родное. Земля одного цвета, терриконы одной высоты, дороги одной степени разбитости, кровь, язык, культура, история — всё общее, нераздельное.

Теперь — словно берлинская стена, даже несмотря на то, что прокремлёвский телевизор и блогосфера кричат об интеграции Донбасса в Россию. Что за нелепица — это слово — интеграция? Что здесь интегрировать, когда все 23 года разделения (до Русской весны) жили в одинаковых условиях и даже пытались сохранить былые экономические связи? Такие же «лихие» девяностые, коснувшиеся, пожалуй, каждого — если не физически, то морально и экономически. Такие же присланные из центров или согласованные олигархией руководители областей и муниципалитетов — непрофессиональные, непатриотичные, либерально заточенные, коррумпированные и беспощадные в своей уничтожительной деятельности. Обе стороны рукотворной границы смотрели друг на друга, словно в зеркало, и отличались только цветами выданных аусвайсов и номиналом денежных купюр.

Интегрироваться в данных условиях — это убрать границу. И всё.

Граница начинается не с колючей проволоки, а с мыслей, с равнодушия, можно даже сказать — с соглашательства. Как сейчас любят повторять чиновники всех мастей: «Ну, все же были согласны с разделом страны на тот период времени». Тут, пожалуй, и возразить им нечего. Разве только оппонировать так и не утверждёнными результатами всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года. Мол, никто у нас лично, у каждого, мнения не спрашивал, а общее решение народа проигнорировали.

Но ведь согласились, когда страну резали по-живому. Стонали, рыдали, писали пасквили в газеты, а соглашались. И рабочие, и парторги, и депутаты, и генералы, и прокуроры, и министры.