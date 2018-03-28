Главный свидетель по делу о пожаре в Кемерово назвал поджигателя

«Он пытался дважды поджечь аттракцион в тот день, в первый раз его остановили»

Сегодня мы побеседовали с главным свидетелем по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Мужчина, работавший в детском центре фотографом-аниматором, утверждает, что видел поджигателя. При этом аниматора и его подопечных спас случай: по сюжету детского квеста у него с собой были противогазы.



Кадр сухого бассейна ТЦ, где началось возгорание. На заднем плане видно, сколько хлама лежит за кулисами. Фото: соцсети

Мужчину зовут Евгений, на виде ему не больше тридцати. В сгоревшем клубе он подрабатывал фотографом на детских праздниках.



фото: Ирина Боброва Евгений (слева) с отцом трех погибших на пожаре девочек Александром Ананьевым.

- В тот день я устраивал детский квест, и по сюжету ребята должны были надевать противогазы, поэтому у меня была с собой сумка с противогазами. Кто же знал, что они мне пригодятся, – рассказывает Евгений. – Когда начался пожар, я надел противогаз и стал выносить детей из горящего помещения. Некоторые их ребят тоже надевали противогазы. В итоге помог выйти 20 ребятам.

- Теперь вы работаете вместе со спасателями?

- Я ходил в сгоревший ТЦ вместе с сотрудниками МЧС, рассказывал, где там что расположено. Пока всех спасал, успел выучить все входы-выходы.

- Почему вы проходите по делу как свидетель?

- Заметьте, как главный свидетель. Потому что я видел, кто устроил поджог. Все я не могу разглашать, но кое-что расскажу.

Поджигателем был парень лет 12. В тот день он уже пытался поджечь аттракцион, но до конца завершить начатое не смог, его остановили. А чуть позже он все-таки довел дело до конца. Причем сам чуть не угорел в дыму. Я его сразу заметил, спас. А потом рассказал обо всем следователям.

Напомним, что на известном видео первых минут пожара в детском центре, сделанном камерой наблюдения, отсутствуют целых четыре минуты записи — они были просто вырезаны источниками. Возможно, именно на этой части ролика запечатлен поджигатель?

Сегодня в суде, где решался вопрос о мере пресечения для подозреваемых по делу о пожаре в «Зимней вишне», гендиректор Надежда Судденок заявила, что она винит подростков, которые вели себя неадекватно — это якобы были «группировки», обиравшие посетителей аттракционов. Судденок назвала случившееся поджогом.

Если поджог имел место, конечно же, ответственность со взрослых не снимается — начиная с хозяина «Зимней вишни», миллиардера Штенгелова и заканчивая сотрудниками ТЦ, которые отключили сигнализацию, заперли двери кинотеатра и попросту сбежали, бросив детей на произвол судьбы.

Источник:http://www.mk.ru/social/2018/03/27/glavnyy-svidetel-po-delu-o-pozhare-v-…